Усі фіналісти Євробачення 2025: хто отримав шанс поборотися за перемогу на конкурсі

Блискавично швидко та яскраво пройшов другий півфінал конкурсу Євробачення 2025! Тож тепер ми знаємо, хто пройшов у гранд-фінал конкурсу Євробачення і матиме честь виступити 17 травня перед усім світом!

Вікна-Новини діляться з тобою повним списком фіналістів Євробачення 2025. До фіналістів увійдуть 20 країн з перших двох півфіналів, країни-засновниці конкурсу, а також минулорічна країна-переможниця.

Фіналісти Євробачення 2025: повний список

Після першого півфіналу 13 травня стало відомо, хто пройшов до фіналу пісенного конкурсу. Серед них є і Україна, тож наша держава має шанс перемогти. Імена фіналістів євробачення 2025 такі:

Норвегія; Албанія; Швеція; Ісландія; Нідерланди; Польща; Сан-Марино; Естонія; Португалія; Україна.

Другий півфінал 15 травня визначив ще 10 фіналістів Євробачення 2025.

Литва Ізраїль Вірменія Данія Австрія Люксембург Фінляндія Латвія Мальта Греція

Нагадаємо, що Швейцарія цьогоріч автоматично проходить до фіналу як країна-переможниця минулого конкурсу. Ще п’ять країн завжди проходять до фіналу як засновниці Євробачення: Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина.

Таким чином у гранд-фіналі конкурсу Євробачення 2025, який відбудеться 17 травня у швейцарському Базелі, ми побачимо виступи 26 країн.

Фіналісти Євробачення 2025, Фото: Getty Images/Remember Monday, What The Hell Just Happened?

