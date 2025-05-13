Мальта на Євробаченні-2025: Miriana Conte з треком Serving — сяй всупереч всьому світу

Miriana Conte, представниця Мальти на Євробаченні 2025 — це бурхливий коктейль харизми та сміливості. Вона зробила сцену простором для вільного самовираження і не боїться бути собою — гучною, зухвалою, правдивою, і тому її просто неможливо не помітити.

Її образ — виклик, її пісня — яскрава заява дівчини, яка не збирається йти на компроміси. Більше цікавого про Miriana Conte та сенс її пісні Serving — читай у матеріалі.

Хто така Miriana Conte — біографія учасниці з Мальти

Miriana народилася 17 грудня 2000 року в столиці Мальти, Валлетті, хоча вона наполовину італійка, її батько з Неаполя.

З дитинства Miriana займалася музикою, а з 16 років почала брати участь у національному відборі на Євробачення. Після кількох невдалих спроб у 2025 році вона нарешті здобула перемогу з піснею Kant, що мальтійською означає: спів.

І хоча за оцінками журі дівчина посіла друге місце, глядацьке голосування вивело її в фаворити зі 182 балами.

Miriana відкрито підтримує ЛГБТК+ спільноту і цього року повідомила, що має дівчину.

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Про що пісня Miriana Conte — Serving

Пісня мальтійки Kant стала темою гарячого обговорення через її назву, яка в англійській вимові нагадує непристойне слово. Фраза serving kant є грою слів, що відсилає до виразу з ЛГБТК+ культури, означаючи впевненість і стильність.

Після рішення Європейської мовної спілки назву пісні вирішили змінити на Serving, а слово kant взагалі вилучили з тексту. Miriana заявила, що розчарована, але пообіцяла продовжити виступ.

Мовні суперечки лише підігріли інтерес до виконавиці, і пісня Serving зібрала на YouTube понад три мільйони переглядів. Фанам подобається її енергійність і вони підтримують Міріану за її стійкість і талант.

Serving — це гімн самовираження та демонстрація внутрішньої сили. Вона про те, як відчувати себе зіркою незалежно від обставин, як виходити у світ із гордо піднятою головою і демонструвати свою унікальність, навіть коли все навколо проти тебе.

Це трек для тих, хто не хоче ховатися, хто готовий сяяти — голосно, яскраво й без жодних вибачень.

У фіналі Євробачення 2025 року Miriana Conte виступить у перший конкурсний день, 13 травня, номер виконавиці — 9.

Переклад пісні Miriana Conte — Serving на українську

У мене є секрет, який ти маєш знати.

Підійди ближче, я прошепочу повільно.

У мене є секрет, який ти маєш знати.

(Шшш…)

Кажуть: “Не будь такою гучною”,

“Слідкуй за словами”,

Руки схрещені, не вирізняйся.

(Йди за натовпом…)

Але я з’являюся — і всі кланяються.

Замовкни — я навпаки, ще голосніше.

Підіймайся — я не відступаю.

(Іди за мною…)

Тільки любов, жодної ворожнечі.

Навколо — енергія королеви.

У мені — сила.

Ось наш секретний рецепт.

Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,

Якщо можемо просто кайфувати від життя?

Відпусти захист, танцюй разом зі мною.

Я так роблю завжди.

Serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

Кажуть “ні” — роби навпаки.

Здаєшся? Ні, ця дівчина не здається.

Йди за мною.

Тільки любов, жодної ворожнечі.

Навколо — енергія королеви.

Ось наш секретний рецепт…

Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,

Якщо можемо просто кайфувати від життя?

Відпусти захист, танцюй разом зі мною.

Я так роблю завжди.

Завжди.

Serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

У мене є секрет, який ти маєш знати…

До-ре-мі-фа-со…

Відео Miriana Conte — Serving на Євробаченні 2025

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Головне фото — скриншот із сайту Еurovision.tv.

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