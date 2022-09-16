Грудное вскармливание — какая польза для мамы

Все мы знаем о пользе грудного вскармливания для младенцев, но мало кто говорит о его положительном влиянии для мамы. Врач Анна Лебедюк рассказала, почему женщинам не стоит бояться кормить грудью.

Все возможные инстанции рекомендуют продолжать грудное вскармливание от шести месяцев до двух лет. Пока этого хочет ребенок.

Несколько фактов о грудном вскармливании

Лишь 50% детей в мире начинают свою жизнь с грудного вскармливания.

В Украине на грудном вскармливании находятся около 60% детей.

Чем раньше начинается грудное вскармливание, тем дольше будет продолжаться.

Польза грудного вскармливания для мамы

Когда женщина кормит грудью, вырабатывается гормон пролактин, который позволяет расслабиться и сосредоточиться на своем ребенке.

Окситоцин способствует сильному чувству любви и привязанности между мамой и малышом.

Помимо эмоционального удовольствия, грудное вскармливание поможет женщине:

Быстрее восстановиться после родов. Окситоцин, который производится во время кормления, также способствует сокращению матки и уменьшению кровотечения;

уменьшается вероятность рака молочной железы и рака яичников на 5%;

снижается риск заболеть диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями;

грудное молоко гораздо дешевле обходится, чем смесь и все аксессуары для этого;

ночью ребенка легче и проще положить под грудь, чем нагреть воды и развести смесь;

окружающая среда также вам скажет спасибо, поскольку уменьшаются отходы — банки после смеси, бутылки и пипки после использования.

Грудное вскармливание является важным аспектом здоровья ребенка. А как настроить тандемное вскармливание двух детей, чтобы ни один не испытал стресса — читай в материале.

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