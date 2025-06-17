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З укриттів на велику сцену! Як діти з прифронтових територій виступили вперше за три роки

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 17 Червня 2025, 22:00

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