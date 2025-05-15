Люксембург на Євробаченні-2025: Laura Thorn вчиться керувати життям та долає маніпуляції

Фото Instagram Минулого року Люксембург повернувся на Євробачення після 31-річної перерви. У 2025 році країна вдруге після багаторічної відсутності дивуватиме слухачів. Що підготували та хто представить країну — читай на Вікнах. Хто представляє Люксембург на Євробаченні-2025 Люксембург на Євробаченні-2025 представлятиме співачка Laura Thorn з піснею La poupée monte le son. У другому для країни нацвідборі брали участь сім пісень, але саме виконавицю визнали найкращою. Люксембург вперше взяв участь на Євробачення в 1956 році й п’ять разів перемагав на цьому конкурсі. Тож побачимо, чи стане цей рік переможним вшосте. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Хто така Laura Thorn Лаура викладає у музичній консерваторії та має глибоку підготовку з теорії музики, фортепіано, віолончелі, клавіатури, камерної музики та танців з юних років. Вона закінчила навчання зі ступенем магістра теорії музики, музичної педагогіки та естрадного співу. У 2024 році французькі звукорежисери Жульєн Сальвіа та Людовік-Александр Відаль шукали музиканта з Люксембурга для свого нового треку. Вони зв’язалися з Лаурою Торн через її колишнього вчителя вокалу для запису пісні La poupée monte le son. Торн представила пісню для участі у Євробаченні-2025 та здобула найвищі оцінки від журі та глядачів, що дозволило їй стати переможницею та поїхати на конкурс. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Luxembourg (@rtleurovision) Читати на тему І тут українці! Шоу для Люксембургу на Євробаченні-2025 створює наша команда Цьогоріч на Євробаченні від України буде не лише Ziferblat. Креативна команда українців створила шоу для ще однієї країни. Що відомо про пісню La poupée monte le son Пісня була описана як данина пісні Франса Галла Poupée de cire, poupée de son (Лялька з воску), яка принесла перемогу Люксембург у 1965 році. Композиція La poupée monte le son (Лялька підвищує звук) — це своєрідна відповідь пісні 60-х. Адже тодішня лялька була керованою, а сучасна бере все під свій контроль. Лялька відмовляється бути просто мовчазною прикрасою. Вона більше не крихка порцелянова іграшка, а самодостатнє творіння, яке самостійно творить свою долю. — Мені подобається той факт, що є цей зв’язок з (старою — ред.) піснею, особливо тому, що вона виграла Євробачення рівно 60 років тому. Тож я подумала, що це чудова ідея справді вшанувати Люксембург та його історію за допомогою конкурсу, — зазначила Лаура. Переклад пісні La poupée monte le son Якщо ти бачиш мене тільки як ідеальну лялькуЩо посміхається і потім мовчить, коли ти хочешЗабудь мене, я не твоя маріонеткаОсь так, ось такТвоя маленька прогулянка закінчуєтьсяЯкщо ти думаєш, що чоловік, як ти, може мною маніпулюватиПовернися до мами, тобі краще капітулюватиАбо ж це я тебе розберу на частиниОбережно, обережноБо я беру керування Нове керівництво користувачаЯ можу все без тебеЦе інша схемаІнша ераЯ підвищую голосТож не намагайся гратиУ вентрилоквіста Лялька підвищує звукНа на на на на наЯ добре пам’ятаю свій урокНа на на на на наЛялька підвищує звукНа на на на на наОбережно, мій хлопчеНа на на на на наЛялька підвищує… Якщо ти думав, що я крихка, як порцелянаАбо більш пластична, як поліетиленЯ не така, мені потрібен кисеньНе тримай за це зла, не тримайНовий світ кличе менеЯкщо ти планував виставити мене у своїй вітриніЗ усією твоєю колекцією фігурокВибач, але я єдина, хто визначаєКуди йде моє серце, моє серце йдеТак, я тягну за нитки Нове керівництво користувачаВідтепер я покладаюся тільки на себеЦе сигнал, ти бачишІншої ериЯ підвищую голосЩоб викликати в тобіЕлектричний шок Лялька підвищує звукНа на на на на наЯ добре пам’ятаю свій урокНа на на на на наЛялька підвищує звукНа на на на на наОбережно, мій хлопчеНа на на на на наЛялька підвищує звук Твоя лялька, як ти її називаєшПідвищує децибелиВона є відлунням новогоПоколінняБез ганчірок чи пластикуУ її характеристикахТвоя лялька веде музикуВона підвищуєВона підвищуєВона підвищує звукЛялька підвищує звукНа на на на на наЯ добре пам’ятаю свій урокНа на на на на наЛялька підвищує звукНа на на на на наОбережно, мій хлопчеНа на на на на наЛялька підвищує звукНа на на на на наЯ добре пам’ятаю свій урокНа на на на на наЛялька підвищує звук А про прогнози букмекерів на Євробаченні-2025 ми розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter