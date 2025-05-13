Испания на Евровидении-2025: что известно об артистке, которая на сцене более 25 лет

Испания входит в Большую пятерку Евровидения. Это страны, имеющие статус крупнейших финансовых доноров Европейского вещательного союза.

Хоть Испания априори попадает в финал конкурса, делает ставку на сильных участников. В 2025 году на песенном конкурсе страну представит поп-певица Melody. Она исполнит песню Esa diva. Читай, что известно о певице и какой перевод конкурсной песни.

Что известно о представителе Испании на Евровидении-2025

Melody на сцене более 25 лет. Можно подумать, что Мелоди это специальное сценическое имя, но женщину действительно зовут Мелодия Руис Гутьеррес. Сейчас ей 34 года.

Она росла в семье музыкантов. Отец артистки музыкант, выступал в составе популярной испанской группы Los Kiyos. В шесть лет маленькая Мелоди заявила, что рождена для сцены.

Впервые она стала популярна в 2001 году. Тогда в возрасте десяти лет выпустила композицию, которая моментально стала хитом. Летом 2001 El baile del gorila напевал почти каждый испанец.

А первый в жизни певицы альбом попал в номинацию премии Грэмми в Латинской Америке и разлетелся тиражом более 500 тысяч экземпляров.

Мелодия Руис Гутьеррес участвовала в разных проектах и снималась в ​​сериалах. В 2025 году она победила в национальном отборе в Испании.

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Melody — Esa diva: о чем песня

Песню Esa diva Melody создала не сама. Певице написать композицию помогал Альберто Фуэнтесом Лорите. Есть даже симфоническая версия композиции в исполнении оркестра RTVE.

В этом треке исполнительница предлагает новое видение образа “дивы” — не как звезды из пьедестала, а как сильной женщины, способной преодолевать ежедневные вызовы.

Перевод песни Melody — Esa diva на украинский

Та сама діва

Ще змалечку,

ще до того, як навчилася ходити,

я була танцівницею румби для всього світу –

для мене це було звично.

Я побачила “велику актрису” за лаштунками,

що зневажала інших.

Але та “діва” лише сповнювалася чужим життям,

яке їй не належало, – вона зачарувалась.

Справжня діва – проста, як звичайна людина.

Діва не топче інших, аби засяяти.

Її голос робить її великою –

хіба важливо щось іще,

якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?

Діва – смілива, сильна.

Її життя – сад, повний шипів і троянд.

Вона відроджується в танці

з більшою силою, ніж ураган.

Це мама, що встає на світанку,

артистка без афіш.

З грошима чи без –

вони теж діви.

Не слава робить тебе великою –

моїм прапором є рівність,

а музика – єдина моя мрія.

О-о-о-о-о-о-о…

Справжня діва – проста, як звичайна людина.

Діва не топче інших, аби засяяти.

Її голос робить її великою –

хіба важливо щось іще,

якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?

Діва – смілива, сильна.

Її життя – сад, повний шипів і троянд.

Вона відроджується в танці

з більшою силою, ніж ураган.

Побачите – ця діва це я.

Во всех странах есть свои уникальные песни и стиль артистов. Читай, кто будет представлять Германию на Евровидении-2025.

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