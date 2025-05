Найяскравіші моменти другого півфіналу Євробачення 2025: дивні та сильні виступи

Сьогодні, 15 травня, мільйони глядачів по всьому світу застигли перед телеекранами та спостерігали за улюбленими виступами на пісенному конкурсі Євробачення 2025! На сцену вийшли представники 18 країн і показали, на що здатні! Вікна-Новини розкажуть тобі про найяскравіші моменти другого півфіналу Євробачення.

Другий півфінал Євробачення 2025: найяскравіші моменти

Другий півфінал найвідомішого музичного конкурсу розпочався динамічно! З виступу Австралії. Виконавець заспівав оду молочним коктейлям.

Представниця Чорногорії Nina Žižić з піснею Dobrodošli вразила неймовірно якісним вокалом. Жінка продемонструвала сильний голос і чуттєве виконання, варте твого перегляду! Певні, у Чорногорії пишаються цим виступом!

Представниця Ірландії Emmy виконала пісню Laika Party. Цікавим фактом є те, що трек присвячений собаці, яка вперше полетіла у космос. Трек описує мужність та відвагу собаки. Виконання було доволі посереднім, слабким на тлі попереднього виступу.

Можливо, на це вплинув тембр голосу співачки, що майже не поєднується з тематикою пісні.

Латвія цьогоріч підготувала магічний виступ! Справжні мавки — гурт Tautumeitas — заворожили виконанням і костюмами! Виступ залишив враження давніх ритуалів і ворожіння. У мережі користувачі діляться, що виступ дуже недооцінений! Окремої уваги заслуговує і кліп на пісню. Особливо сильною вийшла кінцівка виступу, де голоси гурту сплелися у чистий унісон, що пробрав до мурах!

Вірменія запалила цю сцену! Сексуальний і харизматичний Parg виконав пісню Survivor. Хрипота у голосі співака додала йому особливого шарму! Можливо, не всі ноти були точними, та було видно, що чоловік отримує задоволення і насолоду від виступу!

Середина пісні стала контрастною кульмінацією з національними мотивами, що органічно вивела виступ до сильної кінцівки. Браво!

JJ від Австрії демонструє унікальні вокальні навички! Висота і чистота нот у пісні про втрачене кохання вражають! Неочікувано наприкінці пісні розпочинається активний клубний ритм. Талановито!

На сцені Велика Британія! Країна автоматично проходить до фіналу як засновниця. Гурт Remember Monday показав красивий виступ із пристойним вокалом. Побудова треку чимось нагадала навіть Богемську рапсодію Queen. Як то кажуть, girly girl vibe.

Конкурсант від Чехії цьогоріч із сильним вокалом! Хороший формат для Євробачення. Певні, Adonxs мав серйозні шанси на перемогу!

Ізраїль показав непоганий виступ! Yuval Raphael з ніжним виконанням залишила фанів у захваті! Дуже трепетний та обнадійливий виступ!

Німці цьогоріч переплутали Євробачення і технорейв! Та найбільше захвату викликає не виконавиця, а віолончеліст! Дивний, незрозумілий виступ.

Під час виступу Сербії спершу здалося, що країну представив Віталій Козловський! Насправді, романтичний Princ виконав пісню про кохану на 10/10! Мінімалістичний номер із якісним виконанням. Душевно!

Ох! Вишенькою чи то полуничкою на торті другого півфіналу Євробачення стала представниця Фінляндії Erika Vikman та її пісня з двозначним сенсом Ich komme… Хоч почався виступ повз нот, глядачам він точно запамʼятався! Це було і химерно, і дивно, і навіть еротично! Тримач для мікрофону виконав чи не найбільше ролей. Наприкінці виступу кожен бачить те, що бачить. Глянувши у текст пісні, закрадаються певні сумніви, щодо змісту 18+.

До того ж після основної програми Євробачення виступили учасники, які не змогли взяти участь у конкурсі Євробачення через пандемію коронавірусу. Зокрема заспівали Gjon’s tears (Repondez-moi), The Roop (On fire), Efendi (Cleopatra), Destiny (All of my love).

Такими були найцікавіші та найяскравіші виступи другого півфіналу Євробачення! Можливо, серед них є майбутній переможець! Раніше ми розповідали про ведучих Євробачення 2025, вони зацікавили усіх, адже мали яскраві костюми з перероблених матеріалів у кольорах нашого прапора!

