Дитина не хоче їсти через стрес — пояснюємо, що робити

Під час війни стрес впливає не тільки на дорослих, а й на дітей. Вони можуть відмовлятися від прийому їжі. Що робити в такому випадку?
Під час війни можна також розвивати смакові вподобання.
4. Правило перекусу. Дитина має їсти овочі. Зараз це можуть бути шматочки моркви чи перцю. Наріж їх у вигляді фігурок та давай дитині.
5. Знаходь можливість поїсти разом. Для дітей це важливо, особливо у неспокійний час.
6. Роби раціон різноманітним, наскільки це можливо. Натуральні спеції, зелень, домашні соуси й консервація тобі у цьому допоможуть.
Вони формуються від народження. Якщо щось не подобається — це нормально. Не змушуй їсти те, чого дитина не любить. Якщо ж вона відмовляється куштувати нове — обдумай, яких помилок припустився(-лась).
У раціоні мають бути різноманітні продукти. Можна чергувати крупи, овочі та доступні фрукти.
Якщо тобі здається, що дитина чогось не їсть зовсім — спробуй вести записи. Через тиждень спростуй або підтверди свої думки. Буває так, що не зважаєш на якісь продукти, а виявляється, дитина їх таки споживає.
І пам’ятай: овочі можуть бути в супі, тушковані, разом із картоплею. Експериментуй з подачею.
Звучить банально, але це допоможе тобі краще зрозуміти смакові вподобання дитини. Не перетворюй тему з харчуванням на катастрофу, тоді дитина спокійніше розширить свій раціон.
Ти можеш розповідати їй цікаві факти про продукти, історії. Ділитися інформацією про ті, які не подобаються тобі або іншим з родини. Це можна робити в магазині біля овочевих або інших полиць.
Так ти зацікавиш дитину, вона обере і покладе в кошик те, що їй сподобається, а потім з’їсть це вдома.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо хвилюєшся за моральний стан дитини.