Шоу-биз

Все финалисты Евровидения 2025: кто получил шанс сразиться за победу в конкурсе

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 мая 2025, 00:24
Remember Monday, What The Hell Just Happened
Финалисты Евровидения 2025
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Кто победил во втором полуфинале Евровидения 2025: полный список стран

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