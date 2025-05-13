Мальта на Евровидении-2025: Miriana Conte с треком Serving — сияй вопреки всему миру

Miriana Conte, представительница Мальты на Евровидении 2025 — это бурный коктейль харизмы и смелости. Она сделала сцену местом для свободного самовыражения и не боится быть собой — громкой, дерзкой, правдивой, и поэтому ее просто невозможно не заметить. Ее образ — вызов, ее песня — яркое заявление девушки, которая не собирается идти на компромиссы. Больше интересного о Miriana Conte и смысле ее песни Serving — читай в материале. Кто такая Miriana Conte — биография участницы из Мальты Miriana родилась 17 декабря 2000 в столице Мальты, Валлетти, хотя она наполовину итальянка, ее отец из Неаполя.С детства Miriana занималась музыкой, а с 16 лет приняла участие в национальном отборе на Евровидение. После нескольких неудачных попыток в 2025 году она наконец одержала победу с песней Kant, что на мальтийском означает: пение. И хотя по оценкам жюри девушка заняла второе место, зрительское голосование вывело ее в фавориты со 182 баллами. Miriana открыто поддерживает ЛГБТК+ сообщество и в этом году сообщила, что у нее есть девушка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision) Читать по теме Великобритания на Евровидении: Remember Monday с песней о дружбе и зажигательных вечеринках О чем песня участниц Евровидения-2025? О чем песня Miriana Conte — Serving Песня мальтийки Kant стала темой горячего обсуждения из-за ее названия, которое в английском произношении напоминает непристойное слово. Фраза serving kant представляет собой игру слов, отсылающую к выражению из ЛГБТК+ культуры, которое означает уверенность и стильность. После решения Европейского языкового союза название песни решили сменить на Serving, а слово kant вообще изъяли из текста. Miriana заявила, что разочарована, но пообещала продолжить выступление. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miriana Conte (@mirianaconte) Языковые споры только подогрели интерес к исполнительнице и песня Serving собрала на YouTube более трех миллионов просмотров. Фанам нравится ее энергичность, и они поддерживают Мириану за ее стойкость и талант. Serving — это гимн самовыражения и демонстрация внутренней силы. Она о том, как чувствовать себя звездой вне зависимости от обстоятельств, как выходить в мир с гордо поднятой головой и демонстрировать свою уникальность, даже когда все вокруг против тебя. Это трек для тех, кто не хочет прятаться, кто готов сиять — громко, ярко и без всяких извинений. В финале Евровидения 2025 Miriana Conte выступит в первый конкурсный день, 13 мая, номер исполнительницы — 9. Перевод песни Miriana Conte — Serving У мене є секрет, який ти маєш знати.Підійди ближче, я прошепочу повільно.У мене є секрет, який ти маєш знати.(Шшш…) Кажуть: “Не будь такою гучною”,“Слідкуй за словами”,Руки схрещені, не вирізняйся.(Йди за натовпом…) Але я з’являюся — і всі кланяються.Замовкни — я навпаки, ще голосніше.Підіймайся — я не відступаю.(Іди за мною…) Тільки любов, жодної ворожнечі.Навколо — енергія королеви.У мені — сила.Ось наш секретний рецепт. Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,Якщо можемо просто кайфувати від життя?Відпусти захист, танцюй разом зі мною.Я так роблю завжди. Serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving! Кажуть “ні” — роби навпаки.Здаєшся? Ні, ця дівчина не здається.Йди за мною. Тільки любов, жодної ворожнечі.Навколо — енергія королеви.Ось наш секретний рецепт… Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,Якщо можемо просто кайфувати від життя?Відпусти захист, танцюй разом зі мною.Я так роблю завжди.Завжди. Serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving!До-ре-мі-фa-с-с-serving! У мене є секрет, який ти маєш знати…До-ре-мі-фа-со… Видео Miriana Conte — Serving на Евровидении 2025 Ранее мы рассказывали: Германия на Евровидении-2025, Abor & Tynna и современный электро-поп о несчастливой любви. Главное фото — скриншот с сайта Eurovision.tv.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter