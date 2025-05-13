Как голосовать на Евровидении-2025: разные способы и правила

Победителей Евровидения-2025 выбирают зрители из разных стран. Сделать это они могут, проголосовав за любимого участника. Но для многих это голосование остается загадкой.

Читай в материале, как голосовать на Евровидении-2025. Мы расскажем о разных методах и правилах голосования из разных стран.

Как голосовать на Евровидении-2025

Есть несколько способов, которые можно использовать для голосования во время прямой трансляции конкурса.

Первый способ — официальное приложение Eurovision Song Contest App. Оно доступно для iOS, Android и Windows. Ты можешь проголосовать, если проживаешь в одной из стран-участниц конкурса. Когда твой голос засчитают, ты получишь специальное обращение от фаворитов.

Второй способ — SMS или телефонный звонок. Все номера отображаются во время эфира.

Третий вариант — воспользоваться платформой esc.vote, которая доступна для голосования исключительно во время прямых эфиров.

Также ты можешь просмотреть видео инструкцию, как голосовать на Евровидении-2025.

Как голосовать на Евровидении-2025 с Украины

Зрители из Украины могут голосовать только во время трансляции того полуфинала, где выступает Украина, то есть во время первого. А также могут отдать свой голос за фаворита в финале.

Находящиеся за границей люди имеют возможность голосовать в обоих полуфиналах, но следует также учитывать правила страны пребывания.

Разрешено ли отдать голос из страны, не являющейся участницей Евровидения

У зрителей, живущих в странах, не участвующих в Евровидении, есть 24 часа для голосования. Но временной отрезок разделен на два окна.

Около полуночи в день каждого полуфинала и гранд-финала открывается онлайн-голосование. Возможность проголосовать появляется в начале прямых эфиров.

А в финале возможность голосования для “остального мира” открывается перед первой песней. Заканчивается — через 40 минут после последнего выступления. В полуфиналах голосование откроется после исполнения последней песни и длится около 18 минут.

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