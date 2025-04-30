Швейцария на Евровидении-2025: интересное о Zoë Më и ее “путешествии”

Швейцария на Евровидении-2025 является владелицей, эта страна принимает песенный конкурс. Поэтому многим было интересно, кто же в этом году будет представлять страну.

Читай в материале, кто будет представлять Швейцарию на Евровидении-2025 и узнай о чем песня участника.

Zoë Më: что известно о представителе Швейцарии на Евровидении-2025

Zoë Më родилась в начале нового века — 6 октября 2000 года в Базеле. Настоящее имя девушки Зои Анина Кресслер. Раннее детство она провела в Германии. А в возрасте 9 лет семья переехала в Швейцарию, жили они в городе Фрибур. Проживают там и сейчас.

Зои заинтересовалась музыкой в ​​10 лет. С этого времени начался ее творческий путь. Первый альбом певица выпустила в 2020 году, он назывался Momoko, состоял из 10 песен. Уже в 2024 году артистка получила несколько наград: SRF 3 Best Talent и RTS Artiste Radar.

Зои пишет и поет песни на двух языках: немецком и французском. Девушка также выпустила миниальбом, который усилил ее карьеру. После выхода в свет Dorienne Gris артистка получила приглашение выступить на известных фестивалях Montreux Jazz Festival и Luzern Live. Ее творчество очень понравилось организаторам и они хотели, чтобы оно стало частью этих событий.

Зои Мэ — счастливчик, ведь сразу попала в финал Евровидения, который будет 17 мая, потому что Швейцария принимает конкурс. Но девушка все же представит свою песню Voyage в первом полуфинале, который пройдет 13 мая.

Zoë Më — Voyage: смысл песни

Voyage с французского языка переводится как “путешествие”. Зои Ме призывает слушателей посмотреть на жизнь с большей отзывчивостью, искренностью и эмпатией. Ее песню сравнивают с музыкальными объятиями и протянутой рукой. Она вдохновляет отвечать на враждебность любовью, впускать в сердце нежность и замечать красоту в настоящем моменте.

Певица написала конкурсную песню, чтобы напомнить о том, что люди становятся лучшей версией себя, когда к ним относятся с сочувствием и заботой. Кстати, музыку и слова Зои Мэ писала сама, а помогали ей с Эмили Миддлмас и Томом Оэлером.

Zoë Më — Voyage: перевод песни на украинский язык

Щирими очима я пізнаю світ

Так наївно, що це бентежить

Демонів ночі,

Ммм-ммм.

Ти розкидаєшся словами, що душать мене,

Але що б не трапилося, я буду засинати

Поруч з тобою цієї ночі,

Ммм-ммм.

Одного разу ти зрозумієш,

Що квіти стають красивішими,

якщо їх поливати,

А ти зривав мене стільки разів.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож,

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Дай дозвіл мені любити тебе, навіть якщо це невзаємно,

Я потону в твоїх сльозах,

Розділю твоє почуття смутку,

Ти пожираєш мене поглядом,

Але що б не сталося, я не перестану

Співати для тебе.

Одного разу ти зрозумієш,

Що квіти стають красивішими,

Якщо їх поливати,

А ти зривав мене стільки разів.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож,

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож

Зі мною.

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож

Зі мною, зі мною.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Если ты следишь за этим песенным конкурсом, то следует знать о прогнозах букмекеров на Евровидение-2025 и какое место пророчат Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.