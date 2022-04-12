Здоровье и красота

Длительное сидение в укрытии вызывает боль в ногах? Полезные советы флеболога для людей с варикозом

Елена Яковлева, редактор сайта 12 апреля 2022, 22:00
Що робити людям з варикозом під час сидіння в укритті - поради флеболога
Фото: Unsplash

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