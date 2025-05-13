Як голосувати на Євробаченні-2025: різні способи та правила

Переможців Євробачення-2025 обирають глядачі з різних країн. Зробити це вони можуть, проголосувавши за улюбленого учасника. Утім, для багатьох це голосування залишається загадкою.

Читай у матеріалі, як голосувати на Євробачення-2025. Ми розповімо про різні методи та правила голосування з різних країн.

Як голосувати на Євробаченні-2025

Є кілька способів, які можна використати для голосування під час прямої трансляції конкурсу.

Перший спосіб — офіційний застосунок Eurovision Song Contest App. Він доступний для iOS, Android та Windows. Ти можеш проголосувати, якщо проживаєш в одній із країн-учасниць конкурсу. Коли твій голос зарахують, ти отримаєш спеціальне звернення від фаворитів.

Другий спосіб — SMS або телефонний дзвінок. Усі номера з’являються під час ефіру.

Третій варіант — скористатися платформою esc.vote , яка доступна для голосування виключно під час прямих ефірів.

Також ти можеш переглянути відеоінструкцію, як голосувати на Євробаченні-2025.

Як голосувати на Євробаченні-2025 з України

Глядачі з України можуть голосувати лише під час трансляції того півфіналу, де виступає Україна, тобто під час першого. А також можуть віддати свій голос за фаворита у фіналі.

Ті, хто перебуває за кордоном, мають змогу голосувати в обох півфіналах, але варто також враховувати правила країни перебування.

Чи дозволено віддати голос із країни, яка не є учасницею Євробачення

У глядачів, які живуть в країнах, які не беруть участі в Євробаченні є 24 години для голосування. Але часовий проміжок розділений на два вікна.

Близько опівночі в день кожного півфіналу та гранд-фіналу відкривається таке онлайн-голосування. Можливість проголосувати з’являється до початку прямих ефірів.

А у фіналі можливість голосування для “решти світу” відкривається перед першою піснею. Закінчується — за 40 хв після останнього виступу. У півфіналах голосування відкриється після виконання останньої пісні та триває приблизно 18 хв.

На Євробаченні є так звана велика п’ятірка. Ці країни відразу потрапляють у фінал. Читай, що треба знати про Велику п’ятірку Євробачення.

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