Шоу-биз

Израиль на Евровидении-2025: Yuval Raphael о новом восходе солнца после испытаний

Ирина Танасийчук, журналист сайта 14 мая 2025, 07:00
Yuval Raphael - New Day Will Rise
Фото Instagram
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Наши блюда становятся донатами! Шеф-повара Украины и Грузии устроили гастроужин ради ВСУ
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Кто победил в первом полуфинале Евровидения-2025: финалисты песенного шоу

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