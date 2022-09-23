Как ухаживать за новорожденным в условиях войны: советы от эксперта

К сожалению, во время войны многие дети рождаются не в тех условиях, которые так мечтали им дать родители. Чтобы с ребенком все было хорошо, стоит позаботиться о нескольких моментах ухода за новорожденным в условиях войны. Советы дает эксперт Dovidka.info Светлана Мартынова.

Во-первых, как отмечает Светлана, ребенок будет нуждаться в здоровой и спокойной маме. Поэтому женщина должна позаботиться о собственном комфорте, еде, гигиене с учетом возможностей.

Также нужно сложить тревожный чемоданчик для младенца.

Что должно быть в тревожном чемоданчике для младенца

подгузники;

пеленки;

влажные салфетки;

сменная одежда;

бутылочка и сосок;

термос с горячей водой.

К счастью, дети в первые месяцы жизни особенно не нуждаются в купании. Так что их можно обтирать влажными салфетками.

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Что делать, чтобы у мамы сохранилось молоко

Во-первых: стараться не нервничать. Во-вторых: следует как можно чаще прикладывать ребенка к груди. Чем больше ребенок будет есть молока, тем больше его будет производиться.

К тому же, так стабилизируется гормональный фон женщины.

Также прилаживание к груди может помочь ребенку успокоиться и быстрее погрузиться в сон.

— Каждый ритм сна и бодрости начинается и заканчивается с грудью во рту, — советует Светлана Мартынова.

Вскармливание грудью также очень полезно для женщины не только из-за установления связи с ребенком, но и из-за ряда факторов, снижающих вероятность различных болезней. О пользе грудного вскармливания читай в материале.

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