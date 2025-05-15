Самые яркие моменты второго полуфинала Евровидения 2025: странные и сильные выступления

Сегодня, 15 мая, миллионы зрителей по всему миру застыли перед телеэкранами и наблюдали любимые выступления на песенном конкурсе Евровидения 2025! На сцену вышли представители 18 стран и показали, на что способны! Вікна-Новини расскажут тебе о самых ярких моментах второго полуфинала Евровидения. Второй полуфинал Евровидения 2025: самые яркие моменты Второй полуфинал известнейшего музыкального конкурса начался динамично! С выступления Австралии. Исполнитель спел оду молочным коктейлям. Представительница Черногории Nina Žižić с песней Dobrodošli поразила невероятно качественным вокалом. Женщина продемонстрировала сильный голос и чувственное исполнение, достойное твоего просмотра! Уверены, что в Черногории гордятся этим выступлением!Представительница Ирландии Emmy исполнила песню Laika Party. Интересным фактом является то, что трек посвящен впервые полетевшей в космос собаке. Трек посвящен именно мужеству и отваге животного. Исполнение было довольно посредственным, слабым на фоне предыдущего выступления. Возможно, на это повлиял тембр голоса певицы, который почти не сочетался с тематикой песни. Ирландия на Евровидении, Emmy — Laika Party, скриншот с трансляции Латвия в этом году подготовила магическое выступление! Настоящие мавки — группа Tautumeitas — заворожили исполнением и костюмами! Выступление оставило впечатление древних ритуалов и гадания. В сети пользователи делятся, что выступление очень недооценено! Отдельного внимания заслуживает и клип песни. Особенно сильной получилась концовка выступления, где голоса группы сплелись в чистый унисон, который пробрал до мурашек! Латвия на Евровидении 2025, представили Tautumeitas, скриншот с трансляции Армения зажгла эту сцену! Сексуальный и харизматичный Parg исполнил песню Survivor. Хрипота в голосе певца придала ему особого шарма! Возможно, не все ноты были точными, но было видно, что мужчина получает удовольствие и наслаждение от выступления! Середина песни стала контрастной кульминацией с национальными мотивами, которая органично подвела выступление к сильной концовке. Браво! JJ от Австрии показывает уникальные вокальные навыки! Высота и чистота нот в песне о потерянной любви поражают! Неожиданно в конце песни начинается активный клубный ритм. Талантливо! На сцене Великобритания! Страна автоматически проходит в финал как основательница конкурса. Группа Remember Monday показала красивое выступление с приличным вокалом. Построение трека чем-то напомнило даже Богемскую рапсодию Queen. Как говорится, girly girl vibe. Фото: трансляция Евровидение Читать по теме Елки на сцене и красный латекс! Самые яркие моменты первого полуфинала Евровидения 2025 Читай об изюминках и интересных моментах шоу. Кто поразил, а кто разочаровал на Евровидении-2025 – в материале. Конкурсант от Чехии в этом году с сильным вокалом! Хороший формат для Евровидения. Наверное, Adonxs имел серьезные шансы на победу! Израиль показал неплохое выступление! Yuval Raphael с нежным исполнением оставила фанов в восторге! Очень трепетное и обнадеживающее выступление! Немцы в этом году перепутали Евровидение и технорейв! Но больше восторга вызывает не исполнительница, а виолончелист! Странное, непонятное выступление. Во время выступления Сербии сперва показалось, что страну представил Виталий Козловский! На самом же деле, романтичный Princ исполнил песню о любимой на 10/10! Минималистичный номер с качественным исполнением. Душевно! Ох! Вишенкой или клубничкой на торте второго полуфинала Евровидения стала представительница Финляндии Erika Vikman и ее двусмысленная песня Ich komme… Хоть началось выступление мимо нот, зрителям оно точно запомнился! Это было и зловеще, и странно, и даже эротично! Держатель для микрофона исполнил больше всего ролей. В конце выступления каждый видит то, что видит. Взглянув в текст песни, закрадываются определенные сомнения относительно содержания 18+. К тому же, после основной программы Евровидения выступили участники, которые не смогли принять участие в конкурсе из-за пандемии коронавируса. В частности спели Gjon’s tears (Repondez-moi), The Roop (On fire), Efendi (Cleopatra), Destiny (All of my love). Такими были интересные и яркие выступления второго полуфинала Евровидения! Может быть, среди них есть будущий победитель! Раньше мы рассказывали о ведущих Евровидения 2025, они заинтересовали всех, ведь имели яркие костюмы из переработанных материалов в цветах нашего флага! Фото: участники второго полуфинала Getty Images, скриншоты с трансляцииА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter