Длительное сидение в укрытии вызывает боль в ногах? Полезные советы флеболога для людей с варикозом

За полтора месяца украинцы уже привыкли к бомбоубежищам, укрытиям и подвалам домов. Там люди проводят значительную часть своего времени. Конечно, о комфорте в условиях войны речь не идет, однако все же не стоит забывать о своем здоровье.
Флеболог Юрий Свидерский дал советы людям, страдающим варикозом, как не получить негативные последствия после длительного сидения в одной позе.
Для пациентов с варикозом опасен застой крови в сосудах. Во время войны он может быть спровоцирован влажным и ограниченным в количестве воздухом подземных помещений, постоянным нервным напряжением и длинным однообразным сидением.
В условиях российской агрессии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Чтобы избежать обезвоживания, читай, как очистить воду в домашних условиях и сделать ее питьевой.