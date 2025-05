Великобритания на Евровидении: Remember Monday с песней о дружбе и зажигательных вечеринках

Великобритания не побеждала на Евровидении ни разу за последние 28 лет. Но кто знает, возможно, это случится впервые за многие годы. А кто сразится за этот шанс — читай дальше в материале.

Кто представит Великобританию на Евровидении-2025

В этом году страну на конкурсе представит группа Remember Monday с песней What the Hell Just Happened? Это коллектив, состоящий из трех девушек — Лорен Бирн, Холли-Энн Халл и Шарлотта Стил. Вместе они создают кантри-музыку.

С оглашением нового представителя Британии на Евровидении возникла курьезная ситуация. Дело в том, что телеведущие BBC Radio 1 неформально сообщили об этом 7 февраля 2025 года — за месяц до того, как об этом официально стало известно от вещателя.

Поступок телеведущих поднял волну иронических шуток в интернете, но песня What the Hell Just Happened? попала в британский чарт синглов. Группа стала первым девичьим коллективом, представляющим страну после Precious в 1999 году.

Кто такие Remember Monday

Кроме собственного стиля, трио стало известно благодаря уникальным интерпретациям песен других исполнителей, многие из которых стали вирусными в социальных сетях.

По состоянию на сейчас у девушек более полумиллиона подписчиков и более 11,3 миллиона лайков только в TikTok.

Трио впервые появилось на британских экранах в 2019 году, когда им удалось пройти в четвертьфинал The Voice UK. С тех пор Remember Monday выпустили два мини-альбома и 12 синглов.

О чем песня What the Hell Just Happened?

“Что, черт возьми, только что произошло?” — именно так переводится название песни. И из нее нетрудно догадаться, что речь пойдет о шквале совершенно разных эмоций. Относительно текста группа описала песню как довольно автобиографический рассказ о дружбе и дезориентации после вечеринки.

Участницы добавляют, что композиция отражает их общий опыт эмоциональной поддержки в трудные моменты.

— Это именно то, что мы чувствуем сейчас! Это все очень сюрреалистично. Наша дружба достигает столь далекой истории, и мы точно никогда не представляли, что будем делать что-то подобное, — рассказали девушки в комментарии The Guardian.

Перевод песни What the Hell Just Happened?

Чья-то потерянная туфля

А я все ещё накрашенная с прошлой ночи

Просыпаюсь и такая: “Это что, новая татуировка?”

Комната кружится

В ушах звенит

Я ничего не понимаю

Что, блин, только что произошло?

Что, блин, только что произошло?

Без понятия, но мне понравилось

(Раз, два, раз, два, три)

Сломала каблук, потеряла ключи, поцарапала колено

Когда упала с люстры, ой

Какая ночь, но я не жалею, это было время

Чтобы оторваться, и я сама вызвалась

Смотри на меня (Смотри на меня)

Обычно я стараюсь держать всё в чистоте

Красивый сон, пью свой чай

Что, блин, только что произошло?

Что, блин, только что произошло?

Забралась на крышу, прыгнула в бассейн

Тебе тоже стоит так сделать, да-да

Что, блин, только что произошло?

Без понятия, но мне понравилось

Порвала платье, позвонила своему бывшему, признаюсь

Я одержима, не лучшая идея, уф

Я разошлась, это тренд, в свою защиту

Это был правда тяжёлый год

(Свобода) Хочу побрить голову, оу

(Свобода) Я оторвусь по полной, оу

(Свобода) Хочу поцеловать незнакомца

Что, блин, только что

Произошло? Уф

Что, блин, только что произошло?

Что, блин, только что произошло? (Ага)

Что, блин, только что произошло? (Ох)

Забралась на крышу (Эй), прыгнула в бассейн (Эй)

Тебе тоже стоит так сделать, да-да (О, тебе тоже стоит так сделать, о нет)

Я знаю, что я сейчас на взводе (Эй), а чего ты ожидал?

Это всё из-за бывшего

Что, блин, только что произошло?

Без понятия, но мне понравилось

