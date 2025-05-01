Исландия на Евровидении-2025: интересное о группе Væb и их творчестве

Фото Instagram Исландия на Евровидении-2025 будет открывать песенный конкурс в Швейцарии. Страну будет представлять группа Væb с песней Róa. Они на жеребьевке получили номер, благодаря которому первыми выступят в первом полуфинале. Читай в материале, что известно о представителях Исландии на Евровидении-2025 и о чем их песня. Что известно о группе Væb Название группы Væb имеет сложное написание, но очень легкое произношение — “вайб”. Это музыкальный дуэт, состоящий из братьев Маттиаса Давида и Хальфдана Хельги Маттиассонов.Свой первый альбом они выпустили в 2022 году, тогда случился их дебют в музыкальной индустрии. Название студийного альбома было Væb tékk, в 2023 году вышла версия с ремиксом Ofbođslega frægur. Его создали вместе с Инги Бауэр. Именно тогда братьев ждал первый коммерческий успех. Их песня попала в 20 лучших треков чарта Tónlistinn. Тогда братья решили испытать свои силы на Евровидении. В 2024 году приняли часть в национальном отборе Исландии. Тогда они выступали с песней Bíomynd. Читать по теме Хорватия на Евровидении: Marko Bošnjak с песней о сладкой мести Poison Cake Рассказываем историю о пути артиста, который не был гладким! Несмотря на то, что группа Vaeb завершила участие в финале конкурса на четвертом месте, их песня получила широкую популярность среди слушателей. Уже через несколько месяцев после этого артисты презентовали новый миниальбом Væbauer. Создали они его не своими силами, а снова просили помощи у Инги Бауэра, ведь предыдущие их сотрудничества принесли успех. Группа Vaeb не опустила руки после неудачи и в 2025 году снова приняла участие в нацотборе Исландии на Евровидение и уже победила с песней Róa. Поэтому будут бороться за победу с представителями других стран. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VÆB (@bara_vaeb) Vaeb – Róa: смысл песни Róa переводится как “гребля”. Братья с помощью своей песни рассказывают о том, что они готовы достичь своей цели любой ценой и их ничто не остановит. Но и в этом году их путь на отборе был непростым. Группу обвинили в плагиате. В сети начали распространяться слухи, что они скопировали трек израильских артистов. Мелодия очень напоминала именуемую песню Итая Леви и Эяля Голана. Поэтому исландский вещатель RÚV начал тщательную проверку. В результате братьев допустили к участию в конкурсе, ведь сходство между треками не настолько значительно, чтобы говорить о плагиате. Перевод песни Vaeb – Róa на украинский Спокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити Я кладу дошку на дошку і називаю це човномЯкщо я потону сьогодні – нічого страшногоІз веслами зі сталі, яких вистачить на рокиТримаю курс на Фарери, так, я готовийУ мене є жилет замість пояса і водонепроникні черевикиБо погода сувора, і мені це вже набридло Коли море відкривається, приходять хвиліЯ один у човні, шукаю найкраще місцеЯ ще не втратив усеАле ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу Спокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую крізь хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-о-о Я все ще в човні, дивись на це, вауЗупинитися в Гренландії? Так, я не проти (Чорт забирай!)Керую на морі, я капітан (Ей!)Називай мене Гіслі МартеїннМинуло багато місяців відтоді, як я бачив сонцеХочу провести решту життя тут, у морі Коли море відкривається, приходять хвиліЯ все ще в човні, шукаю найкраще місцеЯ ще не втратив усеАле ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу Спокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити Спокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-оСпокійно тут, спокійно тамВеслую через хвиліНіщо не зможе мене зупинити, о-о-о(Ніщо не зможе мене зупинити) Ніщо не зможе мене зупинитиНіщо не зможе мене зупинити, о-о-о В этом году конкурс пройдет в Швейцарии. Ранее мы рассказывали, что известно о проведении Евровидения-2025.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter