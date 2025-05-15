Все финалисты Евровидения 2025: кто получил шанс сразиться за победу в конкурсе

Молниеносно быстро и ярко прошел второй полуфинал конкурса Евровидение 2025! Теперь мы знаем, кто прошел в гранд-финал конкурса Евровидение и имеет честь выступить 17 мая перед всем миром! Вікна-Новини делятся с тобой полным списком финалистов Евровидения 2025. В финалисты войдут 20 стран из первых двух полуфиналов, страны-основательницы конкурса, а также прошлогодняя страна-победительница. Финалисты Евровидения 2025: полный список После первого полуфинала 13 мая стало известно, кто прошел в финал песенного конкурса. Среди них и Украина, поэтому у нашей страны тоже есть шанс победить. Имена финалистов Евровидения 2025 года следующие: Норвегия; Албания; Швеция; Исландия; Нидерланды; Польша; Сан-Марино; Эстония; Португалия; Украина. Второй полуфинал 15 мая определил еще 10 финалистов Евровидения 2025 года. Литва Израиль Армения Дания Австрия Люксембург Финляндия Латвия Мальта Греция Читать по теме Когда финал Евровидения-2025: во сколько и где смотреть, чего ждать от шоу Чего ждать от гранд-финала Евровидения — рассказываем в материале! Напомним, что Швейцария в этом году автоматически проходит в финал как страна-победительница прошлого конкурса. Еще пять стран всегда проходят в финал как основательницы Евровидения: Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия. Таким образом, в гранд-финале конкурса Евровидение 2025, который состоится 17 мая в швейцарском Базеле, мы увидим выступления 26 стран. Раньше мы рассказывали, как голосовать на Евровидении. Финалисты Евровидения 2025, Фото: Getty Images/Remember Monday, What The Hell Just Happened?А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter