І тут українці! Шоу для Люксембургу на Євробаченні-2025 створює наша команда

Співачка Laura Thorn вийде на сцену Євробачення в Базелі під прапором Люксембургу, але за її спиною — команда з України.

Уся постановка її виступу, від режисури до костюмів — справа рук українських митців, які навіть у найскладніші часи не лише тримають планку, а й задають нові стандарти на європейській сцені.

Українці створюють шоу для Люксембурга

Над номером працює команда режисерок, дизайнерів, хореографів, продюсерів і фахівців візуального супроводу.

Постановкою керує український продюсер Валерій Мирочник, художнє бачення формують режисерки Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко. Хореографом-постановником став Денис Стульніков.

Усі — з української креативної команди TRIdirection та продакшн команди One2Remember.

Сценічну сукню для Laura Thorn створює дизайнер Назар Дідик, костюми балету — Андрій Анікєєв.

Образ для червоної доріжки готує бренд FROLOV. За візуальну частину шоу — світло, відео, сценографію — також відповідає українська команда.

Автори постановки кажуть:

— Ми безмежно пишаємося тим, що саме українська команда має змогу створювати номер для Laura.

Нам важливо показати, що попри все ми залишаємося частиною глобальної культури, ми впливаємо, ми творимо — й наша робота звучить навіть на найпрестижніших майданчиках світу.

У хоч це шоу для представниці Люксембурга, здебільшого усі, хто долучився до його створення — наші. І цей номер — доказ того, що українці можуть усе, що ми залишаємося в культурному контексті Європи — також й творцями. І навіть у найгучніших шоу — в українців є чим вражати.

До речі, слухай пісню Poupée Électrique, з якою і виступить Laura Thorn.

Коли Україна бореться за головну перемогу у своєму житті — кожен маленький успіх починає набувати нових значень. Тож щоб набратися сил на нові звершення, пригадуємо, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.

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