І тут українці! Шоу для Люксембургу на Євробаченні-2025 створює наша команда

Співачка Laura Thorn вийде на сцену Євробачення в Базелі під прапором Люксембургу, але за її спиною — команда з України. Уся постановка її виступу, від режисури до костюмів — справа рук українських митців, які навіть у найскладніші часи не лише тримають планку, а й задають нові стандарти на європейській сцені. Українці створюють шоу для Люксембурга Над номером працює команда режисерок, дизайнерів, хореографів, продюсерів і фахівців візуального супроводу. Постановкою керує український продюсер Валерій Мирочник, художнє бачення формують режисерки Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко. Хореографом-постановником став Денис Стульніков. Усі — з української креативної команди TRIdirection та продакшн команди One2Remember. Читати на тему Коли буде Євробачення-2025 — точні дати півфіналів та фіналу у Швейцарії На які дати заплановані півфінали та фінал Євробачення-2025. Сценічну сукню для Laura Thorn створює дизайнер Назар Дідик, костюми балету — Андрій Анікєєв. Образ для червоної доріжки готує бренд FROLOV. За візуальну частину шоу — світло, відео, сценографію — також відповідає українська команда. Автори постановки кажуть: — Ми безмежно пишаємося тим, що саме українська команда має змогу створювати номер для Laura. Нам важливо показати, що попри все ми залишаємося частиною глобальної культури, ми впливаємо, ми творимо — й наша робота звучить навіть на найпрестижніших майданчиках світу. У хоч це шоу для представниці Люксембурга, здебільшого усі, хто долучився до його створення — наші. І цей номер — доказ того, що українці можуть усе, що ми залишаємося в культурному контексті Європи — також й творцями. І навіть у найгучніших шоу — в українців є чим вражати. До речі, слухай пісню Poupée Électrique, з якою і виступить Laura Thorn. Коли Україна бореться за головну перемогу у своєму житті — кожен маленький успіх починає набувати нових значень. Тож щоб набратися сил на нові звершення, пригадуємо, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter