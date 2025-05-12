Шоу-биз

Германия на Евровидении-2025: Abor & Tynna и современный электро-поп о несчастливой любви

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 мая 2025, 17:15
Abor & Tynna — Baller
Фото Instagram
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