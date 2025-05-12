Шоу-биз

Великобритания на Евровидении: Remember Monday с песней о дружбе и зажигательных вечеринках

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 мая 2025, 17:30
Remember Monday — What the Hell Just Happened
Фото Instagram
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