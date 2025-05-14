Когда финал Евровидения-2025: во сколько и где смотреть, чего ждать от шоу

Раз в год любители музыки со всего мира собираются перед телеэкранами, чтобы посмотреть Евровидение. На европейском песенном конкурсе каждый год рождаются новые звезды, задаются тренды и звучат песни, которые месяцами не выходят из головы.

Интересен конкурс и тем, кто любит отслеживать политические процессы. На песенном соревновании часто происходит что-нибудь интересное и экстраординарное. Уже совсем скоро состоится гранд-финал Евровидения 2025.

Рассказываем, где и когда смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения, во сколько и какого числа все пройдет.

Когда финал Евровидения 2025

69-й песенный конкурс Евровидения, в котором принимают участие 37 стран, проходит ныне в Швейцарии, в городе Базель. Напомним, в прошлом году на Евровидении победила участница от Швейцарии Nemo с песней The Code, поэтому именно поэтому конкурс проходит здесь.

Это третий раз, когда страна принимает конкурс у себя. Ведущими Евровидение стали Хейзел Брюггер и Сандра Штудер. В финале к ним присоединится Мишель Гунцикер. Больше о ведущих мы рассказывали в этом материале.

Финал Евровидения 2025 пройдет 17 мая 2025 года. Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Событие состоится на музыкальной арене Санкт-Якобсхалле в Базеле.

В финале примут участие представители 26 стран. По 10 из каждого полуфинала, пять стран-основательниц и хозяйка Евровидения Швейцария.

Дата и время гранд-финала Евровидение 2025

Песенный конкурс Евровидение начнется в 22:00 по Киеву, 17 мая. По CET конкурс начнется в 21:00.

Интересно, что в этом году ввели новшества. Финалистов конкурса будут объявлять по-другому. На экране будут показывать сразу трех участников, и только один из них пройдет в финал. Последнего финалиста будут называть ведущие.

Также решили не показывать страны более трех раз во время объявления финалистов. Такие изменения были введены для равномерного освещения делегаций.

Где смотреть финал Евровидения

Посмотреть финал конкурса Евровидение 2025 можно на нескольких платформах:

официальный YouTube-канал конкурса по этой ссылке.

на официальном сайте Евровидения в Украине по этой ссылке.

на YouTube-канале Евровидение Украина.

на телеканале Суспільне Культура.

Кроме всего, если у тебя нет времени, чтобы смотреть все выступления, ты можешь следить за выступлениями на нашем сайте. Вікна будут делиться яркими и сильными моментами от конкурсантов. Также событие мы будем транслировать в Telegram-канале.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит проголосовать на Евровидении.

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