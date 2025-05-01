Исландия на Евровидении-2025: интересное о группе Væb и их творчестве

Исландия на Евровидении-2025 будет открывать песенный конкурс в Швейцарии. Страну будет представлять группа Væb с песней Róa. Они на жеребьевке получили номер, благодаря которому первыми выступят в первом полуфинале.

Читай в материале, что известно о представителях Исландии на Евровидении-2025 и о чем их песня.

Что известно о группе Væb

Название группы Væb имеет сложное написание, но очень легкое произношение — “вайб”. Это музыкальный дуэт, состоящий из братьев Маттиаса Давида и Хальфдана Хельги Маттиассонов.

Свой первый альбом они выпустили в 2022 году, тогда случился их дебют в музыкальной индустрии. Название студийного альбома было Væb tékk, в 2023 году вышла версия с ремиксом Ofbođslega frægur. Его создали вместе с Инги Бауэр.

Именно тогда братьев ждал первый коммерческий успех. Их песня попала в 20 лучших треков чарта Tónlistinn.

Тогда братья решили испытать свои силы на Евровидении. В 2024 году приняли часть в национальном отборе Исландии. Тогда они выступали с песней Bíomynd.

Несмотря на то, что группа Vaeb завершила участие в финале конкурса на четвертом месте, их песня получила широкую популярность среди слушателей. Уже через несколько месяцев после этого артисты презентовали новый миниальбом Væbauer. Создали они его не своими силами, а снова просили помощи у Инги Бауэра, ведь предыдущие их сотрудничества принесли успех.

Группа Vaeb не опустила руки после неудачи и в 2025 году снова приняла участие в нацотборе Исландии на Евровидение и уже победила с песней Róa. Поэтому будут бороться за победу с представителями других стран.

Vaeb – Róa: смысл песни

Róa переводится как “гребля”. Братья с помощью своей песни рассказывают о том, что они готовы достичь своей цели любой ценой и их ничто не остановит.

Но и в этом году их путь на отборе был непростым. Группу обвинили в плагиате. В сети начали распространяться слухи, что они скопировали трек израильских артистов. Мелодия очень напоминала именуемую песню Итая Леви и Эяля Голана.

Поэтому исландский вещатель RÚV начал тщательную проверку. В результате братьев допустили к участию в конкурсе, ведь сходство между треками не настолько значительно, чтобы говорить о плагиате.

Перевод песни Vaeb – Róa на украинский

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити

Я кладу дошку на дошку і називаю це човном

Якщо я потону сьогодні – нічого страшного

Із веслами зі сталі, яких вистачить на роки

Тримаю курс на Фарери, так, я готовий

У мене є жилет замість пояса і водонепроникні черевики

Бо погода сувора, і мені це вже набридло

Коли море відкривається, приходять хвилі

Я один у човні, шукаю найкраще місце

Я ще не втратив усе

Але ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о-о

Я все ще в човні, дивись на це, вау

Зупинитися в Гренландії? Так, я не проти (Чорт забирай!)

Керую на морі, я капітан (Ей!)

Називай мене Гіслі Мартеїнн

Минуло багато місяців відтоді, як я бачив сонце

Хочу провести решту життя тут, у морі

Коли море відкривається, приходять хвилі

Я все ще в човні, шукаю найкраще місце

Я ще не втратив усе

Але ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

(Ніщо не зможе мене зупинити)

Ніщо не зможе мене зупинити

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

В этом году конкурс пройдет в Швейцарии. Ранее мы рассказывали, что известно о проведении Евровидения-2025.

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