Пісня на повторі! ТОП-5 вірусних треків Євробачення-2025

Щороку після Євробачення в голові мільйонів глядачів починають крутитися одні й ті самі мелодії. І хоч якісь пісні можуть здаватися дивними за сенсом, проте вони нам подобаються!

Попри всі закони гарного смаку чи музичної логіки, треки залишаються з нами на тижні, а іноді й на роки. У 2025 році представники різних країн вже змогли вразити нас своєю творчістю на співочому конкурсі. Тож Вікна-новини створили свою добірку пісень, які запамʼяталися найбільше.

Україна: Ziferblat — Bird of Pray

Пісня гурту Ziferblat — Bird of Pray стала емоційним відображенням сучасної реальності. У ній виконавці прагнули передати тугу за домом, біль втрат, силу молитви, слова підтримки та пошук внутрішньої опори.

Центральним образом композиції стала пташка — символ свободи, оновлення й надії. Для багатьох вона уособлює прихід весни й початок нового етапу в житті.

Пісня Bird of Pray — передусім про надію, про те, що навіть після найтемніших часів настає світло. Ведуча Нацвідбору Катерина Павленко назвала цей номер найяскравішим, а його виконання — бездоганним.

Естонія: Tommy Cash — Espresso Macchiato

Espresso Macchiato — це вибухова суміш драйвового біту, іронічного тексту та нестандартної подачі. Сам виконавець порівнює свою музику з кавою: вона миттєво викарбовується в пам’яті, наповнює енергією та залишає яскравий післясмак.

Трек став успішним в TikTok та є одним із найбільш обговорюваним серед глядачів співочого конкурсу.

Вірменія: Parg — SURVIVOR

Survivor — це глибока історія про силу духу, здатність вистояти й залишитися собою, попри випробування долі.

Пісню для Євробачення артист створив у співпраці з дев’ятьма композиторами, серед яких і Бенджамін Алас. Parg розповідає у своїй пісні про хвилювання й те, що він ще нагадає про себе усьому світові та, попри усі труднощі, ніколи не складе рук.

Мальта: Miriana Conte — Serving

Miriana Conte характеризує свою композицію як емоційну, зухвалу та безкомпромісну. У ній звучить заклик залишатися вірним собі й не зламатися, навіть коли навколо лунає лише осуд.

Спочатку трек мав назву Kant, що в перекладі з мальтійської означає спів. Однак через небажану фонетичну схожість з англійським нецензурним словом організатори порекомендували змінити назву. Команда артистки швидко зупинилася на варіанті Serving, адже саме він, за їхніми словами, найточніше передає настрій і силу пісні.

Данія: Sissal — Hallucination

Пісня Hallucination — це танцювальний електронний трек із характерним звучанням скандинавського попу, у якому відчувається вплив Robyn та Dagny.

Артистка розповідає, що композиція передає стан, коли емоційна близькість із людиною настільки глибока, що зникає грань між уявним і дійсністю.

Також ми у нашому попередньому матеріалі розповідали про порядок виступів на Євробаченні 2025.

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