Грудне вигодовування — яка користь для мами

Всі ми знаємо про користь грудного вигодовування для немовлят, але мало хто говорить про його позитивний вплив для мами. Лікарка Анна Лебедюк розповіла, чому жінкам не варто боятися годувати грудьми.

Всі можливі інстанції рекомендують продовжувати грудне вигодовування від шести місяців і до двох років. Доки цього хоче дитина.

Декілька фактів про грудне вигодовування

Лише 50% дітей у світі починають своє життя з грудного вигодовування.

В Україні на грудному вигодовувані перебуває близько 60% дітей.

Чим раніше починається грудне вигодовування, тим довше буде продовжуватись.

Користь грудного вигодовування для мами

Коли жінка годує грудьми, виробляється гормон пролактин, який дає вам змогу розслабитись та зосередитись на своїй дитині.

Зараз також дивляться

Окситоцин сприяє сильному відчуттю любові та прив’язаності між мамою й малюком.

Крім емоційного задоволення, грудне вигодовування допоможе жінці:

швидше відновитися після пологів. Окситоцин, який виробляється під час годування також сприяє скороченню матки та зменшенню кровотечі;

зменшується ймовірність раку молочної залози та раку яєчників на 5%;

знижується ризик захворіти на діабет, серцево-судинні захворювання;



грудне молоко набагато дешевше обходиться, ніж суміш та всі девайси для цього;

вночі дитину легше та простіше покласти собі під груди, аніж нагріти води та розвести суміш;

довкілля також вам подякує, оскільки зменшуються відходи — банки після суміші, пляшки та пипки після використання.

Грудне вигодовування є важливим аспектом для здоров’я дитини. А як налаштувати тандемне вигодовування двох дітей, щоб жодна не зазнала стресу — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами України — зараз події розвиваються дуже швидко!