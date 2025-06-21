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Дивні звуки замість “Мама”: що таке ехолалія у дитини і як “розговорити” малюка

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Червня 2025, 18:00
Що таке ехолалія
Фото Unsplash

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