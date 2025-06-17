С укрытий на большую сцену! Как дети с прифронтовых территорий выступили впервые за три года

Восстановить детство, разрушенное войной. Во Львове впервые прошел благотворительный фестиваль Повернемо дитинство. Его организовал благотворительный фонд Український миротворець, чтобы поддержать талантливых детей с прифронтовых территорий. На праздник приехали участники из разных уголков Украины.

Годами танцевали для себя в укрытии

На сцене дети, привыкшие петь не под аплодисменты, а под звуки взрывов. Творческий коллектив из Херсона впервые за время полномасштабной войны выступает перед зрителями. Во время оккупации дети выступать не могли, потому что все время находились в укрытиях.

Многие — проукраинские детки, родители их просто прятали. Мы не гуляли, никуда не выходили, дети не занимались в школах. Нас преследовали даже за то, что онлайн учительница включала Червону калину, — говорит глава ОО Об’єднані любов’ю до дітей Ирина Костинюк.

Дети признаются: для них возможность выступить сейчас во Львове перед зрителями является глотком свежего воздуха.

Мы в Херсоне почти забыли, что такое коммуникация с людьми. А на такие мероприятия нас приглашают представлять наш город. Херсон живет, Херсон несокрушимый, несмотря ни на что! — Говорит участница коллектива Евгения Гасаненко.

Харьков тоже представил два коллектива. У танцевального коллектива российские ракеты разрушили зал, и теперь дети тренируются в маленьком помещении. Все это время дети танцевали только для себя, не имели возможности собраться где-нибудь.

Харьковский вокальный коллектив Мозаика впервые выступает перед публикой с начала полномасштабной войны. Обычно концерты проводились в укрытии.

Фестиваль Повернемо дитинство впервые провели в Херсоне, в бомбоубежище. В прошлом году он прошел в Киевской области, а теперь — во Львове. Фестивалем хотят поддержать детей и прифронтовые территории. Изюминкой стало установление рекорда: на площади развернули самый большой в Украине флаг.

А еще собрали деньги, чтобы подарить детям-участникам долгожданный летний отдых.

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