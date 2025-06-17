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С укрытий на большую сцену! Как дети с прифронтовых территорий выступили впервые за три года

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 17 июня 2025, 22:00

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