Шоу-биз

Как голосовать на Евровидении-2025: разные способы и правила

Богдана Макалюк, журналист сайта 13 мая 2025, 11:15
Как голосовать на Евровидении-2025
Фото Unsplash
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Как голосовать на Евровидении-2025: разные способы и правила
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