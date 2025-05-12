Германия на Евровидении-2025: Abor & Tynna и современный электро-поп о несчастливой любви

За все время участия в конкурсе Германия побеждала на Евровидении дважды — в 1982 и 2010 годах. В этом году попытаются принести победу своей стране дуэт молодых музыкантов. Детальнее о них читай дальше.

Кто представляет Германию на Евровидении-2025

В этом году от страны в конкурсе примет участие дуэт Abor & Tynna. Это коллектив из Австрии, состоящий из брата и сестры Аттилы Борнемисса и Тюнде Борнемиссы.

По совету своего лейбла артисты подали заявку на германский национальный отбор. Их отобрали для участия более 3000 претендентов. В первом четвертьфинале брат и сестра исполнили кавер на песню Адель Skyfall и вошли в полуфинал.

В конце концов, они дошли до финала, где их песня Baller победила с результатом 34,9% голосов. Именно эта песня и будет звучать на Евровидении-2025.

Кто такие Abor & Tynna

На музыкальное развитие брата и сестры повлиял их отец, виолончелист Венского филармонического оркестра, так что оба научились играть на классических инструментах очень рано.

Свои первые песни они вместе написали в 2016 году, а их музыкальная карьера прошла путь от семейных вечеров в классе до концертов в Вене, Берлине и Ганновере.

В дуэте Абор в основном отвечает за биты и аранжировки, а Тина работает над текстами и вокалом. Свою музыку создают в жанрах поп, хип-поп и электро.

Что известно о песне Baller

Baller (Я стреляю) — это электро-поп с элементами рэпа, рассказывающий об эмоциях после завершения отношений. Композиция вошла в дебютный альбом. Во время выступления Аттила будет играть на виолончели, а Тюнде будет петь.

Судьи немецкого нацотбора назвали Baller самой современной песней конкурса. В сопровождении “хриплого” вокала Тинны она гарантированно подарит несравнимые эмоции слушателям.

Перевод песни Baller

Имею высокие амбиции в ночи

Звёзды взрываются и падают на мою крышу

Всё ещё немного больно, когда я тебя вижу снова

Но я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь

Имею высокие амбиции в ночи

Звёзды взрываются и падают на мою крышу

Всё ещё немного больно, когда я тебя вижу снова

Но я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь



Силуэты мелом на тротуаре

Между нами место преступления, как в CSI

Ты сказал “Дорогая, прости” в первый раз

Должен был знать, что это конец для нас



Ты ставишь точку в конце предложения, как будто никогда меня не знал

Поэтому я меняю парфюмы и покупаю новую одежду

У меня снова появляется это желание, я хочу конца света

Ха, я думаю, это конец, я стремлюсь к небесам



Имею высокие амбиции в ночи

Звёзды взрываются и падают на мою крышу

Всё ещё немного больно, когда я тебя вижу снова

Но я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь

Имею высокие амбиции в ночи

Звёзды взрываются и падают на мою крышу

Всё ещё немного больно, когда я тебя вижу снова

Но я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь

Я вижу звёздные осколки на своей коже, как блёстки

Я научилась, что то, что не убивает, делает меня красивее

Ты бы всё ещё поймал пулю за меня?

Потому что твоё оружие теперь в моей руке



Я ставлю точку в конце предложения, как будто никогда тебя не знала

И потом я меняю парфюмы и покупаю новую одежду

У меня снова появляется это желание, я хочу конца света

Ха, я думаю, это конец, я стремлюсь к небесам



Имею высокие амбиции в ночи

Звёзды взрываются и падают на мою крышу

Всё ещё немного больно, когда я тебя вижу снова

Но я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь

Имею высокие амбиции в ночи

Звёзды взрываются и падают на мою крышу

Всё ещё немного больно, когда я тебя вижу снова

Но я больше никогда не вернусь, не важно, что ты мне скажешь



Я стреляю, ла-ла

Я стреляю, ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла

А шансы Германии и других стран на Евровидении-2025 рассказывали в прогнозах букмекеров.

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