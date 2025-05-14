Люксембург на Евровидении-2025: Laura Thorn учится управлять жизнью и преодолевает манипуляции

В прошлом году Люксембург вернулся на Евровидение после 31-летнего перерыва. В 2025 году страна во второй раз после многолетнего отсутствия будет удивлять слушателей. Что подготовили и кто представит страну — читай на Вікнах.

Кто представляет Люксембург на Евровидении-2025

Люксембург на Евровидении-2025 будет представлять певица Laura Thorn с песней La poupée monte le son. Во втором для страны нацотборе участвовали семь песен, но именно исполнительницу сочли лучшей.

Люксембург впервые принял участие в Евровидении в 1956 году и пять раз побеждал на этом конкурсе. Поэтому увидим, станет ли этот год победным в шестой раз.

Кто такая Laura Thorn

Лаура преподает в музыкальной консерватории и имеет глубокую подготовку по теории музыки, фортепиано, виолончели, клавиатуре, камерной музыке и танцам с юных лет. Она закончила обучение со степенью магистра теории музыки, музыкальной педагогики и эстрадного пения.

В 2024 году французские звукорежиссеры Жюльен Сальвиа и Людовик-Александр Видаль искали музыканта из Люксембурга для своего нового трека. Они связались с Лаурой Торн через ее бывшего учителя вокала для записи песни La poupée monte le son.

Торн представила песню для участия в Евровидении-2025 и получила самые высокие оценки от жюри и зрителей, что позволило ей стать победительницей и поехать на конкурс.

Что известно о песне La poupée monte le son

Песня была описана как дань песне Франса Галла Poupée de cire, poupée de son (Кукла из воска), которая принесла победу Люксембург в 1965 году.

Композиция La poupée monte le son (Кукла повышает звук) — это своеобразный ответ песни 60-х. Ведь тогдашняя кукла была управляемой, а современная берет все под свой контроль.

Кукла отказывается быть просто молчаливым украшением. Она больше не хрупкая фарфоровая игрушка, а самодостаточное творение, самостоятельно творящее свою судьбу.

— Мне нравится тот факт, что есть эта связь с (старой — ред.) песней, особенно потому, что она выиграла Евровидение ровно 60 лет назад. Так что я подумала, что это отличная идея действительно почтить Люксембург и его историю с помощью конкурса, — отметила Лаура.

Перевод песни La poupée monte le son

Если ты видишь меня только как идеальную куклу

Что улыбается, а потом замолкает, когда тебе захочется

Забудь меня, я не твоя марионетка

Вот так, вот так

Твоя маленькая игра заканчивается

Если ты думаешь, что такой человек, как ты, мог бы мной манипулировать

Вернись к маме, тебе лучше капитулировать

Или же это я разберу тебя на части

Осторожно, осторожно

Потому что я беру управление



Новое руководство

Я способна на всё без тебя

Это другая схема

Другая эра

Я повышаю голос

Так что не пытайся играть

Роль чревовещателя



Кукла повышает громкость

На на на на на на

Я хорошо помню свой урок

На на на на на на

Кукла повышает громкость

На на на на на на

Осторожней, мой мальчик

На на на на на на

Кукла повышает…

Если ты думал, что я хрупкая, как фарфор

Или же более пластичная, как полиэтилен

Я не такая, мне нужен кислород

Не держи на меня зла, не обижайся

Новый мир зовёт меня

Если ты планировал выставить меня в своей витрине

Со всей твоей коллекцией фигурок

Извини, но я единственная, кто определяет

Куда идёт мое сердце, мое сердце идёт

Да, это я дёргаю за ниточки



Новое руководство

Отныне я полагаюсь только на себя

Видишь ли, это сигнал

Другой эры

Я повышаю голос

Чтобы вызвать у тебя

Электрический шок



Кукла повышает громкость

На на на на на на

Я хорошо помню свой урок

На на на на на на

Кукла повышает громкость

На на на на на на

Осторожней, мой мальчик

На на на на на на

Кукла повышает громкость

Твоя кукла, как ты её называешь

Повышает децибелы

Она является отголоском нового

Поколения

Без тряпок или пластика

В её характеристиках

Твоя кукла управляет музыкой

Она повышает

Она повышает

Она повышает громкость



Кукла повышает громкость

На на на на на на

Я хорошо помню свой урок

На на на на на на

Кукла повышает громкость

На на на на на на

Осторожней, мой мальчик

На на на на на на

Кукла повышает громкость

На на на на на на

Я хорошо помню свой урок

На на на на на на

Кукла повышает громкость

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