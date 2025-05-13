Іспанія на Євробаченні-2025: що відомо про артистку, яка на сцені понад 25 років

Іспанія входить до Великої п’ятірки Євробачення. Це країни, які мають статус найбільших фінансових донорів Європейської мовної спілки.

Іспанія відразу потрапляє до фіналу конкурсу, проте все одно обирає сильних учасників. У 2025 році на пісенному конкурсу Іспанію представить попспівачка Melody. Вона виконуватиме свою пісню Esa diva. Читай, що відомо про співачку та який переклад конкурсної пісні.

Що відомо про представника Іспанії на Євробаченні-2025

Melody на сцені вже понад 25 років. Можна подумати, що Мелоді — це спеціальне сценічне ім’я, але жінку справді звати Мелодія Руїс Гутьєррес. Зараз їй 34 роки.

Вона зростала у родині музикантів. Батько артистки провів частину життя, виступаючи у складі популярного іспанського гурту Los Kiyos. У шість років маленька Мелоді заявила, що народжена для сцени.

Вперше вона стала популярною у 2001 році. Тоді у віці десяти років випустила композицію, яка одразу стала хітом. Йдеться про El baile del gorila. У рік її випуску пісню наспівував чи не кожен іспанець.

А перший в житті співачки альбом взагалі отримав номінацію на премію Греммі в Латинській Америці та розлетівся тиражем понад 500 тис. примірників.

Потім вона брала участь у різних проектах та знімалась у серіалах. А у 2025 році перемогла у національному відборі в Іспанії.

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Melody — Esa diva: про що пісня

Пісню Esa diva Melody створила не сама. Співачці написати композицію допомагав Альберто Фуентесом Лоріте. Існує навіть симфонічна версія композиції у виконанні оркестру RTVE.

У цьому треку виконавиця пропонує нове бачення образу “діви” — не як зірки з п’єдесталу, а як сильної жінки, здатної долати щоденні виклики.

Переклад пісні Melody — Esa diva

Та сама діва

Ще змалечку,

ще до того, як навчилася ходити,

я була танцівницею румби для всього світу –

для мене це було звично.

Я побачила “велику актрису” за лаштунками,

що зневажала інших.

Але та “діва” лише сповнювалася чужим життям,

яке їй не належало, – вона зачарувалась.

Справжня діва – проста, як звичайна людина.

Діва не топче інших, аби засяяти.

Її голос робить її великою –

хіба важливо щось іще,

якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?

Діва – смілива, сильна.

Її життя – сад, повний шипів і троянд.

Вона відроджується в танці

з більшою силою, ніж ураган.

Це мама, що встає на світанку,

артистка без афіш.

З грошима чи без –

вони теж діви.

Не слава робить тебе великою –

моїм прапором є рівність,

а музика – єдина моя мрія.

О-о-о-о-о-о-о…

Справжня діва – проста, як звичайна людина.

Діва не топче інших, аби засяяти.

Її голос робить її великою –

хіба важливо щось іще,

якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?

Діва – смілива, сильна.

Її життя – сад, повний шипів і троянд.

Вона відроджується в танці

з більшою силою, ніж ураган.

Побачите – ця діва це я.

У всіх країн є свої унікальні пісні та стиль артистів. Читай, хто представлятиме Німеччину на Євробаченні-2025.

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