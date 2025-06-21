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Странные звуки вместо “Мама”: что такое эхолалия у ребенка и как “разговорить” малыша

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 июня 2025, 18:00
Что такое эхолалия
Фото Unsplash

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