“Батьківська” мова: як спілкуватися з малюками, щоб пришвидшити говоріння

В Мережі можна зустріти багато кумедних відео, де батьки ведуть довгі розмови зі своїми малюками. Зазвичай це просто веселі балачки без особливого значення, але немовляти сяють від звуку голоси мами чи тата.

Що відбувається, коли батьки ведуть ось такі розмови з немовлятами? І чи краще розмовляти з ними в тому ж тоні та темпі, що й з іншими дорослими, чи спілкуватися вищим голосом? Independent спробували розібратися в питаннях комунікації з дітьми.

Чому розмови з дітьми мають значення

До моменту народження немовлята вже мають великий досвід розпізнавання голосу матері, а також інших звуків мови. Деякі дослідження показують, що новонароджені краще реагують на мову, яку чули в утробі матері, а не на незнайому.

Вони також віддають перевагу історіям, які мама читала вголос в останні тижні вагітності, порівняно з іншими історіями, незалежно від того, хто саме їх читає.

Хоча немовлята ще не розуміють значення слів, але вже налаштовані на сприйняття мови. Тому, враховуючи широкий вплив, який мають на малюків голоси їхніх батьків, пасивне слухання розмови мами чи тата, ймовірно, матиме заспокійливий ефект.

Час, проведений разом у тісному фізичному контакті зі знайомою людиною, допомагає малюкам вивчати нове. Вони можуть освоїти розмовний стиль, просто слухаючи та спостерігаючи за батьками.

Немовлята імітують жести своїх батьків, що може допомогти з часом розширити їхній словниковий запас.

Як правильно розмовляти з малюками

Якщо ж ти не дуже любиш монологи з дітьми, то ти теж нічого не втрачаєш. Постійне прослуховування довгих розмов батьків навряд чи забезпечить дитині особливо сприятливе мовне середовище, адже мова дорослих надзвичайно складна.

Потрібен великий мовний досвід, перш ніж дитина навчиться розрізняти контекст, розуміти значення слів та складати великі речення.

Один із найефективніших способів підтримки раннього розпізнавання слів — це використання дорослим спрощеного способу спілкування з дитиною.

Він характеризується використанням звуків вищої тональності, подовжених голосних та повільнішим темпом мовлення. Слова подаються співучим, веселим голосом.

Таке спілкування привертає увагу дитини до слів та підкреслює, як інформація в мовленні поєднується разом. Дослідження виявили, що немовлята віддають перевагу такому стилю мовлення порівняно зі стандартним.

“Батьківська” мова: що це та чи є різниця між дитячою

Дитяча мова передбачає використання слів, яких зазвичай не існує, моделювання неправильних звуків мовлення та граматики. Дитині не вивчить слово “вода”, якщо їй постійно пропонують безглузді альтернативи для напою, наприклад “вава”.

Тож “батьківська” мова — це не про назви, яких не існує, а про зміну тональностей, що легше сприймаються дитиною. Дослідження показали, що постійне використання такої мови в перші роки життя може допомогти розвинути складність мовних навичок дітей у п’ять років.

Навичка говоріння — це не просто результат прослуховування великої кількості слів. У перші тижні життя немовлята вже починають видавати різні звуки, навмисною вокалізацією.

Ефективний спосіб покращити вивчення мови приблизно з дев’яти місяців — звертати увагу, що саме подобається дитині й говорити про це.

Спробуй називати та описувати предмети, на які дивиться дитина, з чим вона грається, на що вказує або до чого лепече. А ще багате мовне середовище створюється шляхом залучення дитини до різноманітних заходів: ігор, пісень та читання вголос.

А ми детальніше розповідали, як допомогти дитині швидше заговорити.

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