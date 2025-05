Все финалисты Евровидения 2025: кто получил шанс сразиться за победу в конкурсе

Молниеносно быстро и ярко прошел второй полуфинал конкурса Евровидение 2025! Теперь мы знаем, кто прошел в гранд-финал конкурса Евровидение и имеет честь выступить 17 мая перед всем миром!

Вікна-Новини делятся с тобой полным списком финалистов Евровидения 2025. В финалисты войдут 20 стран из первых двух полуфиналов, страны-основательницы конкурса, а также прошлогодняя страна-победительница.

Финалисты Евровидения 2025: полный список

После первого полуфинала 13 мая стало известно, кто прошел в финал песенного конкурса. Среди них и Украина, поэтому у нашей страны тоже есть шанс победить. Имена финалистов Евровидения 2025 года следующие:

Норвегия; Албания; Швеция; Исландия; Нидерланды; Польша; Сан-Марино; Эстония; Португалия; Украина.

Второй полуфинал 15 мая определил еще 10 финалистов Евровидения 2025 года.

Литва Израиль Армения Дания Австрия Люксембург Финляндия Латвия Мальта Греция

Напомним, что Швейцария в этом году автоматически проходит в финал как страна-победительница прошлого конкурса. Еще пять стран всегда проходят в финал как основательницы Евровидения: Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия.

Таким образом, в гранд-финале конкурса Евровидение 2025, который состоится 17 мая в швейцарском Базеле, мы увидим выступления 26 стран.

