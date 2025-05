Ізраїль на Євробаченні-2025: Yuval Raphael про новий схід сонця після випробувань

Останні кілька років не найпростіші для учасників Євробачення з Ізраїлю. Цього року країну представить співачка, яка особисто пережила нападу організації ХАМАС 7 жовтня 2023 року — і вона вже готова зіштовхнутися з негативом. Розповідаємо про пісню та виконавицю.

Хто представляє Ізраїль на Євробаченні-2025

Цього року країну представлятиме співачка Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise. Вона здобула перемогу на національному музичному конкурсі The Rising Star (HaKokhav HaBa). Виконавиця пройшла у фінал, змагаючись із трьома іншими музикантами.

Першим спогадом молодої співачки став виступ представника Ізраїлю у 2015 році Надава Ґеджа з піснею Golden Boy. А героїнею Євробачення Юваль є її землячка, переможниця конкурсу 2018 року Нетта з піснею TOY.

Хто така Yuval Raphael

Юваль живе в місті Раанана, на околиці Тель-Авіва. Вона все життя мріяла стати співачкою та особливо любить соул та R&B. Дитинство вона провела, слухаючи класичні рок-гурти та поп-дів; серед її улюблених артистів Led Zeppelin, Scorpions, Бейонсе та Селін Діон.

Якби вона могла вибрати трьох будь-яких відомих людей для спільної вечері, то точно обрала б Фредді Мерк’юрі, Аріану Гранде та Леді Гагу.

В інтерв’ю BBC Юваль розповіла про свій трагічний досвід 7 жовтня 2023 року. Тоді вона відвідувала фестиваль Nova в Ізраїлі, де її ледь не вбили. Вона втекла з фестивалю, коли бойовики ХАМАС почали стріляти.

Їй та її друзям вдалося сховатися в бетонному бомбосховищі на узбіччі дороги. У цьому місці були вбиті близько 50 людей. Бойовики розстрілювали тіла та кидали на них ручні гранати.

Юваль зателефонувала батькові та в сльозах попросила викликати поліцію. Він порадив їй прикинутися мертвою, щоб уникнути смерті.

Так вона стала однією з лише 11 людей в ​​укритті, які вижили. Співачка ховалася під купою тіл протягом восьми годин, поки їх не врятували. Її професійна співоча кар’єра почалася після нападу.

— Я хотіла бути щасливою і по-справжньому зрозуміти подарунок, який мені дали, — можливість жити, мати більше досвіду, бути щасливою і жити повноцінно, — сказала вона.

Співачка готова і до негативної реакції й освистування з боку публіки, яка вимагала дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу за проведення бойових дій в Газі.

— Я думаю, що чекала цього. Але ми тут, щоб співати, і я збираюся співати всім серцем, — заявила вона і додала, що вже практикувалась співати під невдоволені вигуки на задньому плані.

Що відомо про пісню New Day Will Rise

Через два місяці після перемоги на конкурсі The Rising Star Юваль представила свою пісню New Day Will Rise (Настане день). Її автором стала Керен Пелеш, відома ізраїльська співачка, композиторка та виконавиця, а також учасниця тогорічного Євробачення Еден Голан.

Композиція написана трьома мовами: англійською, французькою та івритом, та містить вірші з біблійної книги Пісні пісень.

Пелес пояснила, що пісня символізує новий схід сонця, якого чекають жителі Ізраїля після важкого періоду.

— Для мене ця пісня символізує зцілення, якого ми всі потребуємо, і оптимізм на майбутні дні — наше майбутнє. Пісня говорить про нашу силу, нашу спільну надію, підтримку та любов таких прекрасних людей у нашій країні. Настане новий день, і він буде найкращим, ніж той, що будь-коли був, — зазначила Юваль.

Переклад пісні New Day Will Rise

І навіть якщо ти скажеш “до побачення”

Ти ніколи не підеш

Ти — веселка в моєму небі

Мої кольори в сірому

Моє єдине бажання під зіркою

Сонячне світло вдень

Єдина пісня, яку я граю на піаніно

І навіть якщо ти скажеш “до побачення”

Ти завжди будеш поруч

Щоб підняти мене і забрати високо

Тримати мої ноги близько до землі

Ти гордий за мене сьогодні ввечері?

Мрії здійснюються

Я вибираю світло, мені буде нічого втрачати, якщо я втрачу тебе

Новий день настане, життя продовжиться

Кожен плаче, не плач наодинці

Темрява зникне, весь біль пройде

Але ми залишимось, навіть якщо ти скажеш “до побачення”

І навіть якщо ти скажеш “до побачення”

Ти ніколи не підеш

Ти — веселка в моєму небі

Мої кольори в сірому

І моє єдине бажання під небом мистецтва

Промінь у моєму дні

Єдина пісня, яку може грати моє піаніно

Новий день настане, життя продовжиться

Кожен плаче, не плач наодинці

Темрява зникне, весь біль пройде

Але ми залишимось, навіть якщо ти скажеш

Новий день настане, життя продовжиться

Кожен плаче, не плач наодинці

Темрява зникне, весь біль пройде

Але ти залишишся, кохання мого життя

Води великі не зможуть згасити кохання

Ані ріки його не заллють

Новий день настане

Кожен плаче, не плач наодинці

Темрява зникне, весь біль пройде

Але ми залишимось

Навіть якщо ти скажеш “до побачення”, новий день настане

Новий день настане

А тим часом пісню Ізраїля називають одним із фаворитів Євробачення-2025. Дізнайся й про інших улюбленців публіки та букмекерів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.