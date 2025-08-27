День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України: коли відзначають у 2025 році

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні завжди був на особливому рахунку, адже це свято тих, хто забезпечує тепло в наших домах і роботу цілих міст.

І хоча традиційно він відзначається урочистостями, грамотами та словами вдячності, сьогодні, в умовах війни, це свято сприймається зовсім інакше.

Коли у 2025 році День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України — про історію та значення цього дня розповідаємо у матеріалі.

Коли День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України 2025

Свято працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, або, як кажуть простіше, День газовика, щороку відзначають у другу неділю вересня, тож:

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості у 2025 році мають відзначати 7 вересня.

Мабуть, слова вдячності в цей день звучатимуть, як і в попередні роки війни, напрочуд щиро, адже праця газовиків — це теж зброя, тільки життєдайна.

Нині газовики й нафтовики працюють під постійною загрозою ударів. Вони ремонтують газогін, коли неподалік ще звучить тривога, відновлюють електропостачання на перекачувальних станціях після обстрілів, тримають в робочому стані системи, без яких Україна не витримає зими.

Це воістину фронтова робота — з такою ж відповідальністю і тим самим високим ризиком для життя.

День газовика: історія галузі та свята

Історія газової та нафтової галузі в Україні почалася ще у 18 столітті, коли в Прикарпатті вперше в промислових масштабах видобули нафту.

А уже на початку 20 століття ми мали мільйони тон чорного золота. У 1924 році запрацювало Дашавське родовище, від якого проклали перший газопровід.

Після Другої світової війни саме з України вперше у світі почалися прямі експортні постачання газу до Європи.

Сьогодні наша газотранспортна система — це майже 37 тисяч кілометрів труб, які служать енергетичній системі нашої країни, а за потреби – і Західної Європи.

