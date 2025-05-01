Ісландія на Євробаченні-2025: цікаве про гурт Væb та їхню творчість

Фото Instagram Ісландія на Євробаченні 2025 відкриватиме пісенний конкурс у Швейцарії. Країну представлятиме гурт Væb з піснею Róa. Вони на жеребкуванні отримали номер, завдяки якому першими виступатимуть у першому півфіналі. Читай у матеріалі, що відомо про представників Ісландії на Євробаченні-2025 та про що їхня пісня. Що відомо про гурт Væb Назва гурту Væb має складне написання, але дуже легку вимову — “вайб”. Це музичний дует, який складається з братів Маттіаса Давида і Хальфдана Хельгі Маттіассонів.Свій перший альбом вони випустили у 2022 році, тоді стався їхній дебют у музичній індустрії. Назва студійного альбому була Væb tékk, у 2023 році вийшла версія з реміксом Ofbođslega frægur. Його створили разом з Інгі Бауер. Саме тоді на братів чекав перший комерційний успіх. Їхня пісня потрапила до 20 найкращих треків чарту Tónlistinn. Тоді брати вирішили спробувати свої сили на Євробаченні. У 2024 році взяли у часть у національному відборі Ісландії. Тоді вони виступали з піснею Bíómynd. Читати на тему Хорватія на Євробаченні: Marko Bošnjak з піснею про солодку помсту Poison Cake Розповідаємо історію про шлях артиста, який не був гладким! Попри те, що гурт Vaeb завершив участь у фіналі конкурсу на четвертому місці, їхня пісня здобула широку популярність серед слухачів. Вже за кілька місяців після цього артисти презентували новий мініальбом Væbauer. Створили вони його не самотужки, а знову просили допомоги в Інгі Бауера, адже попередні їхні співпраці принесли успіх. Гурт Vaeb не опустив руки після не вдачі й у 2025 році знову взяли участь у нацвідборі Ісландії на Євробачення і вже перемогли з піснею Róa. Тому будуть змагатися за перемогу з представниками інших країн. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VÆB (@bara_vaeb) Vaeb – Róa: сенс пісні Róa перекладається як “веслування”. Брати за допомогою своєї пісні, розповідають про те, що вони готові досягти своєї цілі за будь-яку ціну та їх ніщо не зупинить. Але і в цьому році їхній шлях на відборі був непростий. Гурт звинуватили у плагіаті. У мережі почали ширитися чутки, що вони скопіювали трек ізраїльських артистів. Мелодія дуже нагадувала пісню Ітая Леві та Еяля Голана, яка називається. Через це ісландський мовник RÚV почав ретельну перевірку. У результаті братів допустили до участі у конкурсі, адже схожість між треками не є настільки значною, щоб говорити про плагіат. Переклад пісні Vaeb – Róa Спокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити Я кладу дошку на дошку і називаю це човномЯкщо я потону сьогодні – нічого страшногоІз веслами зі сталі, яких вистачить на рокиТримаю курс на Фарери, так, я готовийУ мене є жилет замість пояса і водонепроникні черевикиБо погода сувора, і мені це вже набридло Коли море відкривається, приходять хвиліЯ один у човні, шукаю найкраще місцеЯ ще не втратив усеАле ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу Спокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-о-о Я все ще в човні, дивись на це, вауЗупинитися в Гренландії? Так, я не проти (Чорт забирай!)Керую на морі, я капітан (Ей!)Називай мене Гіслі МартеїннМинуло багато місяців відтоді, як я бачив сонцеХочу провести решту життя тут, у морі Коли море відкривається, приходять хвиліЯ все ще в човні, шукаю найкраще місцеЯ ще не втратив усеАле ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу Спокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити Спокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-о(Ніщо не зможе мене зупинити) Ніщо не зможе мене зупинитиНіщо не зможе мене зупинити, о-о-о Цьогоріч конкурс проходитиме у Швейцарії. Раніше ми розповідали, що відомо про проведення Євробачення-2025.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter