И здесь украинцы! Шоу для Люксембурга на Евровидении-2025 создает наша команда

Певица Laura Thorn выйдет на сцену Евровидения в Базеле под флагом Люксембурга, но за ее спиной — команда из Украины.

Вся постановка ее выступления, от режиссуры до костюмов — дело рук украинских художников, которые даже в самые сложные времена не только держат планку, но и задают новые стандарты на европейской сцене.

Украинцы создают шоу для Люксембурга на Евровидении

Над номером работает команда режиссеров, дизайнеров, хореографов, продюсеров и специалистов визуального сопровождения.

Постановкой руководит украинский продюсер Валерий Мирочник, художественное видение формируют режиссеры Наталья Лобасева, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко. Хореографом-постановщиком стал Денис Стульников.

Все — из украинской креативной команды TRIdirection и продакшн команды One2Remember.

Сценическое платье для Laura Thorn создает дизайнер Назар Дидык, костюмы балета — Андрей Аникеев.

Образ для красной дорожки готовит бренд FROLOV. За визуальную часть шоу — свет, видео, сценографию — также отвечает украинская команда.

Авторы постановки говорят:

— Мы бесконечно гордимся тем, что именно украинская команда имеет возможность создавать номер для Laura.

Нам важно показать, что несмотря на все, мы остаемся частью глобальной культуры, мы влияем, мы творим — и наша работа звучит даже на самых престижных площадках мира.

Хоть это шоу для представительницы Люксембурга, в основном все, кто приобщился к его созданию — наши. И этот номер — доказательство того, что украинцы могут все, что мы остаемся в культурном контексте Европы — также и творцами. И даже в самых громких шоу — у украинцев есть чем поражать.

Кстати, слушай песню Poupée Électrique, с которой и выступит Laura Thorn.

Когда Украина борется за главную победу в своей жизни — каждый успех начинает приобретать новые значения. Поэтому, чтобы набраться сил на новые свершения, вспоминаем, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.

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