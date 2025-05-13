Мальта на Євробаченні-2025: Miriana Conte з треком Serving — сяй всупереч всьому світу

Miriana Conte, представниця Мальти на Євробаченні 2025 — це бурхливий коктейль харизми та сміливості. Вона зробила сцену простором для вільного самовираження і не боїться бути собою — гучною, зухвалою, правдивою, і тому її просто неможливо не помітити. Її образ — виклик, її пісня — яскрава заява дівчини, яка не збирається йти на компроміси. Більше цікавого про Miriana Conte та сенс її пісні Serving — читай у матеріалі. Хто така Miriana Conte — біографія учасниці з Мальти Miriana народилася 17 грудня 2000 року в столиці Мальти, Валлетті, хоча вона наполовину італійка, її батько з Неаполя. З дитинства Miriana займалася музикою, а з 16 років почала брати участь у національному відборі на Євробачення. Після кількох невдалих спроб у 2025 році вона нарешті здобула перемогу з піснею Kant, що мальтійською означає: спів. І хоча за оцінками журі дівчина посіла друге місце, глядацьке голосування вивело її в фаворити зі 182 балами. Miriana відкрито підтримує ЛГБТК+ спільноту і цього року повідомила, що має дівчину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision) Читати на тему Велика Британія на Євробаченні: Remember Monday з піснею про дружбу та запальні вечірки Про що пісня учасниць Євробачення-2025? Про що пісня Miriana Conte — Serving Пісня мальтійки Kant стала темою гарячого обговорення через її назву, яка в англійській вимові нагадує непристойне слово. Фраза serving kant є грою слів, що відсилає до виразу з ЛГБТК+ культури, означаючи впевненість і стильність. Після рішення Європейської мовної спілки назву пісні вирішили змінити на Serving, а слово kant взагалі вилучили з тексту. Miriana заявила, що розчарована, але пообіцяла продовжити виступ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miriana Conte (@mirianaconte) Мовні суперечки лише підігріли інтерес до виконавиці, і пісня Serving зібрала на YouTube понад три мільйони переглядів. Фанам подобається її енергійність і вони підтримують Міріану за її стійкість і талант. Serving — це гімн самовираження та демонстрація внутрішньої сили. Вона про те, як відчувати себе зіркою незалежно від обставин, як виходити у світ із гордо піднятою головою і демонструвати свою унікальність, навіть коли все навколо проти тебе. Це трек для тих, хто не хоче ховатися, хто готовий сяяти — голосно, яскраво й без жодних вибачень. У фіналі Євробачення 2025 року Miriana Conte виступить у перший конкурсний день, 13 травня, номер виконавиці — 9. Переклад пісні Miriana Conte — Serving на українську У мене є секрет, який ти маєш знати.Підійди ближче, я прошепочу повільно.У мене є секрет, який ти маєш знати.(Шшш…) Кажуть: “Не будь такою гучною”,“Слідкуй за словами”,Руки схрещені, не вирізняйся.(Йди за натовпом…) Але я з’являюся — і всі кланяються.Замовкни — я навпаки, ще голосніше.Підіймайся — я не відступаю.(Іди за мною…) Тільки любов, жодної ворожнечі.Навколо — енергія королеви.У мені — сила.Ось наш секретний рецепт. Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,Якщо можемо просто кайфувати від життя?Відпусти захист, танцюй разом зі мною.Я так роблю завжди. Serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving! Кажуть “ні” — роби навпаки.Здаєшся? Ні, ця дівчина не здається.Йди за мною. Тільки любов, жодної ворожнечі.Навколо — енергія королеви.Ось наш секретний рецепт… Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,Якщо можемо просто кайфувати від життя?Відпусти захист, танцюй разом зі мною.Я так роблю завжди.Завжди. Serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving! У мене є секрет, який ти маєш знати…До-ре-мі-фа-со… Відео Miriana Conte — Serving на Євробаченні 2025 Раніше ми розповідали: Німеччина на Євробаченні-2025, Abor & Tynna та сучасний електро-поп про нещасливе кохання. Головне фото — скриншот із сайту Еurovision.tv. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter