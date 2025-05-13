Фавориты Евровидения-2025: кто стал любимцем публики и букмекеров

В этом году на Евровидении примут участие сразу 37 стран, однако лишь несколько из них имеют серьезные шансы на победу. Кому прочат победу на Евровидении-2025 и кто самый большой фаворит публики — подробно на Вікнах.

Кто фавориты Евровидения-2025: букмекеры сделали свой выбор

Согласно данным сайта Eurovision Odds, главные любимцы публики — представители Швеции. Группа KAJ с шутливой песней Bara Bada bastu споет о любви к отдыху в сауне. Название коллектива происходит от инициалов вокалистов — Кевина Гольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда.

Песня написана в стиле эпадунк, объединившего фольк, поп и электро в одном флаконе. Текст создан с использованием диалекта Остроботнии — приморской провинции Финляндии.

Австрия с песней Wasted Love от JJ — следующий фаворит Евровидения-2025. Артист будет трогать публику рассказом о безответной любви. Сам вокалист добавляет, что это самая личная песня в его репертуаре, в которой он уделяет внимание боли и прославляет любовь.

Букмекеры также определились, кто последний фаворит первой тройки Евровидения-2025. Это Франция с песней Maman, которую будет петь Louane. Это честная и трогательная история непростого пути женщины.

На четвертом городе — Израиль. Певица Yuval Raphael споет композицию New Day Will Rise сразу на трех языках — английском, французском и иврите.

Исполнительница пережила теракт организации ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в Реиме 7 октября 2023 года, получив осколочные ранения. Ей удалось спастись, притворившись мертвой. Поэтому песня символизирует новый восход и надежду на мир после трудностей.

В конце пятерки фаворитов вошла Бельгия, которую в этом году представит певец Red Sebastian. В песне Strobe Lights он расскажет о бегстве от реальности.

А также узнай, когда именно смотреть Евровидение-2025.

Фото: Eurovision.tv

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