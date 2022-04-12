Довготривале сидіння в укритті викликає біль у ногах? Корисні поради флеболога для людей з варикозом

За понад півтора місяця українці вже звикли до бомбосховищ, укриттів та підвалів будинків. Там люди проводять значну частину свого часу. Звісно, про комфорт в умовах війни не йдеться, проте все ж не варто забувати про своє здоров’я.
Флеболог Юрій Свідерський дав поради людям, які страждають на варикоз, як не отримати негативні наслідки після тривалого сидіння в одній позі.
Для пацієнтів з варикозом небезпечний застій крові у судинах. Під час війни він може бути спровокований вологим та обмеженим у кількості повітрям підземних приміщень, постійною нервовою напругою та довгим одноманітним сидінням.
В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води. Щоб уникнути зневоднення, читай, як очистити воду в домашніх умовах і зробити її питною.