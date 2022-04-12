Довготривале сидіння в укритті викликає біль у ногах? Корисні поради флеболога для людей з варикозом

За понад півтора місяця українці вже звикли до бомбосховищ, укриттів та підвалів будинків. Там люди проводять значну частину свого часу. Звісно, про комфорт в умовах війни не йдеться, проте все ж не варто забувати про своє здоров’я.

Флеболог Юрій Свідерський дав поради людям, які страждають на варикоз, як не отримати негативні наслідки після тривалого сидіння в одній позі.

Для пацієнтів з варикозом небезпечний застій крові у судинах. Під час війни він може бути спровокований вологим та обмеженим у кількості повітрям підземних приміщень, постійною нервовою напругою та довгим одноманітним сидінням.

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То що ж робити?

Кожні півгодини змінюй положення тіла : пройдися, хоч вздовж стіни чи по колу, згинай-розгинай ноги, махай руками, роби оберти тулуба тощо.

: пройдися, хоч вздовж стіни чи по колу, згинай-розгинай ноги, махай руками, роби оберти тулуба тощо. Пий достатню кількість рідини . Не допускай зневоднення, адже саме воно провокує загустіння крові та появу тромбів.

. Не допускай зневоднення, адже саме воно провокує загустіння крові та появу тромбів. Слідкуй за артеріальним тиском . Воно може підвищуватися внаслідок постійної тривоги, тож без заспокійливих пігулок не обійтися.

. Воно може підвищуватися внаслідок постійної тривоги, тож без заспокійливих пігулок не обійтися. Відмовся від алкоголю . Він додатково зневоднює та піднімає тиск внаслідок розширення судин. Це повільне самогубство.

. Він додатково зневоднює та піднімає тиск внаслідок розширення судин. Це повільне самогубство. Носи компресійну білизну , якщо лікар раніше рекомендував тобі її. Вдягай її замість звичайних шкарпеток і колгот. Компресійна білизна правильно розподіляє тиск та підтримує пошкоджені клапани. Це допоможе стримати розвиток варикозу.

, якщо лікар раніше рекомендував тобі її. Вдягай її замість звичайних шкарпеток і колгот. Компресійна білизна правильно розподіляє тиск та підтримує пошкоджені клапани. Це допоможе стримати розвиток варикозу. Не перемерзай, адже різке звуження судин на холоді так само небезпечно, як і різке розширення судин при вживанні алкоголю.

В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води. Щоб уникнути зневоднення, читай, як очистити воду в домашніх умовах і зробити її питною.