З укриттів на велику сцену! Як діти з прифронтових територій виступили вперше за три роки

Відновити дитинство, зруйноване війною. У Львові вперше відбувся благодійний фестиваль Повернемо дитинство. Його організував благодійний фонд Український миротворець, аби підтримати талановитих дітей з прифронтових територій. На свято приїхали учасники з різних куточків України.

Роками танцювали для себе в укритті

На сцені діти, які звикли співати не під оплески, а під звуки вибухів. Творчий колектив з Херсона вперше за час повномасштабної війни виступає перед глядачами. Під час окупації відкрито діти виступати не могли, бо весь час перебували в укриттях.

Багато хто — проукраїнські дітки, батьки їх просто ховали. Ми не гуляли, нікуди не виходили, діти не займалися у школах. Нас переслідували навіть за те, що онлайн вчителька вмикала Червону калину, — каже голова ГО Об’єднані любов’ю до дітей Ірина Костінюк.

Діти зізнаються: для них можливість виступити зараз у Львові перед глядачами є ковтком свіжого повітря.

Ми в Херсоні майже забули, що таке комунікація з людьми. А на такі заходи нас запрошують представляти наше місто. Херсон живе, Херсон незламний, попри все! — Каже учасниця колективу Євгенія Гасаненко.

Харків також представив два колективи. У танцювального колективу російські ракети зруйнували залу, тож тепер діти тренуються в маленькому приміщенні. Весь цей час діти танцювали тільки для себе, не мали можливості зібратися десь.

Харківський вокальний колектив Мозаїка теж вперше виступає перед публікою з початку повномасштабної війни. Зазвичай концерти проводили в укритті.

Фестиваль Повернемо дитинство вперше провели у Херсоні, в бомбосховищі. Торік він пройшов на Київщині, а тепер — у Львові. Фестивалем хочуть підтримати дітей та прифронтові території. Родзинкою стало встановлення рекорду: на площі розгорнули найбільший в Україні прапор.

А ще зібрали кошти, аби подарувати дітям-учасникам омріяний літній відпочинок.

Раніше ми розповідали, як священик самотужки відновив храм.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.