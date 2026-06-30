Взрыв в Монако: пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья

В Княжестве Монако вечером в понедельник, 29 июня, произошел мощный взрыв, в результате которого тяжелые ранения получили три человека украинского происхождения, среди которых известный бизнесмен Вадим Ермолаев.

По сообщениям французского телеканала BFMTV, инцидент произошел около 21:00 в холле многоквартирного жилого дома по улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.

Взрыв в Монако: власти расследуют покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

Согласно предварительным данным следствия, непосредственно перед взрывом неизвестный мужчина оставил в помещении рюкзак со взрывчатым веществом и быстро скрылся.

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения, однако правоохранительным органам по состоянию на ночь на 30 июня задержать его не удалось.

Устройство сдетонировало в момент, когда в холл здания вошла группа людей. В 21:15 на место происшествия прибыли экстренные службы и Департамент службы пожарной безопасности и спасения княжества.

Как выяснилось, от взрыва пострадала семья: мужчина и женщина от 50 до 60 лет, а также 13-летний подросток.

Источник, близкий к расследованию, официально подтвердил, что одной из жертв является украинский олигарх Вадим Ермолаев 1968 года рождения, а второй — его партнерша.

По данным медиков, двое взрослых находятся в критическом состоянии в больнице, тогда как состояние пострадавшего мальчика оценивают как стабильное. Кроме этого, госпитализация понадобилась еще четырем лицам, находившимся в состоянии психологического шока.

Официальное расследование рассматривает событие как террористический акт. Глава правительства Монако Кристоф Мирман поддержал эту версию и предположил, что самодельное взрывное устройство могло быть начинено поражающими элементами — болтами и дробью.

Чиновник подчеркнул, что полиция активно собирает вещественные доказательства, и отметил, что это первый подобный уголовный случай в современной истории княжества. На утро вторника, 30 июня, власти запланировали специальную пресс-конференцию, где обнародуют новые детали расследования.

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