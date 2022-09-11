Як налаштувати тандемне годування дітей: поради та пояснення для матусь від UNICEF

Одним із найважчих періодів для жінки, що народила — налаштувати грудне вигодовування дитини. Але ще складніше, коли дітей — двоє! І мова не завжди про близнюків.

Що таке тандемне вигодовування?

Тандемне годування — так називають одночасне годування старшої та молодшої дитини грудьми. Це звичайний, здоровий і безпечний варіант для малюків.

Якщо ти вагітна, і твоя вагітність протікає нормально — можеш продовжувати годувати грудьми старшу дитину. Коли маля народиться, не потрібно припиняти годувати грудьми старшого братика або сестричку.

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Тандемне вигодовування допомагає збільшити кількість грудного молока. Чим більше молока споживають ваші діти, тим більше його виробляють груди. Таким чином можна нагодувати більше ніж одну дитину.

Пам’ятай: грудне молоко є найкращою їжею та напоєм для немовляти протягом перших шести місяців життя. При цьому, годувати грудьми можна до 2 років і довше. Крім того, грудне вигодовування — це чудовий спосіб заспокоїти дітей і побудувати з ними міцний зв’язок.

У період грудного вигодовування не забувай про власне самопочуття. Переконайся, що ти достатньо харчуєшся, відпочиваєш і отримуєш необхідну підтримку від рідних.

Як налаштувати тандемне вигодовування двох дітей

Менша дитина завжди повинна мати пріоритет у вигодовуванні. У перші п’ять днів молодша дитина повинна отримати максимальну кількість молозива.

Малюка потрібно годувати кожні дві години.

Спробуй різні позиції, аби знайти ту, яка підходить найбільше.

Дитина повинна впиратися грудною клітиною, підборіддям і тазом у груди.

Спочатку треба прикладати до грудей молодшу дитину, а потім старшу.

Діти різного віку смокчуть груди з різною швидкістю, тому дітей треба міняти місцями коло грудей.

Різні груди треба давати під час одного вигодовування.

Також під час грудного вигодовування потрібно стежити за своїм харчуванням: не пити кави, сидіти на дієтах… чи ні? Ми розповідали тобі про 10 міфів грудного вигодовування — читай у матеріалі.

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