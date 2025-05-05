Франция: глубокая эмоциональная трансформация в песне Louane — Maman на Евровидении 2025

Фото Instagram Все ближе и ближе грандиозное музыкальное шоу “Евровидение 2025”, которое пройдет в швейцарском городе Базель. Миллионы людей придут к экранам, созерцая величественное музыкальное действо, перформанс участников от 37 стран. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая. А финал — 17 мая. Евровидение — ежегодный песенный конкурс среди стран-членов Европейского языкового союза, который проводится с 1956 года. Примечательно, что первый конкурс состоялся именно в Швейцарии. Начиная с 2000 года, было введено правило так называемой Большой пятерки: Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания автоматически попадают в финал, независимо от результатов предыдущих конкурсов. Это объясняется тем, что эти страны являются самыми большими финансовыми донорами Евровидения и обеспечивают основную часть его бюджета.О французской представительнице и ее песне пойдет речь в нашем материале. Читай об Louane, смысле песни Maman, переводе и номере участницы. Представитель Франции на Евровидении 2025 года Францию будет представлять певица Louane с песней Maman. Louane — французская певица и актриса, настоящее имя которой Анн Пешер и выступающая под псевдонимом Луан Эмера, или просто Луан (Louane). Родилась 26 ноября 1996 года в городе Hénin-Beaumont, Франция. Впервые стала известна благодаря участию в шоу The Voice: la plus belle voix (2013), где хоть и не выиграла, но покорила сердца зрителей. В 2014 году снялась в фильме Семейство Белье, где сыграла глухонемую девушку, которая имеет чрезвычайный голос. За эту роль получила премию Сезар как самая перспективная актриса. Louane потеряла папу во время шоу The Voice, а вскоре после этого — и маму. Эту боль она трансформировала в искусство. Поскольку она потеряла их в юном возрасте, то часто поет о потере, любви, взрослении и отношениях с родителями. Песни Louane — это сочетание попа, шансона и электроники, часто с глубокими эмоциональными текстами. Читать по теме Сан-Марино на Евровидении-2025: микс фольклора и современных ритмов в песне Tutta L’Italia Gabry Ponte Читай о Gabry Ponte, смысле песни Tutta L’Italia и переводе, о постановке номера – в материале Как проходил отбор во Франции на Евровидение 2025 года В 2025 году Франция выбрала певицу Louane для представления страны на Песенном конкурсе Евровидения по пути внутреннего отбора, без проведения публичного национального финала. Это решение приняла делегация France Télévisions во главе с Александрой Редд-Амьелем, продолжая практику внутренних отборов, применявшуюся и в предыдущие годы. О самой песне Maman Maman написала Луан в сотрудничестве с французским продюсером Тристаном Сальвати. Песня была обнародована 15 марта 2025 года на завершающем регбийном матче Турнира шести наций Франция Шотландия. Выступление состоялось на 80-тысячном стадионе. Maman — это искренняя, эмоциональная песня, выходящая за пределы времени и поколений. В ней передается личная история женщины, которая прошла путь от ребенка к матери, от дочери — к человеку, который сам дарит жизнь. Простые, но глубокие слова создают впечатление внутреннего диалога между прошлым и настоящим, а мелодия, нежная и воздушная постепенно открывает глубину чувств. Это не просто песня — это исповедь. Maman: текст песни Les amants passent de lit en litDans les hôtels, sur les parkingsPour fuir toute cette mélancolieLe cœur des villes a mauvaise mine Des coups de blues, des coups de filTout recommencera au printempsSauf les amours indélébilesLes rêves s’entassent dans les métrosLes gratte-ciels nous regardent de hautComme un oiseau sous les barreaux J’suis pas bien dans ma tête, mamanJ’ai perdu le goût de la fête, mamanRegarde comme ta fille est faite, mamanJ’trouve pas d’sens à ma quête, maman À l’heure où les bars se remplissentCette même heure où les cœurs se videntCes nuits où les promesses se tissentAussi vite qu’elles se dilapident Des coups de blues, des coups de filTout recommencera au printempsSauf les amours indélébilesLes rêves s’entassent dans les métrosLes gratte-ciels nous regardent de hautComme un oiseau sous les barreaux J’suis pas bien dans ma tête, mamanJ’ai perdu le goût de la fête, mamanRegarde comme ta fille est faite, mamanJ’trouve pas d’sens à ma quête, maman Regarde comme ta fille est faite, mamanJ’trouve pas d’sens à ma quête, maman Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOUANE (@watchoutforthetornado) Maman: переклад на украинский язык Мамо Немає більше коханцівНемає більш й ліжкаБачиш, я, врешті-рештЗбудувала собі життяАле порожнеча великаЯк і запитаньА ти як?Все це бачиш тут? Я дуже зміниласяЯ дуже вирослаВід тебе я ховалаВсе, що робить мене – мною Мені краще, я знаю, куди йдуЯ перестала рахувати рокиІ хоч колись я хотіла спинити часТепер вона кличе мене “мамо” Мамо…Мамо…Мамо… Я знайшла любов назавждиТи завжди знаєш правдуНавіть коли час летитьКоли він тримає мене за рукуЯ більше ні перед чим не боюсяІ я відчуваю себе так, як тодіКоли ти тримала мене за руку Мені краще, я знаю, куди йдуЯ перестала рахувати рокиІ хоч колись я хотіла спинити часТепер вона кличе мене “мамо” Мамо…Мамо…Мамо…Мамо…Мамо…Мамо… Мені краще, я знаю, куди йдуЯ перестала рахувати рокиІ хоч колись я хотіла спинити часТепер вона кличе менеМамо, мамо, мамо, мамоМамо… Хоч колись я хотіла спинити часТеперь вона кличе менеМамо Еще раньше мы рассказывали, под каким номером выступает Украина на Евровидении-2025: жеребьевка 1-го полуфинала.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. 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