Здоров'я та краса

Довготривале сидіння в укритті викликає біль у ногах? Корисні поради флеболога для людей з варикозом

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 22:00
Довготривале сидіння в укритті викликає біль у ногах? Корисні поради флеболога для людей з варикозом
Фото: Unsplash

Більше новин
Дивитися прем'єру кліпу Олі Полякової Колискова мелодія України онлайн
Оля Полякова — Колискова мелодія України: виконавиця заспівала для всіх українських діток
Дефолт в Росії: що відомо та прогнози експертів
Що таке дефолт та коли він очікується в Росії. Ми зібрали прогнози і пояснення
Олександра Мезінова
Собак врятувало мовчання. Історія власниці притулку Сіріус, яка шукала харчі для улюблених хвостиків
Дивитися прем'єру кліпу The Hardkiss - Як ти онлайн
The Hardkiss — Як ти?: рок-гурт зняв кліп на пісню, присвячену війні в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

клініки в Києві, які працюють
Віддані присязі Гіппократа: які клініки Києва продовжують працювати
Історія подружжя медиків з Маріуполя, які понад тиждень були заручниками російських окупантів
Вони оперували під обстрілами у потрощеній лікарні — історія подружжя медиків з Маріуполя
Як відновити роботу серця після Covid-19
Не ігноруй, щоб не мати більших проблем. Як відновити роботу серця після Covid-19
Білоруський хірург провів найскладнішу операція та витягнув кулю з серця українського військового
Народився у бронежилеті! Як українському військовому витягли кулю з серця

Відео
0:05:56
Дефолт в Росії: що відомо та прогнози експертів

Що таке дефолт та коли він очікується в Росії. Ми зібрали прогнози і пояснення
0:01:40
переселенці віддячують місцевим
Добро по-українськи: як переселенці дякують за прихисток жителям Вінниччини
0:08:09
Інтерв'ю Ганни Маляр - інтерв'ю заступниці міністра оборони України 12.04.2022
Про хімічну зброю, ситуацію на фронті та розмінування України — розповідає Ганна Маляр
0:18:32
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Литви 12.04.2022
Експонати для туристів чи європейські цінності — Зеленський звернувся до литовців
0:05:50
Посівна кампанія 2022: чи буде дефіцит продуктів
Перша посівна кампанія за умов повномасштабної війни: чи вистачить нам овочів, м’яса та зерна
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:02:22
Подружжя розлучила окупація в Мелітополі
Назвав польову кухню ім’ям дружини та чекав на неї. Як подружжя розлучила окупація
0:03:37
Історія подружжя медиків з Маріуполя, які понад тиждень були заручниками російських окупантів
Вони оперували під обстрілами у потрощеній лікарні — історія подружжя медиків з Маріуполя
Втрати Росії в Україні 12.04
Росія втратила більше гвинтокрилів, ніж у чотирьох попередніх війнах. Втрати ворога станом на 12 квітня
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ
Більше відео
Дивитися прем'єру кліпу Олі Полякової Колискова мелодія України онлайн
Читати далі
Оля Полякова — Колискова мелодія України: виконавиця заспівала для всіх українських діток

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь