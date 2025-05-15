Шоу-біз

Найяскравіші моменти другого півфіналу Євробачення 2025: дивні та сильні виступи

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Травня 2025, 23:40
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