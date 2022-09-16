Грудне вигодовування — яка користь для мами

Всі ми знаємо про користь грудного вигодовування для немовлят, але мало хто говорить про його позитивний вплив для мами. Лікарка Анна Лебедюк розповіла, чому жінкам не варто боятися годувати грудьми.
Всі можливі інстанції рекомендують продовжувати грудне вигодовування від шести місяців і до двох років. Доки цього хоче дитина.
Коли жінка годує грудьми, виробляється гормон пролактин, який дає вам змогу розслабитись та зосередитись на своїй дитині.
Окситоцин сприяє сильному відчуттю любові та прив’язаності між мамою й малюком.
Окситоцин сприяє сильному відчуттю любові та прив’язаності між мамою й малюком.
Крім емоційного задоволення, грудне вигодовування допоможе жінці:
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Грудне вигодовування є важливим аспектом для здоров’я дитини. А як налаштувати тандемне вигодовування двох дітей, щоб жодна не зазнала стресу — читай у матеріалі.
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