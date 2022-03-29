Дитина не хоче їсти через стрес — пояснюємо, що робити

Під час війни стрес впливає не тільки на дорослих, а й на дітей. Вони можуть відмовлятися від прийому їжі. Що робити в такому випадку?

Розвивай харчовий інтерес навіть зараз

Під час війни можна також розвивати смакові вподобання.

Переглянь харчування родини. Ти не можеш просити дитину з’їсти те, чого не їси сам(-а). Дитина бере з тебе приклад. Тож обирай ті продукти, які зможеш їсти і ти, і дитина. Не змушуй дитину їсти. Шлях шантажу мультиками, телефоном та комп’ютером від початку неправильний. Спробуй пропонувати дитині різну їжу (яка доступна нині). Нехай це буде, як нагадування, кілька разів на день. Але в ненав’язливій формі. Не винагороджуй за те, що дитина поїла. Їжа — не покарання і не нагорода. Вона має бути в користь і задоволення.

4. Правило перекусу. Дитина має їсти овочі. Зараз це можуть бути шматочки моркви чи перцю. Наріж їх у вигляді фігурок та давай дитині.

5. Знаходь можливість поїсти разом. Для дітей це важливо, особливо у неспокійний час.

6. Роби раціон різноманітним, наскільки це можливо. Натуральні спеції, зелень, домашні соуси й консервація тобі у цьому допоможуть.

Приймай до уваги харчові вподобання дитини

Вони формуються від народження. Якщо щось не подобається — це нормально. Не змушуй їсти те, чого дитина не любить. Якщо ж вона відмовляється куштувати нове — обдумай, яких помилок припустився(-лась).

У раціоні мають бути різноманітні продукти. Можна чергувати крупи, овочі та доступні фрукти.

Якщо тобі здається, що дитина чогось не їсть зовсім — спробуй вести записи. Через тиждень спростуй або підтверди свої думки. Буває так, що не зважаєш на якісь продукти, а виявляється, дитина їх таки споживає.

І пам’ятай: овочі можуть бути в супі, тушковані, разом із картоплею. Експериментуй з подачею.

Розмовляй з дитиною про їжу

Звучить банально, але це допоможе тобі краще зрозуміти смакові вподобання дитини. Не перетворюй тему з харчуванням на катастрофу, тоді дитина спокійніше розширить свій раціон.

Ти можеш розповідати їй цікаві факти про продукти, історії. Ділитися інформацією про ті, які не подобаються тобі або іншим з родини. Це можна робити в магазині біля овочевих або інших полиць.

Так ти зацікавиш дитину, вона обере і покладе в кошик те, що їй сподобається, а потім з’їсть це вдома.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо хвилюєшся за моральний стан дитини.