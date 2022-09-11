Как настроить тандемное кормление детей: советы и объяснения для мам от UNICEF

Одним из самых тяжелых периодов для родившей женщины — настроить грудное вскармливание ребенка. Но еще сложнее, когда детей двое! И речь не всегда о близнецах.

Что такое тандемное вскармливание?

Тандемное кормление — так называют одновременное кормление старшего и младшего ребенка грудью. Это обычный, здоровый и безопасный вариант для малышей.

Если ты беременна, и твоя беременность протекает нормально — можешь продолжать кормить грудью старшего ребенка. Когда малыш родится, не нужно прекращать кормить грудью старшего братика или сестренку.

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Тандемное вскармливание помогает увеличить количество грудного молока. Чем больше молока потребляют ваши дети, тем больше его производит грудь. Таким образом можно накормить более одного ребенка.

Помни: грудное молоко является лучшей едой и напитком для младенца в течение первых шести месяцев жизни. При этом кормить грудью можно до 2 лет и дольше. Кроме того, грудное вскармливание — это отличный способ успокоить детей и построить с ними крепкую связь.

В период грудного вскармливания не забывай о собственном самочувствии. Убедись, что ты достаточно питаешься, отдыхаешь и получаешь необходимую поддержку от родных.

Как настроить тандемное вскармливание двух детей

Младший ребенок всегда должен иметь приоритет во вскармливании. В первые пять дней младенец должен получить максимальное количество молозива.

Малыша нужно кормить каждые два часа.

Попробуй разные позиции, чтобы найти наиболее подходящую.

Ребенок должен упираться грудной клеткой, подбородком и тазом в грудь.

Сначала надо прикладывать к груди младшего ребенка, а затем старшего.

Дети разных возрастов сосут грудь с разной скоростью, поэтому детей надо менять местами у груди.

Разную грудь нужно давать во время одного вскармливания.

Также во время грудного вскармливания следует следить за своим питанием: не пить кофе, сидеть на диетах… или нет? Мы рассказывали тебе о 10 мифах грудного вскармливания — читай в материале.

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