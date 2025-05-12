Германия на Евровидении-2025: Abor & Tynna и современный электро-поп о несчастливой любви

Фото Instagram За все время участия в конкурсе Германия побеждала на Евровидении дважды — в 1982 и 2010 годах. В этом году попытаются принести победу своей стране дуэт молодых музыкантов. Детальнее о них читай дальше. Кто представляет Германию на Евровидении-2025 В этом году от страны в конкурсе примет участие дуэт Abor & Tynna. Это коллектив из Австрии, состоящий из брата и сестры Аттилы Борнемисса и Тюнде Борнемиссы. По совету своего лейбла артисты подали заявку на германский национальный отбор. Их отобрали для участия более 3000 претендентов. В первом четвертьфинале брат и сестра исполнили кавер на песню Адель Skyfall и вошли в полуфинал.В конце концов, они дошли до финала, где их песня Baller победила с результатом 34,9% голосов. Именно эта песня и будет звучать на Евровидении-2025. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Кто такие Abor & Tynna На музыкальное развитие брата и сестры повлиял их отец, виолончелист Венского филармонического оркестра, так что оба научились играть на классических инструментах очень рано. Свои первые песни они вместе написали в 2016 году, а их музыкальная карьера прошла путь от семейных вечеров в классе до концертов в Вене, Берлине и Ганновере. В дуэте Абор в основном отвечает за биты и аранжировки, а Тина работает над текстами и вокалом. Свою музыку создают в жанрах поп, хип-поп и электро. Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. Что известно о песне Baller Baller (Я стреляю) — это электро-поп с элементами рэпа, рассказывающий об эмоциях после завершения отношений. Композиция вошла в дебютный альбом. Во время выступления Аттила будет играть на виолончели, а Тюнде будет петь. Судьи немецкого нацотбора назвали Baller самой современной песней конкурса. В сопровождении “хриплого” вокала Тинны она гарантированно подарит несравнимые эмоции слушателям. Перевод песни Baller Имею высокие амбиции в ночиЗвёзды взрываются и падают на мою крышуВсё ещё немного больно, когда я тебя вижу сноваНо я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешьИмею высокие амбиции в ночиЗвёзды взрываются и падают на мою крышуВсё ещё немного больно, когда я тебя вижу сноваНо я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешьСилуэты мелом на тротуареМежду нами место преступления, как в CSIТы сказал “Дорогая, прости” в первый разДолжен был знать, что это конец для насТы ставишь точку в конце предложения, как будто никогда меня не зналПоэтому я меняю парфюмы и покупаю новую одеждуУ меня снова появляется это желание, я хочу конца светаХа, я думаю, это конец, я стремлюсь к небесамИмею высокие амбиции в ночиЗвёзды взрываются и падают на мою крышуВсё ещё немного больно, когда я тебя вижу сноваНо я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешьИмею высокие амбиции в ночиЗвёзды взрываются и падают на мою крышуВсё ещё немного больно, когда я тебя вижу сноваНо я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь Я вижу звёздные осколки на своей коже, как блёсткиЯ научилась, что то, что не убивает, делает меня красивееТы бы всё ещё поймал пулю за меня?Потому что твоё оружие теперь в моей рукеЯ ставлю точку в конце предложения, как будто никогда тебя не зналаИ потом я меняю парфюмы и покупаю новую одеждуУ меня снова появляется это желание, я хочу конца светаХа, я думаю, это конец, я стремлюсь к небесамИмею высокие амбиции в ночиЗвёзды взрываются и падают на мою крышуВсё ещё немного больно, когда я тебя вижу сноваНо я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешьИмею высокие амбиции в ночиЗвёзды взрываются и падают на мою крышуВсё ещё немного больно, когда я тебя вижу сноваНо я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешьЯ стреляю, ла-лаЯ стреляю, лаЛа-ла-ла-ла-ла-ла А шансы Германии и других стран на Евровидении-2025 рассказывали в прогнозах букмекеров.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter