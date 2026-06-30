Вибух у Монако: постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його родина

У Князівстві Монако ввечері у понеділок, 29 червня, стався потужний вибух, внаслідок якого важкі поранення дістали троє людей українського походження, серед яких відомий бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

За повідомленнями французького телеканалу BFMTV, інцидент трапився близько 21:00 у холі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла.

Вибух у Монако: влада розслідує замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва

Згідно з попередніми даними слідства, безпосередньо перед вибухом невідомий чоловік залишив у приміщенні рюкзак із вибуховою речовиною та швидко втік.

Підозрюваний потрапив у об’єктиви камер відеоспостереження, проте правоохоронним органам станом на ніч проти 30 червня затримати його не вдалося.

Пристрій здетонував у момент, коли до холу будівлі увійшла група людей. О 21:15 на місце події прибули екстрені служби та Департамент служби пожежної безпеки та порятунку князівства.

Як з’ясувалося, від вибуху постраждала родина: чоловік і жінка віком від 50 до 60 років, а також 13-річний підліток.

Джерело, близьке до розслідування, офіційно підтвердило, що однією з жертв є український олігарх Вадим Єрмолаєв 1968 року народження, а другою — його партнерка.

За даними медиків, двоє дорослих наразі перебувають у критичному стані в лікарні, тоді як стан постраждалого хлопчика оцінюють як стабільний. Крім цього, госпіталізація знадобилася ще чотирьом особам, які перебували в стані психологічного шоку.

Офіційне слідство розглядає подію як терористичний акт. Глава уряду Монако Крістоф Мірман підтримав цю версію і припустив, що саморобний вибуховий пристрій міг бути начинений уражальними елементами — болтами та дробом.

Чиновник підкреслив, що поліція активно збирає речові докази на місці злочину, та зауважив, що це перший подібний кримінальний випадок у сучасній історії князівства. На ранок вівторка, 30 червня, влада запланувала спеціальну пресконференцію, де оприлюднить нові деталі розслідування.

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