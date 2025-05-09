Гра в кальмара 3 сезон: дата виходу та чим дивуватиме новий сезон фатальної гри

Популярний південнокорейський трилер Гра в кальмара продовжує захоплювати серця глядачів по всьому світу. Другий сезон, який вийшов 26 грудня, завершився напруженим фіналом, що залишив фанатів у передчутті нових драматичних подій.

Творці серіалу вже підтвердили: попереду — третій сезон, який стане завершальним у цій історії. Дізнайся, коли можна буде подивитися нові серії улюбленого трилеру — у матеріалі.

Гра в кальмара: 2 сезон

Гра в кальмара — це більше, ніж просто шоу. Це драма-трилер про (не)дитячі ігри, у яких кожна помилка може коштувати життя. Учасники, що потрапляють на острів під суворим наглядом охоронців у масках, змагаються за величезний грошовий приз. З 456 гравців виживає лише один, а вибуття кожного наступного гравця збільшує призовий фонд на 100 млн вон. Ціна перемоги надзвичайно висока.

У другому сезоні глядачі спостерігали за спробами переможця минулої гри Сон Гі-хуна зупинити жорстокі змагання. Однак його плани розбилися, і гра продовжилася з новими правилами та ще більшими небезпеками. Завершальний епізод натякає на новий етап, який стане основою третього сезону.

Гра в кальмара 3 сезон: що відомо про дату виходу

Режисер і сценарист Хван Дон Хек підтвердив, що третій сезон стане фінальним у серіалі, пише Variety. 30 січня Netflix оголосив дату прем’єри — 27 червня 2025 року. Сюжет тримається у таємниці, але деякі підказки можна знайти в деталях другого сезону.

Ніщо не підготує вас до фінального сезону Гри в кальмара.

У завершальній сьомій серії другого сезону глядачі помітили інтригуючу сцену після титрів. Прихильники побачили знайому роботизовану ляльку Янг-Хі, що тепер отримала напарника — ляльку-хлопчика. Їхня взаємодія натякає на зміну правил гри, а глядачі розуміють: ігри не закінчилися, вони стали ще складнішими.

Також одна з головних інтриг — доля поліцейського Хван Чжун Хо, який може стати ключем до припинення смертельних змагань. Він зустрінеться з братом, що очолює гру. І саме цей момент може стати кульмінацією серіалу. Також глядачі очікують на появу нових персонажів, які принесуть непередбачувані повороти у розвиток подій.

Творці обіцяють, що третій сезон буде ще більш насиченим і напруженим. За словами Хван Дон Хека, кожна серія приноситиме нові сюрпризи та розкриватиме складні теми людської моралі, жадібності та боротьби за виживання.

2025 рік обіцяє повернути нас у світ, де звичайні ігри стають смертельним випробуванням. Чи вдасться Сон Гі-хуну зупинити творців гри? Чи знайдуть герої спосіб покінчити з жорстокими змаганнями? Усе це — у фінальному сезоні Гри в кальмара.

Трейлер 3 сезону Гри в кальмара

Творці шоу трохи пролили світло на сюжет нового сезону Гри в кальмара. На початку трейлера глядач може помітити, як до гравців виносять коробку з рожевим бантом, яка схожа на труну. Коли її відкривають, то виявляється, що всередині був живий Сон Гі Хун.

— Невдале повстання, смерть друга і таємна зрада. Третій і останній сезон найпопулярнішого серіалу Netflix розпочинається після кривавої розв’язки другого сезону, коли Гі Хун, відомий як Гравець 456, переживає найгірший етап свого життя, — пишуть творці серіалу.

А що ж далі? Глядачам доведеться дочекатись виходу серіалу, аби дізнатись, чим усе ж таки скінчиться кривава гра.

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