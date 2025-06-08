“Родительский” язык: как общаться с малышами, чтобы ускорить навыки речи

В сети можно встретить много забавных видео, где родители ведут длинные разговоры со своими малышами. Обычно это просто веселые разговоры без особого значения, но младенцы сияют от звука голоса мамы или папы.

Что происходит, когда родители ведут такие разговоры с младенцами? И лучше ли говорить с ними в том же тоне и темпе, что и с другими взрослыми, или общаться более высоким голосом? Independent попытались разобраться в вопросах коммуникации с детьми.

Почему разговоры с детьми имеют значение

К моменту рождения дети уже имеют большой опыт распознавания голоса матери, а также других звуков речи. Некоторые исследования показывают, что новорожденные лучше реагируют на язык, который слышали в утробе матери, а не на незнакомый.

Они также предпочитают истории, которые мама читала вслух в последние недели беременности, по сравнению с другими историями, независимо от того, кто именно их читает.

Хотя младенцы еще не понимают значения слов, но уже настроены на восприятие речи. Поэтому, учитывая широкое влияние, которое оказывают на малышей голоса их родителей, пассивное слушание разговора мамы или папы, вероятно, будет успокаивающим эффектом.

Время, проведенное в тесном физическом контакте со знакомым человеком, помогает малышам изучать новое. Они могут освоить разговорный стиль, просто слушая и наблюдая за родителями.

Младенцы имитируют жесты своих родителей, что может со временем расширить их словарный запас.

Как правильно разговаривать с малышами

Если ты не очень любишь монологи с детьми, то ты тоже ничего не теряешь. Постоянное прослушивание долгих разговоров родителей вряд ли обеспечит ребенку особенно благоприятную языковую среду, ведь язык взрослых очень сложный.

Требуется большой языковой опыт, прежде чем ребенок научится различать контекст, понимать значение слов и составлять большие предложения.

Один из самых эффективных способов поддержания раннего распознавания слов — это использование взрослым упрощенного способа общения с ребенком.

Он характеризуется использованием звуков более высокой тональности, удлиненных громких и более медленным темпом речи. Слова представляются напевным, веселым голосом.

Такое общение обращает внимание ребенка на слова. Исследования обнаружили, что младенцы предпочитают такой стиль речи по сравнению со стандартным.

“Родительский” язык: что это та есть ли разница между детской

Детский язык предполагает использование слов, которых обычно не существует, моделирование неправильных звуков речи и грамматики. Ребенку не выучить слово “вода”, если ему постоянно предлагают бессмысленные альтернативы для напитка, например “вава”.

Так что «родительская» речь — это не об названиях, которых не существует, а об изменении тональностей, которые легче воспринимаются ребенком. Исследования показали, что постоянное использование такого языка в первые годы жизни поможет развить сложность языковых навыков детей в пять лет.

Навык говорения — это не просто результат прослушивания большого количества слов. В первые недели жизни младенцы уже начинают издавать разные звуки, намеренной вокализацией.

Эффективный способ улучшить изучение языка примерно с девяти месяцев — обращать внимание на то, что именно нравится ребенку и говорить об этом.

Попробуй называть и описывать предметы, на которые смотрит ребенок, с чем он играет, на что указывает или к чему лепечет. А еще богатая языковая среда создается путем привлечения ребенка к разнообразным мероприятиям: играм, песням и чтению вслух.

А мы подробнее рассказывали, как помочь ребенку быстрее заговорить.

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