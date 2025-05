Самые яркие моменты второго полуфинала Евровидения 2025: странные и сильные выступления

Сегодня, 15 мая, миллионы зрителей по всему миру застыли перед телеэкранами и наблюдали любимые выступления на песенном конкурсе Евровидения 2025! На сцену вышли представители 18 стран и показали, на что способны! Вікна-Новини расскажут тебе о самых ярких моментах второго полуфинала Евровидения.

Второй полуфинал Евровидения 2025: самые яркие моменты

Второй полуфинал известнейшего музыкального конкурса начался динамично! С выступления Австралии. Исполнитель спел оду молочным коктейлям.

Представительница Черногории Nina Žižić с песней Dobrodošli поразила невероятно качественным вокалом. Женщина продемонстрировала сильный голос и чувственное исполнение, достойное твоего просмотра! Уверены, что в Черногории гордятся этим выступлением!

Представительница Ирландии Emmy исполнила песню Laika Party. Интересным фактом является то, что трек посвящен впервые полетевшей в космос собаке. Трек посвящен именно мужеству и отваге животного. Исполнение было довольно посредственным, слабым на фоне предыдущего выступления.

Возможно, на это повлиял тембр голоса певицы, который почти не сочетался с тематикой песни.

Латвия в этом году подготовила магическое выступление! Настоящие мавки — группа Tautumeitas — заворожили исполнением и костюмами! Выступление оставило впечатление древних ритуалов и гадания. В сети пользователи делятся, что выступление очень недооценено! Отдельного внимания заслуживает и клип песни. Особенно сильной получилась концовка выступления, где голоса группы сплелись в чистый унисон, который пробрал до мурашек!

Армения зажгла эту сцену! Сексуальный и харизматичный Parg исполнил песню Survivor. Хрипота в голосе певца придала ему особого шарма! Возможно, не все ноты были точными, но было видно, что мужчина получает удовольствие и наслаждение от выступления!

Середина песни стала контрастной кульминацией с национальными мотивами, которая органично подвела выступление к сильной концовке. Браво!

JJ от Австрии показывает уникальные вокальные навыки! Высота и чистота нот в песне о потерянной любви поражают! Неожиданно в конце песни начинается активный клубный ритм. Талантливо!

На сцене Великобритания! Страна автоматически проходит в финал как основательница конкурса. Группа Remember Monday показала красивое выступление с приличным вокалом. Построение трека чем-то напомнило даже Богемскую рапсодию Queen. Как говорится, girly girl vibe.

Конкурсант от Чехии в этом году с сильным вокалом! Хороший формат для Евровидения. Наверное, Adonxs имел серьезные шансы на победу!

Израиль показал неплохое выступление! Yuval Raphael с нежным исполнением оставила фанов в восторге! Очень трепетное и обнадеживающее выступление!

Немцы в этом году перепутали Евровидение и технорейв! Но больше восторга вызывает не исполнительница, а виолончелист! Странное, непонятное выступление.

Во время выступления Сербии сперва показалось, что страну представил Виталий Козловский! На самом же деле, романтичный Princ исполнил песню о любимой на 10/10! Минималистичный номер с качественным исполнением. Душевно!

Ох! Вишенкой или клубничкой на торте второго полуфинала Евровидения стала представительница Финляндии Erika Vikman и ее двусмысленная песня Ich komme… Хоть началось выступление мимо нот, зрителям оно точно запомнился! Это было и зловеще, и странно, и даже эротично! Держатель для микрофона исполнил больше всего ролей. В конце выступления каждый видит то, что видит. Взглянув в текст песни, закрадываются определенные сомнения относительно содержания 18+.

К тому же, после основной программы Евровидения выступили участники, которые не смогли принять участие в конкурсе из-за пандемии коронавируса. В частности спели Gjon’s tears (Repondez-moi), The Roop (On fire), Efendi (Cleopatra), Destiny (All of my love).

Такими были интересные и яркие выступления второго полуфинала Евровидения! Может быть, среди них есть будущий победитель! Раньше мы рассказывали о ведущих Евровидения 2025, они заинтересовали всех, ведь имели яркие костюмы из переработанных материалов в цветах нашего флага!

Фото: участники второго полуфинала Getty Images, скриншоты с трансляции

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.