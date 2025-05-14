Люксембург на Евровидении-2025: Laura Thorn учится управлять жизнью и преодолевает манипуляции

Фото Instagram В прошлом году Люксембург вернулся на Евровидение после 31-летнего перерыва. В 2025 году страна во второй раз после многолетнего отсутствия будет удивлять слушателей. Что подготовили и кто представит страну — читай на Вікнах. Кто представляет Люксембург на Евровидении-2025 Люксембург на Евровидении-2025 будет представлять певица Laura Thorn с песней La poupée monte le son. Во втором для страны нацотборе участвовали семь песен, но именно исполнительницу сочли лучшей. Люксембург впервые принял участие в Евровидении в 1956 году и пять раз побеждал на этом конкурсе. Поэтому увидим, станет ли этот год победным в шестой раз. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Кто такая Laura Thorn Лаура преподает в музыкальной консерватории и имеет глубокую подготовку по теории музыки, фортепиано, виолончели, клавиатуре, камерной музыке и танцам с юных лет. Она закончила обучение со степенью магистра теории музыки, музыкальной педагогики и эстрадного пения. В 2024 году французские звукорежиссеры Жюльен Сальвиа и Людовик-Александр Видаль искали музыканта из Люксембурга для своего нового трека. Они связались с Лаурой Торн через ее бывшего учителя вокала для записи песни La poupée monte le son. Торн представила песню для участия в Евровидении-2025 и получила самые высокие оценки от жюри и зрителей, что позволило ей стать победительницей и поехать на конкурс. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Luxembourg (@rtleurovision) Читать по теме И здесь украинцы! Шоу для Люксембурга на Евровидении-2025 создает наша команда В этом году на Евровидении от Украины будет не только Ziferblat. Команда креативщиков создает шоу-номер для еще одной конкурсантки. Что известно о песне La poupée monte le son Песня была описана как дань песне Франса Галла Poupée de cire, poupée de son (Кукла из воска), которая принесла победу Люксембург в 1965 году. Композиция La poupée monte le son (Кукла повышает звук) — это своеобразный ответ песни 60-х. Ведь тогдашняя кукла была управляемой, а современная берет все под свой контроль. Кукла отказывается быть просто молчаливым украшением. Она больше не хрупкая фарфоровая игрушка, а самодостаточное творение, самостоятельно творящее свою судьбу. — Мне нравится тот факт, что есть эта связь с (старой — ред.) песней, особенно потому, что она выиграла Евровидение ровно 60 лет назад. Так что я подумала, что это отличная идея действительно почтить Люксембург и его историю с помощью конкурса, — отметила Лаура. Перевод песни La poupée monte le son Если ты видишь меня только как идеальную куклуЧто улыбается, а потом замолкает, когда тебе захочетсяЗабудь меня, я не твоя марионеткаВот так, вот такТвоя маленькая игра заканчиваетсяЕсли ты думаешь, что такой человек, как ты, мог бы мной манипулироватьВернись к маме, тебе лучше капитулироватьИли же это я разберу тебя на частиОсторожно, осторожноПотому что я беру управлениеНовое руководствоЯ способна на всё без тебяЭто другая схемаДругая эраЯ повышаю голосТак что не пытайся игратьРоль чревовещателяКукла повышает громкостьНа на на на на наЯ хорошо помню свой урокНа на на на на наКукла повышает громкостьНа на на на на наОсторожней, мой мальчикНа на на на на наКукла повышает… Если ты думал, что я хрупкая, как фарфорИли же более пластичная, как полиэтиленЯ не такая, мне нужен кислородНе держи на меня зла, не обижайсяНовый мир зовёт меняЕсли ты планировал выставить меня в своей витринеСо всей твоей коллекцией фигурокИзвини, но я единственная, кто определяетКуда идёт мое сердце, мое сердце идётДа, это я дёргаю за ниточкиНовое руководствоОтныне я полагаюсь только на себяВидишь ли, это сигналДругой эрыЯ повышаю голосЧтобы вызвать у тебяЭлектрический шокКукла повышает громкостьНа на на на на наЯ хорошо помню свой урокНа на на на на наКукла повышает громкостьНа на на на на наОсторожней, мой мальчикНа на на на на наКукла повышает громкость Твоя кукла, как ты её называешьПовышает децибелыОна является отголоском новогоПоколенияБез тряпок или пластикаВ её характеристикахТвоя кукла управляет музыкойОна повышаетОна повышаетОна повышает громкостьКукла повышает громкостьНа на на на на наЯ хорошо помню свой урокНа на на на на наКукла повышает громкостьНа на на на на наОсторожней, мой мальчикНа на на на на наКукла повышает громкостьНа на на на на наЯ хорошо помню свой урокНа на на на на наКукла повышает громкость А о прогнозах букмекеров на Евровидении-2025 мы рассказывали раньше.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter