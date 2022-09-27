Соромишся, що скажуть люди? Грудне вигодовування у громадських місцях: як підготуватися

Раніше суспільство не розуміло жінок, які годують своїх немовлят грудьми у громадських місцях. Однак це потреба й необхідність.
Команда Unicef пояснила: грудне вигодовування — це зручний спосіб нагодувати дитину, коли ти перебуваєш поза межами дому, адже вона може захотіти цього в будь-якому місці.
Ти можеш годувати грудьми будь-де, там, де цього потребуєш ти та твоє маля. Сьогодні культура суспільства дещо змінилася і більшість нормально сприймає природну потребу маленької людини в їжі.
Тож не треба ніяковіти через грудне вигодовування в громадських місцях. Щоб сам процес був якомога зручнішим для тебе, в Unicef дали кілька порад з підготовки до годування малюка в громадських місцях.
Це дорослі можуть пропрацювати цілий день на чашці кави, а дитину треба годувати так часто, як вона хоче, і скільки хоче.
Також для комфорту можна користуватися накидкою для годування, але це не обов’язково, а лише питання твого комфорту.
Грудне вигодовування — лише маленька частинка з потреб немовляти. Читай наш матеріал, де ми розповіли, як доглядати за новонародженим в умовах війни.
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