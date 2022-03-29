Ребенок не хочет есть из-за стресса — объясняем, что делать

Во время войны стресс оказывает влияние не только на взрослых, но и на детей. Они могут оказываться от приема пищи. Что делать в таком случае?

Развивай пищевой интерес даже сейчас

Во время войны можно также развивать вкусовые предпочтения.

Пересмотри питание семьи. Ты не можешь просить ребенка съесть то, чего не ешь сам(-а). Ребенок берёт с тебя пример. Так что выбирай те продукты, которые сможешь есть и ты, и ребенок. Не заставляй ребенка есть. Путь шантажа мультиками, телефоном и компьютером изначально неверен. Попробуй предлагать ребенку разную еду (доступную сейчас). Пусть это будет, как напоминание, несколько раз в день. Но в ненавязчивой форме. Не вознаграждай за то, что ребенок поел. Еда – не наказание и не награда. Она должна быть в пользу и удовольствие.

4. Правило перекуса. Ребенок должен есть овощи. Сейчас это могут быть кусочки моркови или перца. Нарежь их в виде фигурок и давай ребенку.

5. Находи возможность поесть вместе. Для детей это важно, особенно в неспокойное время.

6. Делай рацион разнообразным, насколько это возможно. Натуральные специи, зелень, домашние соусы и консервация тебе в этом помогут.

Принимай во внимание пищевые предпочтения ребенка

Они формируются от рождения. Если что-то не нравится – это нормально. Не заставляй есть то, чего ребенок не любит. Если же он отказывается пробовать новое – обдумай, какие ошибки допустил(-а).

В рационе должны быть разные продукты. Можно чередовать крупы, овощи и доступные фрукты.

Если тебе кажется, что ребенок чего-то не ест совсем – попробуй вести записи.

Через неделю опровергни или подтверди свои мысли. Бывает так, что не считаешься с какими-то продуктами, а оказывается, ребенок их все-таки потребляет.

И помни: овощи могут быть в супе, тушеные, вместе с картофелем. Экспериментируй с подачей.

Разговаривай с ребенком о еде

Звучит банально, но это поможет тебе лучше понять вкусовые предпочтения ребенка. Не превращай тему с питанием в катастрофу, тогда ребенок спокойнее расширит свой рацион.

Ты можешь рассказывать ему интересные факты о продуктах, истории. Делиться информацией о тех, которые не нравятся тебе или другим из семьи. Это можно делать в магазине у овощных или других полок.

Так ты заинтересуешь ребенка, он выберет и положит в корзину то, что ему понравится, а потом съест это дома.

Раньше мы рассказывали, что делать, если волнуешься о моральном состоянии ребенка.