Шоу-биз

Когда финал Евровидения-2025: во сколько и где смотреть, чего ждать от шоу

Анастасия Грубрина, журналист сайта 14 мая 2025, 12:00
Когда финал Евровидения
Фото Getty Images
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Когда финал Евровидения-2025: во сколько и где смотреть, чего ждать от шоу
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