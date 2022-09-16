Грудное вскармливание — какая польза для мамы

Все мы знаем о пользе грудного вскармливания для младенцев, но мало кто говорит о его положительном влиянии для мамы. Врач Анна Лебедюк рассказала, почему женщинам не стоит бояться кормить грудью.
Все возможные инстанции рекомендуют продолжать грудное вскармливание от шести месяцев до двух лет. Пока этого хочет ребенок.
Когда женщина кормит грудью, вырабатывается гормон пролактин, который позволяет расслабиться и сосредоточиться на своем ребенке.
Окситоцин способствует сильному чувству любви и привязанности между мамой и малышом.
Окситоцин способствует сильному чувству любви и привязанности между мамой и малышом.
Помимо эмоционального удовольствия, грудное вскармливание поможет женщине:
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Грудное вскармливание является важным аспектом здоровья ребенка. А как настроить тандемное вскармливание двух детей, чтобы ни один не испытал стресса — читай в материале.
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