Як голосувати на Євробаченні-2025: різні способи та правила

Фото Unsplash Переможців Євробачення-2025 обирають глядачі з різних країн. Зробити це вони можуть, проголосувавши за улюбленого учасника. Утім, для багатьох це голосування залишається загадкою. Читай у матеріалі, як голосувати на Євробачення-2025. Ми розповімо про різні методи та правила голосування з різних країн. Як голосувати на Євробаченні-2025 Є кілька способів, які можна використати для голосування під час прямої трансляції конкурсу. Перший спосіб — офіційний застосунок Eurovision Song Contest App. Він доступний для iOS, Android та Windows. Ти можеш проголосувати, якщо проживаєш в одній із країн-учасниць конкурсу. Коли твій голос зарахують, ти отримаєш спеціальне звернення від фаворитів. Другий спосіб — SMS або телефонний дзвінок. Усі номера з’являються під час ефіру. Третій варіант — скористатися платформою esc.vote, яка доступна для голосування виключно під час прямих ефірів. Також ти можеш переглянути відеоінструкцію, як голосувати на Євробаченні-2025. Читати на тему Євробачення 2025: прогнози букмекерів та які шанси на перемогу в представників України Читай, кому букмекери присуджують першість на конкурсі та на якому місці Україна. Як голосувати на Євробаченні-2025 з України Глядачі з України можуть голосувати лише під час трансляції того півфіналу, де виступає Україна, тобто під час першого. А також можуть віддати свій голос за фаворита у фіналі. Ті, хто перебуває за кордоном, мають змогу голосувати в обох півфіналах, але варто також враховувати правила країни перебування. Чи дозволено віддати голос із країни, яка не є учасницею Євробачення У глядачів, які живуть в країнах, які не беруть участі в Євробаченні є 24 години для голосування. Але часовий проміжок розділений на два вікна. Близько опівночі в день кожного півфіналу та гранд-фіналу відкривається таке онлайн-голосування. Можливість проголосувати з’являється до початку прямих ефірів. А у фіналі можливість голосування для “решти світу” відкривається перед першою піснею. Закінчується — за 40 хв після останнього виступу. У півфіналах голосування відкриється після виконання останньої пісні та триває приблизно 18 хв. На Євробаченні є так звана велика п’ятірка. Ці країни відразу потрапляють у фінал. Читай, що треба знати про Велику п’ятірку Євробачення.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter