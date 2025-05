Израиль на Евровидении-2025: Yuval Raphael о новом восходе солнца после испытаний

Последние несколько лет не самые простые для участников Евровидения из Израиля. В этом году страну представит певица, лично пережившая нападения организации ХАМАС 7 октября 2023 года — и она уже готова столкнуться с негативом. Рассказываем о песне и исполнительнице.

Кто представляет Израиль на Евровидении-2025

В этом году страну представит певица Yuval Raphael с песней New Day Will Rise. Она одержала победу на национальном музыкальном конкурсе The Rising Star (HaKokhav HaBa). Исполнительница прошла в финал, соревнуясь с тремя другими музыкантами.

Первым воспоминанием молодой певицы о Евровидении стало выступление представителя Израиля в 2015 году Надава Геджа с песней Golden Boy. А героиней Юваль является ее землячка, победительница конкурса 2018 года Нетта с песней TOY.

Кто такая Yuval Raphael

Юваль живет в городе Раанана, на окраине Тель-Авива. Она всю жизнь мечтала стать певицей и особенно любит соул и R&B. Детство она провела, слушая классические рок-группы и поп-див; среди ее любимых артистов Led Zeppelin, Scorpions, Бейонсе и Селин Дион.

Если бы она могла выбрать трех любых известных людей для совместного ужина, то точно бы выбрала Фредди Меркьюри, Ариану Гранде и Леди Гагу.

В интервью BBC Юваль рассказала о своем трагическом опыте 7 октября 2023 года. Тогда она посещала фестиваль Nova в Израиле, где его чуть не убили. Она сбежала с фестиваля, когда боевики ХАМАСа начали стрелять.

Ей и ее друзьям удалось спрятаться в бетонном бомбоубежище на обочине дороги. В этом месте было убито около 50 человек. Боевики расстреливали тела и бросали на них гранаты.

Юваль позвонила отцу и в слезах попросила вызвать полицию. Он посоветовал ей притвориться мертвой, чтобы спастись.

Так она стала одной из лишь 11 человек, которые выжили в укрытии. Певица пряталась под кучей тел в течение восьми часов, пока их не спасли. Ее профессиональная певческая карьера началась после нападения.

— Я хотела быть счастливой и по-настоящему понять подарок, который мне дали, — возможность жить, иметь больше опыта, быть счастливой и жить полноценно, — сказала она.

Певица готова и к негативной реакции и освистыванию со стороны публики, требовавшей дисквалифицировать Израиль из конкурса за проведение боевых действий в Газе.

— Я думаю, что ждала этого. Но мы здесь, чтобы петь, и я собираюсь петь всем сердцем, — заявила она и добавила, что уже практиковалась петь под недовольные возгласы на заднем плане.

Что известно о песне New Day Will Rise

Через два месяца после победы на конкурсе The Rising Star Юваль представила свою песню New Day Will Rise (Настанет день). Ее автором стала Керен Пелеш, известная израильская певица, композитор и исполнительница, а также участница прошлогоднего Евровидение Эден Голан.

Композиция написана на трех языках: английском, французском и иврите, и содержит стихи из библейской книги Песни песен.

Пелес объяснила, что песня символизирует новый восход, которого ждут жители Израиля после тяжелого периода.

— Для меня эта песня символизирует исцеление, в котором мы все нуждаемся, и оптимизм на будущие дни — наше будущее. Песня говорит о нашей силе, нашей общей надежде, поддержке и любви таких прекрасных людей в нашей стране. Наступит новый день, и он будет лучше, чем когда-либо был, — отметила Юваль.

Перевод песни New Day Will Rise



Ты никогда не уйдёшь

Ты — радуга в моём небе

Мои цвета среди серости

Единственное моё желание под звездой

Солнечный свет днём

Единственная песня, что я играю на пианино Даже если ты со мной попрощаешьсяТы никогда не уйдёшьТы — радуга в моём небеМои цвета среди серостиЕдинственное моё желание под звездойСолнечный свет днёмЕдинственная песня, что я играю на пианино Даже если ты со мной попрощаешься

Ты всегда будешь рядом

Чтобы поднять меня и унести высоко

Держать мои ноги близко к земле

Ты гордишься мной сейчас?

Мечты сбываются

Я выбираю свет, мне нечего будет терять, если я потеряю тебя Новый день настанет, жизнь продолжится

Все плачут, не плачь в одиночку

Тьма исчезнет, вся боль уйдёт

Но мы останемся, даже если ты со мной попрощаешься Даже если ты со мной попрощаешься

Ты никогда не уйдёшь

Ты — радуга в моём небе

Мои цвета среди серости

И моё единственное желание под цветным небом

Луч, освещающий мои дни

Единственная песня, которую способно играть моё пианино



Все плачут, не плачь в одиночку

Тьма исчезнет, вся боль уйдёт

Но мы останемся, даже если ты попрощаешься

Новый день настанет, жизнь продолжится

Все плачут, не плачь в одиночку

Тьма исчезнет, вся боль уйдёт

Но ты останешься, любовь моей жизни Новый день настанет, жизнь продолжитсяВсе плачут, не плачь в одиночкуТьма исчезнет, вся боль уйдётНо мы останемся, даже если ты попрощаешьсяНовый день настанет, жизнь продолжитсяВсе плачут, не плачь в одиночкуТьма исчезнет, вся боль уйдётНо ты останешься, любовь моей жизни Большие воды не могут потушить любви

И реки не зальют её Новый день настанет

Все плачут, не плачь в одиночку

Тьма исчезнет, вся боль уйдёт

Но мы останемся Даже если ты со мной попрощаешься, новый день настанет

Новый день настанет

