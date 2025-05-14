Шоу-біз

Коли фінал Євробачення-2025: о котрій і де дивитися, чого чекати від шоу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Травня 2025, 12:00
Коли фінал Євробачення
Фото Getty Images
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Коли фінал Євробачення-2025: о котрій і де дивитися, чого чекати від шоу
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