Фаворити Євробачення 2025: хто став улюбленцем публіки та букмекерів

Цього року на Євробачення візьмуть участь одразу 37 країн, однак лише кілька з них мають серйозні шанси на перемогу. Кому пророкують перемогу на Євробаченні-2025 та хто найбільший фаворит публіки — докладно на Вікнах.

Хто фаворити Євробачення-2025: букмекери зробили свій вибір

Згідно з даними сайту Eurovision Odds, головні улюбленці публіки — представники від Швеції. Гурт KAJ з жартівливою піснею Bara Bada bastu заспівають про любов до відпочинку у сауні. Назва колективу походить від ініціалів вокалістів — Кевіна Гольмстрема, Акселя Омана та Якоба Норргорда.

Пісня написана у стилі епадунк, що об’єднав фольк, поп та електро в одному флаконі. Текст створений з використанням діалекту Остроботнії — приморської провінції Фінляндії.

Австрія з піснею Wasted Love від JJ — наступний фаворит Євробачення-2025. Артист зворушуватиме публіку оповіддю про нерозділене кохання. Сам вокаліст додає, що це найособистіша пісня у його репертуарі, у якій він приділяє увагу болю втрати й прославляє любов.

Букмекери також визначилися, хто останній фаворит першої трійки Євробачення-2025. Це Нідерланди з піснею C’est La Vie.

Четверте місце пророкують Франції з піснею Maman, яку співатиме Louane. Це чесна та зворушлива історія непростого шляху жінки.

На пʼятому місті — Ізраїль. Співачка Yuval Raphael заспіває композицію New Day Will Rise одразу трьома мовами — англійською, французькою та івритом.

Виконавиця пережила теракт організації ХАМАС на музичному фестивалі Nova у Реїмі 7 жовтня 2023 року, отримавши осколкові поранення. Їй вдалося врятуватися, прикинувшись мертвою. Тож пісня символізує новий схід сонця та надію на мир після труднощів.

А також дізнайся, коли саме дивитися Євробачення-2025.

Фото: Eurovision.tv

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