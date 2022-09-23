Як доглядати за новонародженим в умовах війни: поради від експертки

На жаль, під час війни багато малюків народжується не в тих умовах, які так мріяли їм дати батьки. Тож, аби з дитиною все було добре, варто потурбуватися про кілька моментів догляду за новонародженим в умовах війни. Поради дає експертка Dovidka.info Світлана Мартинова.

По-перше, як зазначає Світлана, дитина потребуватиме здорової та спокійної мами. Тож жінка повинна потурбуватися про власний комфорт, їжу, гігієну з урахуванням можливостей.

Також потрібно скласти тривожну валізку для немовляти.

Що має бути у тривожній валізці для немовляти

підгузки;

пелюшки;

вологі серветки;

змінний одяг;

пляшечка та смочок;

термос з гарячою водою.

На щастя, діти у перші місяці життя особливо не потребують купання. Тож їх можна обтирати вологими серветками.

Зараз також дивляться

Що робити, аби у мами збереглося молоко

По-перше: намагатися не нервувати. По-друге: варто якнайчастіше прикладати дитину до грудей. Чим більше дитина їстиме молока, тим більше його вироблятиметься.

До того ж так стабілізується гормональний фон жінки.

Також прикладання до грудей може допомогти дитині заспокоїтись та швидше поринути в сон.

— Кожен ритм сну та бадьорості починається та закінчується з грудьми у роті, — радить Світлана Мартинова.

Вигодовування грудьми також є дуже корисним для жінки не лише через встановлення зв’язку з дитиною, а й через низку факторів, які знижують ймовірність різних хвороб. Про користь грудного вигодовування читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!