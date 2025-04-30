Швейцария на Евровидении-2025: интересное о Zoë Më и ее “путешествии”

Фото Instagram Швейцария на Евровидении-2025 является владелицей, эта страна принимает песенный конкурс. Поэтому многим было интересно, кто же в этом году будет представлять страну. Читай в материале, кто будет представлять Швейцарию на Евровидении-2025 и узнай о чем песня участника. Zoë Më: что известно о представителе Швейцарии на Евровидении-2025 Zoë Më родилась в начале нового века — 6 октября 2000 года в Базеле. Настоящее имя девушки Зои Анина Кресслер. Раннее детство она провела в Германии. А в возрасте 9 лет семья переехала в Швейцарию, жили они в городе Фрибур. Проживают там и сейчас.Зои заинтересовалась музыкой в 10 лет. С этого времени начался ее творческий путь. Первый альбом певица выпустила в 2020 году, он назывался Momoko, состоял из 10 песен. Уже в 2024 году артистка получила несколько наград: SRF 3 Best Talent и RTS Artiste Radar. Зои пишет и поет песни на двух языках: немецком и французском. Девушка также выпустила миниальбом, который усилил ее карьеру. После выхода в свет Dorienne Gris артистка получила приглашение выступить на известных фестивалях Montreux Jazz Festival и Luzern Live. Ее творчество очень понравилось организаторам и они хотели, чтобы оно стало частью этих событий. Зои Мэ — счастливчик, ведь сразу попала в финал Евровидения, который будет 17 мая, потому что Швейцария принимает конкурс. Но девушка все же представит свою песню Voyage в первом полуфинале, который пройдет 13 мая. Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. Zoë Më — Voyage: смысл песни Voyage с французского языка переводится как “путешествие”. Зои Ме призывает слушателей посмотреть на жизнь с большей отзывчивостью, искренностью и эмпатией. Ее песню сравнивают с музыкальными объятиями и протянутой рукой. Она вдохновляет отвечать на враждебность любовью, впускать в сердце нежность и замечать красоту в настоящем моменте. Певица написала конкурсную песню, чтобы напомнить о том, что люди становятся лучшей версией себя, когда к ним относятся с сочувствием и заботой. Кстати, музыку и слова Зои Мэ писала сама, а помогали ей с Эмили Миддлмас и Томом Оэлером. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zoë Më (@zoe.me.music) Zoë Më — Voyage: перевод песни на украинский язык Щирими очима я пізнаю світТак наївно, що це бентежитьДемонів ночі,Ммм-ммм.Ти розкидаєшся словами, що душать мене,Але що б не трапилося, я буду засинатиПоруч з тобою цієї ночі,Ммм-ммм. Одного разу ти зрозумієш,Що квіти стають красивішими,якщо їх поливати,А ти зривав мене стільки разів. Якщо хочеш, я вирушуЗа тобою, влаштуємо подорож,Влаштуємо подорож, подорож,Влаштуємо подорож разом з тобою. Дай дозвіл мені любити тебе, навіть якщо це невзаємно,Я потону в твоїх сльозах,Розділю твоє почуття смутку,Ти пожираєш мене поглядом,Але що б не сталося, я не перестануСпівати для тебе. Одного разу ти зрозумієш,Що квіти стають красивішими,Якщо їх поливати,А ти зривав мене стільки разів. Якщо хочеш, я вирушуЗа тобою, влаштуємо подорож,Влаштуємо подорож, подорож,Влаштуємо подорож разом з тобою. Вирушай, вирушай у подорож,Вирушай, вирушай, вирушай у подорож,Вирушай, вирушай у подорожЗі мною. Вирушай, вирушай у подорож,Вирушай, вирушай у подорож,Вирушай, вирушай у подорожЗі мною, зі мною. Якщо хочеш, я вирушуЗа тобою, влаштуємо подорож,Влаштуємо подорож, подорожВлаштуємо подорож разом з тобою. Если ты следишь за этим песенным конкурсом, то следует знать о прогнозах букмекеров на Евровидение-2025 и какое место пророчат Украине. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Швейцария Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter