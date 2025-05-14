Коли фінал Євробачення-2025: о котрій і де дивитися, чого чекати від шоу

Раз на рік поціновувачі музики з усього світу збираються перед телеекранами, щоб подивитися Євробачення. На європейському пісенному конкурсі щороку народжуються нові зірки, задаються тренди та лунають пісні, що місяцями не виходять з голови.

Цікавий конкурс і тим, хто любить відстежувати політичні процеси. На пісенному змаганні часто відбувається щось цікаве та екстраординарне. Уже зовсім скоро відбудеться гранд-фінал Євробачення 2025.

Тож розповідаємо, де і коли дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення, о котрій і якого числа все пройде.

Коли фінал Євробачення 2025

69-й пісенний конкурс Євробачення, участь в якому беруть 37 країн, проходить нині у Швейцарії, в місті Базель. Нагадаємо, торік на Євробаченні перемогла учасниця від Швейцарії Nemo з піснею The Code, тож саме тому конкурс проходить тут.

Це втретє, коли країна приймає конкурс у себе. Ведучими Євробачення стали Гейзел Брюггер і Сандра Штудер. У фіналі до них долучиться Мішель Гунцікер. Більше про ведучих ми розповідали в цьому матеріалі.

Фінал Євробачення 2025 пройде 17 травня 2025. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Подія відбудеться на музичній арені Санкт-Якобсгалле, у Базелі.

У фіналі братимуть участь представники 26 країн. По 10 з кожного півфіналу, п’ять країн-засновниць і господарка Євробачення Швейцарія.

Дата і час гранд-фіналу Євробачення 2025

Пісенний конкурс Євробачення розпочнеться о 22:00 за Києвом, 17 травня. За CET конкурс розпочнеться о 21:00.

Цікаво, що цьогоріч запровадили нововведення. Фіналістів конкурсу оголошуватимуть по-іншому. На екрані показуватимуть відразу трьох учасників, і лише один з них пройде у фінал. Останнього фіналіста називатимуть ведучі.

Також вирішили не показувати жодну країну більш ніж три рази під час оголошення фіналістів. Такі зміни запровадили для рівномірного висвітлення делегацій.

Де дивитися фінал Євробачення

Подивитися фінал конкурсу Євробачення 2025 можна на кількох платформах:

офіційний YouTube-канал конкурсу за цим посиланням.

на офіційному сайті Євробачення в Україні за цим посиланням.

на YouTube-каналі Євробачення Україна.

на телеканалі Суспільне Культура.

Крім усього, якщо в тебе немає часу, аби дивитися усі виступи, ти можеш стежити за виступами на нашому сайті. Вікна ділитимуться найяскравішими та найсильнішими моментами від конкурсантів. Також подію ми транслюватимемо у Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали, скільки коштує проголосувати на Євробаченні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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