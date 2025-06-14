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Заради Бога став будівельником! Як отець Василь самотужки відновив храм на Черкащині

Ірина Цимбал 14 Червня 2025, 09:00

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