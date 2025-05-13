Мальта на Евровидении-2025: Miriana Conte с треком Serving — сияй вопреки всему миру

Miriana Conte, представительница Мальты на Евровидении 2025 — это бурный коктейль харизмы и смелости. Она сделала сцену местом для свободного самовыражения и не боится быть собой — громкой, дерзкой, правдивой, и поэтому ее просто невозможно не заметить.

Ее образ — вызов, ее песня — яркое заявление девушки, которая не собирается идти на компромиссы. Больше интересного о Miriana Conte и смысле ее песни Serving — читай в материале.

Кто такая Miriana Conte — биография участницы из Мальты

Miriana родилась 17 декабря 2000 в столице Мальты, Валлетти, хотя она наполовину итальянка, ее отец из Неаполя.

С детства Miriana занималась музыкой, а с 16 лет приняла участие в национальном отборе на Евровидение. После нескольких неудачных попыток в 2025 году она наконец одержала победу с песней Kant, что на мальтийском означает: пение.

И хотя по оценкам жюри девушка заняла второе место, зрительское голосование вывело ее в фавориты со 182 баллами.

Miriana открыто поддерживает ЛГБТК+ сообщество и в этом году сообщила, что у нее есть девушка.

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О чем песня Miriana Conte — Serving

Песня мальтийки Kant стала темой горячего обсуждения из-за ее названия, которое в английском произношении напоминает непристойное слово. Фраза serving kant представляет собой игру слов, отсылающую к выражению из ЛГБТК+ культуры, которое означает уверенность и стильность.

После решения Европейского языкового союза название песни решили сменить на Serving, а слово kant вообще изъяли из текста. Miriana заявила, что разочарована, но пообещала продолжить выступление.

Языковые споры только подогрели интерес к исполнительнице и песня Serving собрала на YouTube более трех миллионов просмотров. Фанам нравится ее энергичность, и они поддерживают Мириану за ее стойкость и талант.

Serving — это гимн самовыражения и демонстрация внутренней силы. Она о том, как чувствовать себя звездой вне зависимости от обстоятельств, как выходить в мир с гордо поднятой головой и демонстрировать свою уникальность, даже когда все вокруг против тебя.

Это трек для тех, кто не хочет прятаться, кто готов сиять — громко, ярко и без всяких извинений.

В финале Евровидения 2025 Miriana Conte выступит в первый конкурсный день, 13 мая, номер исполнительницы — 9.

Перевод песни Miriana Conte — Serving

У мене є секрет, який ти маєш знати.

Підійди ближче, я прошепочу повільно.

У мене є секрет, який ти маєш знати.

(Шшш…)

Кажуть: “Не будь такою гучною”,

“Слідкуй за словами”,

Руки схрещені, не вирізняйся.

(Йди за натовпом…)

Але я з’являюся — і всі кланяються.

Замовкни — я навпаки, ще голосніше.

Підіймайся — я не відступаю.

(Іди за мною…)

Тільки любов, жодної ворожнечі.

Навколо — енергія королеви.

У мені — сила.

Ось наш секретний рецепт.

Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,

Якщо можемо просто кайфувати від життя?

Відпусти захист, танцюй разом зі мною.

Я так роблю завжди.

Serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

Кажуть “ні” — роби навпаки.

Здаєшся? Ні, ця дівчина не здається.

Йди за мною.

Тільки любов, жодної ворожнечі.

Навколо — енергія королеви.

Ось наш секретний рецепт…

Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,

Якщо можемо просто кайфувати від життя?

Відпусти захист, танцюй разом зі мною.

Я так роблю завжди.

Завжди.

Serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

У мене є секрет, який ти маєш знати…

До-ре-мі-фа-со…

Видео Miriana Conte — Serving на Евровидении 2025

Ранее мы рассказывали: Германия на Евровидении-2025, Abor & Tynna и современный электро-поп о несчастливой любви.

Главное фото — скриншот с сайта Eurovision.tv.

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