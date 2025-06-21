Странные звуки вместо “Мама”: что такое эхолалия у ребенка и как “разговорить” малыша

Первый год жизни ребенка для родителей незабываемый. Они стараются все свое время уделить малышу, и с нетерпением ждут первого слова… Но проходит 8-10 месяцев, год, два года — а кроме странных звуков и повторений ничего? Иногда дети начинают говорить значительно позже своих сверстников, это вариант нормы.

Но родители не всегда спокойно к этому относятся. Пока одни пытаются купить все развивающие игрушки и петь детские песенки, другие подозревают у малышей расстройства.

Натолкнуть на размышления о плохом может эхолалия. Если коротко — это повторение чужих слов или фраз. И оно может происходить сразу за кем-то или через определенное время.

Вікна-Новини расспросили сурдопедагога и дефектолога Анастасию Цвигун о том, что такое эхолалия, как родители должны развивать речь ребенка и когда стоит обратиться за помощью специалистов.

Что такое эхолалия

К сожалению, некоторые родители до сих пор имеют плохую привычку: слушать замечания других относительно детей (“А вот мой в 8 месяцев уже говорил! А ваш молчит!”), а после этого искать ответы на свои вопросы в Интернете. Там можно встретить страшные слова и диагнозы, которые могут и не касаться твоего ребенка. Но паника точно появится!

Если ребенок не говорит, а повторяет определенные звуки, слова или словосочетания, то это называется эхолалией. Врач-дефектолог объяснила больше, что скрывается за термином.

Эхолалия — это нарушение речевого поведения, при котором ребенок механически (непроизвольно) повторяет услышанные фразы или отдельные слова. При этом ребенок преимущественно не понимает сказанного, а речь не имеет смыслового наполнения.

Такое нарушение преимущественно диагностируют у детей. Также эхолалия может быть симптомом различных синдромов:

слуховая вербальная агнозия;

аутизм;

сенсорная алалия;

обсессивно-компульсивное расстройство;

травмы головного мозга;

неврологические нарушения и т.д.

Эхолалии у детей затрудняют процесс общения, усвоение новых навыков. Родителям нужно знать, что это нарушение может быть временным этапом развития ребенка. Но не стоит забывать и об опасной стороне.

Нередко причина эхолалии в нарушении понимания речи, неврологических состояниях и др. Для лучшего понимания следует определить тип эхолалии. Эхолалию делят на мгновенную и отсроченную, — рассказывает Анастасия Цвигун.

Мгновенная эхолалия — может демонстрировать желание ребенка понять услышанное, пообщаться или быть способом выразить непонимание относительно услышанного, тревожность. В таких случаях ребенок сразу повторяет услышанное за кем-то. Отсроченная эхолалия — ребенок повторяет услышанное через длительное время (от нескольких часов до недель). Это могут быть слова родителей, что-то из мультиков, рекламы. Повторение является нормой, если они происходят в правильном контексте.

— Нередко эхолалия является самостимуляцией (стиммингом) или самоуспокоением. Цель в таком случае — удовольствие, ведь повторение может вызвать приятные ощущения. Повторяющимися действиями ребенок успокаивает или стимулирует собственную нервную систему, — объясняет дефектолог.

Иногда отсроченные повторения слов или словосочетаний свидетельствуют о том, что ребенка нужно “переключить” на другую деятельность. Также родителям стоит обратить внимание на то, не хочет ли ребенок чем-то поделиться, или не пытается ли отстраниться и защититься.

Повторение фраз или вопросов может означать просьбу. Так фраза ребенка: “Хочешь яблоко?” может означать: “Я хочу яблоко”. Кстати, мы рассказывали, с какими еще проблемами речи сталкиваются родители.

Когда ребенок должен заговорить: оптимальный возраст

Но всему свое время. В определенном возрасте, если ребенок не говорит отдельными понятными фразами и не поддерживает разговор с родителями, это может свидетельствовать о нарушении. Дефектолог Анастасия Цвигун объясняет, что повторение слов за кем-то перестает быть нормой в возрасте 2,5-3 лет.

Эхолалия является обычным этапом развития ребенка с 6 месяцев до года. Так малыш учится подражать взрослым и развивает свою речь.

Если в 2,5-3 года эхолалия преобладает над самостоятельной, спонтанной речью — это “красный флажок”. Около 3-х лет малыши уже активно используют слова и фразы для выражения потребностей, мыслей, вопросов. Ребенок осознает, что говорит и самостоятельно строит предложения.

А родители ожидают, что в таком возрасте ребенок будет способен задавать вопросы, говорить, чего ему хочется, называть действия и предметы, использовать простые фразы в своей речи.

В случае если в 3 года ребенок не говорит, а преимущественно повторяет услышанные звуки или слова, это повод обратиться к врачам. Кстати, мы делились, как распознать задержку развития ребенка. Обращать внимание нужно и на следующие особенности:

ребенок повторяет определенные фразы в стрессовых ситуациях;

ребенок повторяет услышанное в течение определенного времени, при том, что слова не связаны с ситуацией, которая происходит в этот момент;

часто цитирует в нетипичном контексте реплики из мультиков, видео.

Ребенок не говорит — к какому специалисту нужно отвести

Наиболее распространенными болезнями и расстройствами, симптомом которых является эхолалия, есть: аутизм, задержка речевого развития, нарушение слуха, сенсорная алалия и другие неврологические состояния. При малейшем подозрении лучше обратиться к мультидисциплинарной команде врачей.

Диагностировать ребенку РАС или другие состояния могут:

Детский психиатр, невролог — ключевые специалисты. Они проведут осмотр и оценят неврологическое состояние ребенка.

ключевые специалисты. Они проведут осмотр и оценят неврологическое состояние ребенка. Логопед-дефектолог — оценивает уровень речевого развития, наличие и характер эхолалии, уровень понимания речи.

оценивает уровень речевого развития, наличие и характер эхолалии, уровень понимания речи. Клинический психолог — проводит психологическую диагностику, оценивает когнитивные функции, социально-эмоциональное развитие и поведенческие особенности.

проводит психологическую диагностику, оценивает когнитивные функции, социально-эмоциональное развитие и поведенческие особенности. Врач-сурдолог — диагностирует состояние слуха ребенка для подтверждения или опровержения нарушений слуха.

Повторение слов или словосочетаний ребенком требует вмешательства врачей, если это доминирующий тип общения после трех лет. Также при наличии сопутствующих симптомов: ребенок не реагирует на собственное имя, избегает зрительного контакта, отсутствует указательный жест, имеется стереотипное или повторяющееся поведение.

Родителям нужно обратить внимание и на высокую чувствительность ребенка к звукам или свету, ограниченный круг интересов и непонимание обращений. Также поводом обратиться к врачу есть состояние, когда эхолалия мешает общению, выражению потребностей ребенка. Или же в случае регресса речи, когда эхолалия возникает после того, как ребенок уже говорил.

Первый шаг — это консультация педиатра, который направит к соответствующим специалистам, — объясняет Анастасия Цвигун.

Как развивать речь ребенка

Но во многих случаях дети могут не говорить в определенном возрасте, потому что с ними мало общаются и недостаточно развивают. Именно поэтому развитие речи должно быть постоянным процессом рождения ребенка, а не единичными случаями проверки успехов в садике.

— До года нужно разговаривать с малышом: комментировать свои действия, называть предметы. Даже если ребенок не понимает смысла слов, он уже слышит интонацию и ритм речи. Имитируйте звуки, отвечайте на детский лепет, — делится дефектолог.

Также детям нужно читать книги, показывать яркие картинки, петь песенки и рассказывать что-нибудь смешное с активными жестами и мимикой. Начни с простейших игр для привлечения внимания.

Во время игры ребенок должен понимать причинно-следственные связи. Анастасия Цвигун отмечает, что даже игра “Ку-ку” положительно влияет на развитие ребенка.

Ближе к двум годам нужно расширять словарный запас: не просто “мячик”, а “мячик катится”, “мячик красный”. Следует поощрять ребенка больше имитировать звуки животных (“гав-гав”), бытовых предметов и явлений (вода — “буль-буль”), транспорт (машина — “ж-ж-ж”).

В этом возрасте ребенку можно задавать простые вопросы: “Кто это?”, “Где?”, “Что это?” и помогать искать на них ответ. Не забывай о книгах с простым сюжетом, чтобы ребенок понимал, что произошло с героями, и мог рассказать. Можно обсуждать картинки, играть в Сороку-ворону или Ладушки.

— Ближе к трем годам мы начинаем активно стимулировать диалог, в речи ребенка появляются фразы. Родителям следует задавать вопросы, на которые нельзя ответить “да” или “нет”, — говорит врач-дефектолог.

Детей в таком возрасте нужно учить новым признакам предметов, не только цветам, строить сложные предложения.

Не стоит обходить и развитие мелкой моторики. Использовать для этого можно лепку, рисование, игры с мелкими предметами. Анастасия Цвигун советует обратить внимание и на сюжетно-ролевые игры: магазин, больница, дочки-матери. Они могут улучшить коммуникативные навыки и словарный запас.

Хорошая идея — это и обсуждение ежедневных событий, ведь ужин, прогулка, игра — хороший повод для разговора.

Раньше мы рассказывали, как родители могут ускорить процесс говорения у ребенка.

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