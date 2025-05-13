Испания на Евровидении-2025: что известно об артистке, которая на сцене более 25 лет

Фото Unsplash, Instagram Испания входит в Большую пятерку Евровидения. Это страны, имеющие статус крупнейших финансовых доноров Европейского вещательного союза. Хоть Испания априори попадает в финал конкурса, делает ставку на сильных участников. В 2025 году на песенном конкурсе страну представит поп-певица Melody. Она исполнит песню Esa diva. Читай, что известно о певице и какой перевод конкурсной песни. Что известно о представителе Испании на Евровидении-2025 Melody на сцене более 25 лет. Можно подумать, что Мелоди это специальное сценическое имя, но женщину действительно зовут Мелодия Руис Гутьеррес. Сейчас ей 34 года.Она росла в семье музыкантов. Отец артистки музыкант, выступал в составе популярной испанской группы Los Kiyos. В шесть лет маленькая Мелоди заявила, что рождена для сцены. Впервые она стала популярна в 2001 году. Тогда в возрасте десяти лет выпустила композицию, которая моментально стала хитом. Летом 2001 El baile del gorila напевал почти каждый испанец. А первый в жизни певицы альбом попал в номинацию премии Грэмми в Латинской Америке и разлетелся тиражом более 500 тысяч экземпляров. Мелодия Руис Гутьеррес участвовала в разных проектах и снималась в сериалах. В 2025 году она победила в национальном отборе в Испании. Читать по теме Великобритания на Евровидении: Remember Monday с песней о дружбе и зажигательных вечеринках О чем песня участниц Евровидения-2025? Melody — Esa diva: о чем песня Песню Esa diva Melody создала не сама. Певице написать композицию помогал Альберто Фуэнтесом Лорите. Есть даже симфоническая версия композиции в исполнении оркестра RTVE. В этом треке исполнительница предлагает новое видение образа “дивы” — не как звезды из пьедестала, а как сильной женщины, способной преодолевать ежедневные вызовы. Перевод песни Melody — Esa diva на украинский Та сама діва Ще змалечку,ще до того, як навчилася ходити,я була танцівницею румби для всього світу –для мене це було звично. Я побачила “велику актрису” за лаштунками,що зневажала інших.Але та “діва” лише сповнювалася чужим життям,яке їй не належало, – вона зачарувалась. Справжня діва – проста, як звичайна людина.Діва не топче інших, аби засяяти.Її голос робить її великою –хіба важливо щось іще,якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі? Діва – смілива, сильна.Її життя – сад, повний шипів і троянд.Вона відроджується в танціз більшою силою, ніж ураган. Це мама, що встає на світанку,артистка без афіш.З грошима чи без –вони теж діви. Не слава робить тебе великою –моїм прапором є рівність,а музика – єдина моя мрія. О-о-о-о-о-о-о… Справжня діва – проста, як звичайна людина.Діва не топче інших, аби засяяти.Її голос робить її великою –хіба важливо щось іще,якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі? Діва – смілива, сильна.Її життя – сад, повний шипів і троянд.Вона відроджується в танціз більшою силою, ніж ураган. Побачите – ця діва це я. Во всех странах есть свои уникальные песни и стиль артистов. Читай, кто будет представлять Германию на Евровидении-2025.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Испания Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter