Ісландія на Євробаченні-2025: цікаве про гурт Væb та їхню творчість

Ісландія на Євробаченні 2025 відкриватиме пісенний конкурс у Швейцарії. Країну представлятиме гурт Væb з піснею Róa. Вони на жеребкуванні отримали номер, завдяки якому першими виступатимуть у першому півфіналі.

Читай у матеріалі, що відомо про представників Ісландії на Євробаченні-2025 та про що їхня пісня.

Що відомо про гурт Væb

Назва гурту Væb має складне написання, але дуже легку вимову — “вайб”. Це музичний дует, який складається з братів Маттіаса Давида і Хальфдана Хельгі Маттіассонів.

Свій перший альбом вони випустили у 2022 році, тоді стався їхній дебют у музичній індустрії. Назва студійного альбому була Væb tékk, у 2023 році вийшла версія з реміксом Ofbođslega frægur. Його створили разом з Інгі Бауер.

Саме тоді на братів чекав перший комерційний успіх. Їхня пісня потрапила до 20 найкращих треків чарту Tónlistinn.

Тоді брати вирішили спробувати свої сили на Євробаченні. У 2024 році взяли у часть у національному відборі Ісландії. Тоді вони виступали з піснею Bíómynd.

Попри те, що гурт Vaeb завершив участь у фіналі конкурсу на четвертому місці, їхня пісня здобула широку популярність серед слухачів. Вже за кілька місяців після цього артисти презентували новий мініальбом Væbauer. Створили вони його не самотужки, а знову просили допомоги в Інгі Бауера, адже попередні їхні співпраці принесли успіх.

Гурт Vaeb не опустив руки після не вдачі й у 2025 році знову взяли участь у нацвідборі Ісландії на Євробачення і вже перемогли з піснею Róa. Тому будуть змагатися за перемогу з представниками інших країн.

Vaeb – Róa: сенс пісні

Róa перекладається як “веслування”. Брати за допомогою своєї пісні, розповідають про те, що вони готові досягти своєї цілі за будь-яку ціну та їх ніщо не зупинить.

Але і в цьому році їхній шлях на відборі був непростий. Гурт звинуватили у плагіаті. У мережі почали ширитися чутки, що вони скопіювали трек ізраїльських артистів. Мелодія дуже нагадувала пісню Ітая Леві та Еяля Голана, яка називається.

Через це ісландський мовник RÚV почав ретельну перевірку. У результаті братів допустили до участі у конкурсі, адже схожість між треками не є настільки значною, щоб говорити про плагіат.

Переклад пісні Vaeb – Róa

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити

Я кладу дошку на дошку і називаю це човном

Якщо я потону сьогодні – нічого страшного

Із веслами зі сталі, яких вистачить на роки

Тримаю курс на Фарери, так, я готовий

У мене є жилет замість пояса і водонепроникні черевики

Бо погода сувора, і мені це вже набридло

Коли море відкривається, приходять хвилі

Я один у човні, шукаю найкраще місце

Я ще не втратив усе

Але ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о-о

Я все ще в човні, дивись на це, вау

Зупинитися в Гренландії? Так, я не проти (Чорт забирай!)

Керую на морі, я капітан (Ей!)

Називай мене Гіслі Мартеїнн

Минуло багато місяців відтоді, як я бачив сонце

Хочу провести решту життя тут, у морі

Коли море відкривається, приходять хвилі

Я все ще в човні, шукаю найкраще місце

Я ще не втратив усе

Але ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

(Ніщо не зможе мене зупинити)

Ніщо не зможе мене зупинити

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Цьогоріч конкурс проходитиме у Швейцарії. Раніше ми розповідали, що відомо про проведення Євробачення-2025.

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