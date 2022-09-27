Соромишся, що скажуть люди? Грудне вигодовування у громадських місцях: як підготуватися

Раніше суспільство не розуміло жінок, які годують своїх немовлят грудьми у громадських місцях. Однак це потреба й необхідність.

Команда Unicef пояснила: грудне вигодовування — це зручний спосіб нагодувати дитину, коли ти перебуваєш поза межами дому, адже вона може захотіти цього в будь-якому місці.

Ти можеш годувати грудьми будь-де, там, де цього потребуєш ти та твоє маля. Сьогодні культура суспільства дещо змінилася і більшість нормально сприймає природну потребу маленької людини в їжі.

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Тож не треба ніяковіти через грудне вигодовування в громадських місцях. Щоб сам процес був якомога зручнішим для тебе, в Unicef дали кілька порад з підготовки до годування малюка в громадських місцях.

Комфортний досвід:

Ще вдома продумай свій маршрут і визнач, в якому місці тобі найзручніше буде годувати, коли малюк зголодніє.

Одяг вирішує все. Зараз шиють спеціальний, адаптований для грудного годування одяг, який зробить цей процес зовсім непомітним та полегшить його.

Не треба чекати, доки твоя дитина надто зголодніє. Перші місяці дуже важливо дотримуватися режиму їжі для малечі. Прийом їжі має бути щодві години.

Це дорослі можуть пропрацювати цілий день на чашці кави, а дитину треба годувати так часто, як вона хоче, і скільки хоче.

Найкраще обрати місце, де можна помити руки перед годуванням. Однак ліпше носити з собою антисептик та спиртові серветки на випадок, коли не буде можливості цього зробити.

Помічником може стати звичайний дитячий слінг. Деякі його моделі спеціально розроблені так, що дитинка може поїсти прямо там.

Також для комфорту можна користуватися накидкою для годування, але це не обов’язково, а лише питання твого комфорту.

Грудне вигодовування — лише маленька частинка з потреб немовляти. Читай наш матеріал, де ми розповіли, як доглядати за новонародженим в умовах війни.

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