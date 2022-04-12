Длительное сидение в укрытии вызывает боль в ногах? Полезные советы флеболога для людей с варикозом

За полтора месяца украинцы уже привыкли к бомбоубежищам, укрытиям и подвалам домов. Там люди проводят значительную часть своего времени. Конечно, о комфорте в условиях войны речь не идет, однако все же не стоит забывать о своем здоровье.

Флеболог Юрий Свидерский дал советы людям, страдающим варикозом, как не получить негативные последствия после длительного сидения в одной позе.

Для пациентов с варикозом опасен застой крови в сосудах. Во время войны он может быть спровоцирован влажным и ограниченным в количестве воздухом подземных помещений, постоянным нервным напряжением и длинным однообразным сидением.

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Что же делать?

Каждые полчаса меняй положение тела : пройдись, хоть вдоль стены или по кругу, сгибай-разгибай ноги, махай руками, делай вращения туловищем и т.д.

: пройдись, хоть вдоль стены или по кругу, сгибай-разгибай ноги, махай руками, делай вращения туловищем и т.д. Пей достаточное количество жидкости . Не допускай обезвоживания, ведь оно провоцирует загустение крови и появление тромбов.

. Не допускай обезвоживания, ведь оно провоцирует загустение крови и появление тромбов. Следи за артериальным давлением . Оно может повышаться вследствие постоянной тревоги, так что без успокаивающих таблеток не обойтись.

. Оно может повышаться вследствие постоянной тревоги, так что без успокаивающих таблеток не обойтись. Откажись от алкоголя . Он дополнительно обезвоживает и поднимает давление в результате расширения сосудов. Это медленное самоубийство.

. Он дополнительно обезвоживает и поднимает давление в результате расширения сосудов. Это медленное самоубийство. Носи компрессионное белье , если врач раньше рекомендовал тебе его. Надевай его вместо обычных носков и колгот. Компрессионное белье правильно распределяет давление и поддерживает поврежденные клапаны. Это поможет сдержать развитие варикоза.

, если врач раньше рекомендовал тебе его. Надевай его вместо обычных носков и колгот. Компрессионное белье правильно распределяет давление и поддерживает поврежденные клапаны. Это поможет сдержать развитие варикоза. Не перемерзай, ведь резкое сужение сосудов на холоде так же опасно, как и резкое расширение сосудов при употреблении алкоголя.

В условиях российской агрессии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Чтобы избежать обезвоживания, читай, как очистить воду в домашних условиях и сделать ее питьевой.