Люксембург на Євробаченні-2025: Laura Thorn вчиться керувати життям та долає маніпуляції

Минулого року Люксембург повернувся на Євробачення після 31-річної перерви. У 2025 році країна вдруге після багаторічної відсутності дивуватиме слухачів. Що підготували та хто представить країну — читай на Вікнах.

Хто представляє Люксембург на Євробаченні-2025

Люксембург на Євробаченні-2025 представлятиме співачка Laura Thorn з піснею La poupée monte le son. У другому для країни нацвідборі брали участь сім пісень, але саме виконавицю визнали найкращою.

Люксембург вперше взяв участь на Євробачення в 1956 році й п’ять разів перемагав на цьому конкурсі. Тож побачимо, чи стане цей рік переможним вшосте.

Хто така Laura Thorn

Лаура викладає у музичній консерваторії та має глибоку підготовку з теорії музики, фортепіано, віолончелі, клавіатури, камерної музики та танців з юних років. Вона закінчила навчання зі ступенем магістра теорії музики, музичної педагогіки та естрадного співу.

У 2024 році французькі звукорежисери Жульєн Сальвіа та Людовік-Александр Відаль шукали музиканта з Люксембурга для свого нового треку. Вони зв’язалися з Лаурою Торн через її колишнього вчителя вокалу для запису пісні La poupée monte le son.

Торн представила пісню для участі у Євробаченні-2025 та здобула найвищі оцінки від журі та глядачів, що дозволило їй стати переможницею та поїхати на конкурс.

Що відомо про пісню La poupée monte le son

Пісня була описана як данина пісні Франса Галла Poupée de cire, poupée de son (Лялька з воску), яка принесла перемогу Люксембург у 1965 році.

Композиція La poupée monte le son (Лялька підвищує звук) — це своєрідна відповідь пісні 60-х. Адже тодішня лялька була керованою, а сучасна бере все під свій контроль.

Лялька відмовляється бути просто мовчазною прикрасою. Вона більше не крихка порцелянова іграшка, а самодостатнє творіння, яке самостійно творить свою долю.

— Мені подобається той факт, що є цей зв’язок з (старою — ред.) піснею, особливо тому, що вона виграла Євробачення рівно 60 років тому. Тож я подумала, що це чудова ідея справді вшанувати Люксембург та його історію за допомогою конкурсу, — зазначила Лаура.

Переклад пісні La poupée monte le son

Якщо ти бачиш мене тільки як ідеальну ляльку

Що посміхається і потім мовчить, коли ти хочеш

Забудь мене, я не твоя маріонетка

Ось так, ось так

Твоя маленька прогулянка закінчується

Якщо ти думаєш, що чоловік, як ти, може мною маніпулювати

Повернися до мами, тобі краще капітулювати

Або ж це я тебе розберу на частини

Обережно, обережно

Бо я беру керування

Нове керівництво користувача

Я можу все без тебе

Це інша схема

Інша ера

Я підвищую голос

Тож не намагайся грати

У вентрилоквіста

Лялька підвищує звук

На на на на на на

Я добре пам’ятаю свій урок

На на на на на на

Лялька підвищує звук

На на на на на на

Обережно, мій хлопче

На на на на на на

Лялька підвищує…

Якщо ти думав, що я крихка, як порцеляна

Або більш пластична, як поліетилен

Я не така, мені потрібен кисень

Не тримай за це зла, не тримай

Новий світ кличе мене

Якщо ти планував виставити мене у своїй вітрині

З усією твоєю колекцією фігурок

Вибач, але я єдина, хто визначає

Куди йде моє серце, моє серце йде

Так, я тягну за нитки

Нове керівництво користувача

Відтепер я покладаюся тільки на себе

Це сигнал, ти бачиш

Іншої ери

Я підвищую голос

Щоб викликати в тобі

Електричний шок

Лялька підвищує звук

На на на на на на

Я добре пам’ятаю свій урок

На на на на на на

Лялька підвищує звук

На на на на на на

Обережно, мій хлопче

На на на на на на

Лялька підвищує звук

Твоя лялька, як ти її називаєш

Підвищує децибели

Вона є відлунням нового

Покоління

Без ганчірок чи пластику

У її характеристиках

Твоя лялька веде музику

Вона підвищує

Вона підвищує

Вона підвищує звук



Лялька підвищує звук

На на на на на на

Я добре пам’ятаю свій урок

На на на на на на

Лялька підвищує звук

На на на на на на

Обережно, мій хлопче

На на на на на на

Лялька підвищує звук

На на на на на на

Я добре пам’ятаю свій урок

На на на на на на

Лялька підвищує звук

А про прогнози букмекерів на Євробаченні-2025 ми розповідали раніше.

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