Фаворити Євробачення 2025: хто став улюбленцем публіки та букмекерів

Цього року на Євробачення візьмуть участь одразу 37 країн, однак лише кілька з них мають серйозні шанси на перемогу. Кому пророкують перемогу на Євробаченні-2025 та хто найбільший фаворит публіки — докладно на Вікнах. Хто фаворити Євробачення-2025: букмекери зробили свій вибір Згідно з даними сайту Eurovision Odds, головні улюбленці публіки — представники від Швеції. Гурт KAJ з жартівливою піснею Bara Bada bastu заспівають про любов до відпочинку у сауні. Назва колективу походить від ініціалів вокалістів — Кевіна Гольмстрема, Акселя Омана та Якоба Норргорда. Пісня написана у стилі епадунк, що об’єднав фольк, поп та електро в одному флаконі. Текст створений з використанням діалекту Остроботнії — приморської провінції Фінляндії. Австрія з піснею Wasted Love від JJ — наступний фаворит Євробачення-2025. Артист зворушуватиме публіку оповіддю про нерозділене кохання. Сам вокаліст додає, що це найособистіша пісня у його репертуарі, у якій він приділяє увагу болю втрати й прославляє любов. Букмекери також визначилися, хто останній фаворит першої трійки Євробачення-2025. Це Нідерланди з піснею C’est La Vie. Четверте місце пророкують Франції з піснею Maman, яку співатиме Louane. Це чесна та зворушлива історія непростого шляху жінки. Читати на тему Євробачення 2025: прогнози букмекерів та які шанси на перемогу в представників України Читай, кому букмекери присуджують першість на конкурсі та на якому місці Україна. На пʼятому місті — Ізраїль. Співачка Yuval Raphael заспіває композицію New Day Will Rise одразу трьома мовами — англійською, французькою та івритом. Виконавиця пережила теракт організації ХАМАС на музичному фестивалі Nova у Реїмі 7 жовтня 2023 року, отримавши осколкові поранення. Їй вдалося врятуватися, прикинувшись мертвою. Тож пісня символізує новий схід сонця та надію на мир після труднощів. А також дізнайся, коли саме дивитися Євробачення-2025. Фото: Eurovision.tvА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter