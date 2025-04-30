Швейцарія на Євробаченні-2025: цікаве про Zoë Më та її “подорож”

Швейцарія на Євробаченні-2025 є господаркою, ця країна приймає у себе пісенний конкурс. Тому багатьом людям було цікаво, хто ж цього року представлятиме країну.

Читай у матеріалі, хто представлятиме Швейцарію на Євробаченні-2025 та дізнайся про що пісня учасника.

Zoë Më: що відомо про представника Швейцарії на Євробачення-2025

Zoë Më народилася на початаку нового століття — 6 жовтня 2000 року у Базелі. Справжнє ім’я дівчини Зої Аніна Кресслер. Раннє дитинство вона провела у Німеччині. А у віці 9 років її родина переїхала до Швейцарії, жили вони у місті Фрібур. Проживають там і зараз.

Зої зацікавилася музикою у 10 років. Відтоді почався її творчий шлях. Перший альбом співачка випустила у 2020 році, він мав назву Momoko, складався він з 10 пісень. Вже у 2024 році артистка отримала кілька нагород: SRF 3 Best Talent і RTS Artiste Radar.

Зої пише та співає пісні двома мовами: німецькою та французькою. Дівчина також випустила мініальбом, який неабияк підсилив її кар’єру. Після виходу у світ Dorienne Gris артистка отримала запрошення виступити на відомих фестивалях Montreux Jazz Festival та Luzern Live. Її творчість дуже сподобалася організаторам і вони хотіли, щоб вона стала частиною цих подій.

Зої Ме — щасливчик, адже відразу потрапила до фіналу Євробачення, який буде 17 травня, бо Швейцарія приймає конкурс. Але дівчина все ж представить свою пісню Voyage у першому півфіналі, який пройде 13 травня.

Читати на тему Євробачення-2025: що відомо про дату та місце проведення пісенного конкурсу Розповідаємо, які міста Швейцарії змагаються за право проводити пісенний конкурс у 2025 році

Zoë Më — Voyage: сенс пісні

Voyage з французької мови переводиться як “подорож”. Зої Ме закликає слухачів подивитися на власне життя з більшою чуйністю, щирістю та емпатією. Її пісню порівнюють з музичними обіймами та простягнутою рукою. Вона надихає відповідати на ворожість любов’ю, впускати у серце ніжність і помічати красу в теперішньому моменті.

Співачка написала конкурсну пісню, щоб нагадати про те, що люди стають кращою версією себе, коли до них ставляться зі співчуттям і турботою. До речі, музику і слова Зої Ме писала сама, а допомагали їй з Емілі Міддлмас і Томом Оелер.

Zoë Më — Voyage: переклад пісні

Щирими очима я пізнаю світ

Так наївно, що це бентежить

Демонів ночі,

Ммм-ммм.

Ти розкидаєшся словами, що душать мене,

Але що б не трапилося, я буду засинати

Поруч з тобою цієї ночі,

Ммм-ммм.

Одного разу ти зрозумієш,

Що квіти стають красивішими,

якщо їх поливати,

А ти зривав мене стільки разів.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож,

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Дай дозвіл мені любити тебе, навіть якщо це невзаємно,

Я потону в твоїх сльозах,

Розділю твоє почуття смутку,

Ти пожираєш мене поглядом,

Але що б не сталося, я не перестану

Співати для тебе.

Одного разу ти зрозумієш,

Що квіти стають красивішими,

Якщо їх поливати,

А ти зривав мене стільки разів.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож,

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож

Зі мною.

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож

Зі мною, зі мною.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Якщо ти слідкуєш за цим пісенним конкурсом, то варто знати про прогнози букмекерів на Євробачення-2025 та яке місце пророкують Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.