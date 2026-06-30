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Взрыв в Монако: пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 июня 2026, 10:06 2 мин.
теракт в монако
Фото Unsplash

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